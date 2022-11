Menschenrechtstribunal verhängt Geldstrafe von 150.000 US-Dollar für indigene Kinderbetreuungsagentur wegen Diskriminierung der Mutter

Das BC Human Rights Tribunal hat einer indigenen Mutter, die den Zugang zu allen vier ihrer Kinder verloren hatte, 150.000 US-Dollar zugesprochen, in einem vernichtenden und „beispiellosen“ Urteil gegen Kanadas dienstälteste indigene Kinderbetreuungsagentur.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung stellte das Mitglied des Tribunals, Devyn Cousineau, fest, dass die Entscheidungen der Vancouver Aboriginal Child and Family Services Society (VACFSS) über das Sorgerecht der Frau auf „Stereotypen über sie als indigene Mutter mit psychischen Problemen“ beruhten.

Die Auszeichnung ist die zweithöchste in der Geschichte des Tribunals.

„Dies ist eine beispiellose Beschwerde. Sie enthüllt systemische Kräfte der Diskriminierung und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf eine indigene Mutter“, schrieb Cousineau.

„Meiner Ansicht nach ist es eine Beschwerde, die eine Entschädigung am höchsten Ende des Menschenrechtsschadens rechtfertigt.“

Eine Kaskade von Konflikten

Das 151-seitige Urteil beschreibt die Beteiligung der Frau – bekannt als RR – sowohl am Ministerium für Kinder- und Familiendienste von BC als auch an VACFSS, die erst im April 2016, 13 Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes, in den Fall von RR verwickelt wurden.

Laut der Entscheidung identifiziert sich RR als Afro-Indigene und wurde im pazifischen Nordwesten von Eltern aufgezogen, die beide mehrere Generationen lang Überlebende des Internatsschulsystems waren.

Das BC Human Rights Tribunal sagt, die Beschwerde sei „beispiellos“. Die Auszeichnung ist die zweithöchste in der Geschichte des Tribunals. (Darryl Dyck/Kanadische Presse)

Sie bekam ihr erstes Kind im Jahr 2003, als sie 20 Jahre alt war. Das Ministerium wurde sechs Tage später eingeschaltet, teilweise veranlasst durch Bedenken hinsichtlich ihrer Vorgeschichte mit Drogen und Alkohol.

Die Frau verlor 2013 den Zugang zu drei ihrer Kinder, erhielt aber später in diesem Jahr das Sorgerecht zurück. 2014 brachte sie einen Sohn zur Welt, der im Alter von fünf Monaten an Virusinfektionen starb.

RR wurde von jeglicher Schuld am Tod des Jungen freigesprochen, aber Cousineau bemerkte, dass „ein anhaltender Verdacht einen Schatten auf ihre Aufzeichnungen bei den Jugendbehörden warf“ bei den Ereignissen, die zu der Beschwerde führten.

Aktivismus wird als „direkte Bedrohung“ angesehen

Dem Urteil zufolge war der Vorfall, der eine Kaskade von Konflikten mit VACFSS auslöste, eine Beschwerde von RRs ältestem Kind aus dem Jahr 2016, das behauptete, RR habe „sie körperlich angegriffen“.

Die Teenagerin zog die Anschuldigung später zurück, aber die daraus resultierende Untersuchung führte dazu, dass die Kinder aus ihrer Obhut genommen und in Pflegefamilien untergebracht wurden.

Ein Student geht am ersten kanadischen Nationalfeiertag für Wahrheit und Versöhnung am 30. September 2021 an einer Ausstellung vorbei. (Blair Gable/Reuters)

In den folgenden Jahren sagte Cousineau, dass RR ihre Besuche mit ihren Kindern eingeschränkt und schließlich abgebrochen sah, als sie versuchte, „die Schritte zu verstehen und abzuschließen, die VACFSS von ihr wollte, um die Kinder zurückzugeben“.

In der Entscheidung heißt es, die Agentur habe Bedenken hinsichtlich der Entscheidungen von RR geäußert, in einer Radiosendung über das Wohlergehen von Kindern zu sprechen, und ihre Pläne, eine Kundgebung zu veranstalten, und ihren „Aktivismus als direkte Bedrohung für ihren Betrieb und die Sicherheit der Menschen, die auf ihre Dienste zugreifen“, gesehen.

Sie wurde aus dem Büro der Agentur verbannt und verlor 2018 für sechs Monate den Zugang zu ihren Kindern. In dieser Zeit wurde sie obdachlos, die Polizei wurde eingeschaltet und RR brachte ihren Fall vor Gericht.

Die Frau wurde erst 2019 mit ihren Kindern wiedervereinigt, nachdem ein indigenes Gericht entschieden hatte, dass die Parteien einer vorübergehenden Obhut unter den Bedingungen einer sicheren Unterbringung zustimmten und dass die Familienakte an das Ministerium für Kinder- und Familiendienste zurückübertragen wurde.

