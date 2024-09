Wendtorf. Horst Ziehe is 81 jaar oud en woonde bij de seingever Frau Elena am Meer. Als u het aandurft, zult u uw tijd moeten besteden aan het schrijven voor de Kreis Plön. Uw eigen woongedeelte zal in een speciaal gebied voor vakantiehuizen en Segelsport liggen.

Kijk, hij is in Zinne. „Ik voel me volkomen verrast“, zei een bericht vanaf de bank in een 45 vierkante meter groot appartement aan de jachthaven in Wendtorf. Sinds 17 jaar zijn er meldingen van Hauptwohnsitz an dieser address.

Gemeinde Wendtorf gelegd in 1972 met Bau von Appartementhäusern Sondergebiet Ferienwohnen fest

Dat is geen kwestie van recht, maar dat is niet het geval aangezien het 81 jaar oud is. Niet in het Einwohnermeldeamt. Ook in de Gemeenschap Wendtorf, het speciale gebied in het bouwplan 1972 met de bouw van leuke appartementen voor het Olympische Spelen festival.

Für Ziehe is de situatie nur een Versäumnis der Behörden zurückzuführen. En met elkaar duurt het 50 jaar. “Schnarchnasen”, schimpft der 81-Jährige.

Er is geen reden om je zorgen te maken over het zitten op een bank, maar dat is wel het geval voor de gemeenschap en de jongeren van hun eigen land.

Gegen Gebühr alles. Het feit dat Nutzungsuntersagung, als diese im Falle des Ehepaars Ziehe ausgesetzt wird, geld kost. “Für ein Versäumnis der Beamten bin ich nicht bereit, die Kosten zu delayen”, zegt Ziehe.

Auszug droog an der Marina Wendtorf: Ehepaar steckte noch 12.000 Euro in Sanierung von Appartement

Let wel, u zult uw namen in de krant zien staan, uw namen zullen niet in de krant verschijnen. U zult altijd nog een jaar in uw eigen appartementenhuis wonen, met alles wat u nodig hebt. „Wir sind alle wie bügelt“, zegt de Frau. „Dat is de weg naar Himmel.“

Wanneer u bij het postkantoor aankomt, kunt u thuis in Wendtorf blijven en thuis in Schönberg blijven. Jetzt sollen sie raus. U zult meer dan 12.000 euro besteden aan de renovatie van uw appartementen, zodat u op de lange termijn kunt besparen met uw eigen huiseigendom.

“We zijn zo verdrietig geweest tijdens ons leven”, zegt de Frau en het geluid is deutlich untertrieben. De gecombineerde elektriciteit wordt gebruikt voor jarenlang nieuw laswerk, dat wil zeggen slechte sanitaire voorzieningen en een nieuwe keuken om te lassen. De woning in de bouw van 1972 is nieuw.

Als je een geweldige ervaring hebt gehad, woon je aan de kust, je begrijpt het stel. Als je een nieuw generatieproject hebt afgerond, dan zul je een goede tijd hebben na een nieuwe Bleibe am Wasser geschaut. Alle energie en al het geld is in het appartement gestoken: een leefruimte.

De aard van de leefomgeving, die in een leefomgeving wordt geleefd, blijkt uit de Kieler Nachrichten, wat betekent dat er een paar jaar is geleefd en uit de langdurige woonervaring, die lang is doorstaan. “Eine patience ist für mich eine Erlaubnis.” Alleen zijn medebewoners kopen weer de woning. “Ik heb geen zin om van een vakantie te genieten.”

Ferienwohnen of Dauerwohnen in de Marina Wendtorf?

De Wankendorfer Baugenossenschaft in Preetz heeft eerst de macht gekregen over de eigen eigendommen in de jachthaven. Dort heeft de mens nodig uit de Selbstinformatie of uit de Informatie over de Makler.

Ook Amtsdirector Sönke Körber zet op Eigeninitiative. “Het is een feit dat je er gerust kunt wonen of een onroerend goed kunt kopen zonder je zorgen te hoeven maken over het wonen daar,” staat er. Dat komt omdat je niet verliefd wordt op je Meldebehörde.

“Als de Gesetzlich de Aufgabenstellung volgt op Fachliche Qualifikationen en andere Konsequenzen, is de Ablauf der Anmeldung erheblichst beandern”, zegt Körber. De volgende meldingen worden als eerste gevolgd, na de volgende inkooporder en het eindresultaat is een langdurige opvolging.

Waarom bleef het illegale leven zo lang onopgemerkt? De Kreis Plön is er van overtuigd dat de aard van de nachbarbeschwerde een eigen woning is van een vakantiewoning in de situatie. In de nasleep van het Bauaufsicht is de Gemeinde Wendtorf duidelijk geworden, dat wil zeggen dat het een deel van het gebied is dat wordt gevierd.

Illegaal Wonen in Marina Wendtorf: Bauaufsicht des Kreises Plön hat 118 Vorgänge ergasst

“De gemeenschap van Wendtorf heeft in augustus 2024 het recht om de bouw van het bouwplan in overweging te nemen, dat de basis vormt voor de ontwikkeling van de bouwplannen en de uitvoering van de bouwplannen van de woonruimtes”, zegt erklärt Pressesprecherin Nicole Heyck. Het Bauaufsicht heeft een insgesamt 118 Vorgänge datum, welche jetzt überprüft würden.

Wendtorf’s Citizen Meister Joachim Bleidiessel (SPD) is de beste, dat de gemeenschap niet actief is in het ontwikkelingsplan. „Maar we zijn voorbereid op het geduld van ons hart.“

Sinds 25 september zijn de mensen die in de jachthaven wonen er graag, ze zijn blij dat ze heerlijk kunnen samenleven. Er werd verwacht dat er “een extra Übergangsfrist” zou komen, die op 4 september in de Schreiben des Kreises Plön zou verschijnen.

Als de Erklärung geen rechtzeitig abgegeben hat, dem droogt indes Übles: a “erorderliche Verwaltungszwangsmaßnahme” in Form a “cost-related Ordnungsverügung oder Nutzungsuntersagung with Zwangsgeldandrohung”.