„Ein Objektiv des Stereotyps“

Als sie ihre Entscheidung traf, sagte Cousineau, die Beweise zeigten, dass VACFSS keinen vernünftigen Grund hatte zu glauben, dass RRs Kinder mit der Wahrscheinlichkeit eines körperlichen oder emotionalen Schadens konfrontiert waren.

„Der Kern dieser angeblichen Kinderschutzbedenken war vielmehr der Konflikt von RR mit VACFSS“, heißt es in der Entscheidung.

Die Frau verlor irgendwann den Zugang zu allen vier ihrer Kinder. Das Tribunal stellte fest, dass der Behörde kein Grund zu der begründeten Annahme fehlte, dass die Kinder seelischen oder körperlichen Schaden erlitten hatten. (Shutterstock)

Cousineau sagt, der Fall verdeutliche die Auswirkungen der Kolonialisierung auf das Kinderfürsorgesystem und „das tiefgreifende Machtungleichgewicht zwischen den Betreuern einerseits und den vielen Menschen und Fachleuten, die befugt sind, Entscheidungen über ihre Kinder zu treffen oder zu beeinflussen, andererseits.”

„Das ist RR passiert. Wie ich bereits sagte, enthielten die Aufzeichnungen von VACFSS und seine Beweise in dieser Anhörung zahlreiche Kommentare über RR, die abfällig und wertend waren“, schreibt Cousineau.

„Zusammenfassend bin ich zufrieden, dass VACFSS RR während des gesamten relevanten Zeitraums durch eine stereotype Linse betrachtet hat. Dies hinderte VACFSS daran, die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Kinder einzuschätzen, und führte dazu, RR als Gegner und Bedrohung zu betrachten.“

Die Entscheidung stellt fest, dass Rasse und Behinderungen von RR ein Faktor bei der Entscheidung der Behörde waren, das Sorgerecht fortzusetzen.

„VACFSS stützte sich auf stereotype Annahmen, um das Trauma von RR, den Drogenkonsum, den Konflikt mit dem Kinderfürsorgesystem und die generationenübergreifenden Auswirkungen des Internats als Risikofaktoren für die Kinder zu betrachten“, heißt es in dem Urteil.

„RRs Ängste und ihr Misstrauen gegenüber dem Kinderschutzsystem basierten auf ihrer Lebenserfahrung als indigene Frau. Dieses Misstrauen war die Wurzel ihres Konflikts mit VACFSS und erforderte eine menschenrechtliche Antwort.“

„Präzedenzfall … wird im ganzen Land nachhallen“

Aleem Bharmal, Co-Berater von RR, sagte, der Fall „zeige die systemischen Kräfte der Diskriminierung, die indigene Mütter betreffen“.

„Die Entscheidung ist ein Sieg für RR als Einzelperson“, sagte Bharmal. „Aber der Präzedenzfall, den es schafft, wird im ganzen Land nachhallen.“

VACFSS veröffentlichte am Mittwoch eine schriftliche Erklärung, in der es heißt, dass es „den Schmerz anerkennt“, den RR durchgemacht hat, und „die Herausforderungen, denen sich ihre Kinder aufgrund ihrer Umstände und Geschichte gegenübersehen“.

In der Erklärung heißt es, dass VACFSS derzeit die Entscheidung überprüft, „aber beachten Sie[s] dass der Fokus der Entscheidung auf den Rechten der Mutter lag, während aus Sicht von VACFSS die elterlichen Rechte mit dem Wohlergehen der Kinder und unserer Verantwortung, für jedes Kind als ‚heiliges Bündel‘ zu sorgen und es zu ehren, abgewogen werden müssen.“

Weiter heißt es, dass VACFSS bereits Richtlinien und Schulungen priorisiert, um indigenen Familien am besten zu dienen, „aber wir werden andere Erkenntnisse untersuchen und unsere kollaborativen Bemühungen und Prozesse weiter verbessern und erweitern, einschließlich laufender Partnerschaften mit First Nations-Gemeinden in ganz Kanada. „

Der Entscheidung zufolge wurde VACFSS von Führern der First Nations gegründet, um „den Zustrom von Aborigine-Kindern einzudämmen, die in staatliche Obhut kommen“ und eine Alternative zur kolonialen Kinderfürsorge anzubieten.

„Seine Wurzeln in Vancouvers städtischer indigener Gemeinschaft und bedeutende Bemühungen, die diskriminierenden Auswirkungen des Kindeswohls abzumildern oder zu beseitigen, sind wichtig und anerkannt“, schreibt Cousineau.

„Gleichzeitig bleibt es an die Anwendung des Landeskinderwohlrechts gebunden.“

Bharmal sagt, dass die Agentur immer noch unter dem operierte, was er als „Befehls- und Kontrollsystem“ bezeichnete, dessen Wurzeln sich aus dem stationären Pflegesystem entwickelten.

„Selbst wenn Sie also eine Agentur haben, die besser auf diese Probleme eingestellt und sich dieser Probleme bewusst sein sollte, kann sie immer noch denselben diskriminierenden und voreingenommenen Einstellungen ausgesetzt sein.“