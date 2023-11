Menschenmassen trauern, als der ehemalige chinesische Ministerpräsident Li Keqiang beigesetzt wird

HEFEI, China – Hunderte, möglicherweise Tausende Menschen versammelten sich am Donnerstag in der Nähe eines staatlichen Bestattungsunternehmens in Peking, als Chinas ehemaliger zweitrangiger Führer Li Keqiang beigesetzt wurde, während ein stetiger Strom von Trauernden dem Ex-Premier ihre Ehrerbietung erwies Elternhaus in Zentralchina.

Li, der ein Jahrzehnt lang Chinas oberster Wirtschaftsbeamter war, starb letzten Freitag im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt.

„Die sterblichen Überreste des Genossen Li Keqiang … wurden am Donnerstag auf dem Revolutionsfriedhof Babaoshan in Peking eingeäschert“, berichtete Xinhua, Chinas staatliche Nachrichtenagentur.

Der Staatssender CCTV zeigte Präsident Xi Jinping in Begleitung seiner Frau Peng Liyuan, wie er sich vor Lis Leichnam verneigte, der von Grün umgeben und mit einer Flagge der Kommunistischen Partei bedeckt war.

Auf Xi folgten die anderen sechs Mitglieder des allmächtigen Ständigen Ausschusses des Politbüros.

„Li wurde als hervorragendes (Kommunistisches Partei-)Mitglied, als bewährter und loyaler kommunistischer Soldat und als herausragender proletarischer Revolutionär, Staatsmann und Führer der Partei und des Staates gepriesen“, sagte Xinhua und wiederholte die Sprache, die es zuvor in seinem Beitrag verwendet hatte kurzer Nachruf.

Li war ein Verfechter der Privatwirtschaft, der marktorientierte Reformen versprach und dabei half, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt durch Herausforderungen wie die zunehmenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten und die Covid-19-Pandemie zu navigieren. Doch nachdem Xi sich selbst zum mächtigsten chinesischen Führer seit Jahrzehnten gemacht hatte, indem er die Amtszeitbeschränkungen des Präsidenten aufhob und die Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft verschärfte, blieb ihm wenig Autorität.

Vor dem Bestattungsunternehmen säumten Polizisten in Zivil und Uniformen Hunderte von Metern lang die Fahrbahn, blockierten den Verkehr und forderten die Menschen auf, weiterzufahren. Polizeibeamte zogen die Menschen auch von einer U-Bahn-Station in der Nähe des Friedhofs weg, wo Staatsbegräbnisse stattfinden und viele Spitzenpolitiker begraben sind.

Ein Wald aus Telefonkameras erhob sich, als der aus mehreren Bussen bestehende Zug vorbeifuhr.

Große Menschenmengen versammelten sich auch in Lis Heimatstadt Hefei in der Zentralprovinz Anhui, wo ein stetiger Strom von Menschen, von denen einige schwarz gekleidet waren, die Hongxing Road entlanggehen durfte, um kleine Blumensträuße aus weißen und gelben Chrysanthemen niederzulegen und davor ihre Aufwartung zu machen das dreistöckige Ladenhaus, in dem Li seine Kindheit verbrachte.

Die Szene ähnelte der unmittelbar nach Bekanntgabe von Lis Tod, als die Schlange 6 Meilen lang verlief und die Bewohner bis zu fünf Stunden warteten, um Blumen zu überreichen, so der aus Anhui stammende Liu Xiaoqiang.

Einige betrachteten dies als Protest gegen Lis politisches Abseits durch den zunehmend autoritären Xi.

Solche spontanen Zusammenkünfte sind in China fast nie erlaubt, aber die Behörden schienen relativ zurückhaltend vorzugehen, möglicherweise um einen größeren Zwischenfall zu vermeiden. Allerdings wurden AP-Journalisten in Hefei von Unbekannten beobachtet, die ihre Interviews beobachteten und in einigen Fällen versuchten, sie aufzuzeichnen.

„Der Tod kam so plötzlich und wir kamen hierher, um ihn zu verabschieden“, sagte Liu Ying aus Hefei. Sie brachte ihren 7-jährigen Sohn mit und wollte sich mit einer Freundin treffen, die ihre Tochter mitbrachte, damit sie gemeinsam Blumen niederlegen konnten.

Liu sagte, ihr Sohn wisse nur vage, wer Li sei. „Er versteht es jetzt nicht, aber er wird es verstehen, wenn er erwachsen ist“, sagte sie.

Li wurde im Oktober 2022 aus dem Ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Er schied im März aus dem Amt aus, obwohl er zwei Jahre unter dem informellen Rentenalter von 70 Jahren war.

In Regierungs- und Parteibüros im ganzen Land sowie in chinesischen Botschaften und Konsulaten im Ausland wurden die Flaggen auf die Hälfte des Personals herabgelassen.

Nach dem Ende der Kulturrevolution von 1966 bis 1976 besuchte Li aus relativ bescheidenen Verhältnissen die angesehene Peking-Universität und stieg dort stetig auf und bekleidete mehrere hohe Provinzämter, bevor er nach Peking versetzt wurde. Eine Zeit lang galt er als Favorit für den Spitzenplatz, bevor er von Xi, einem Mitglied der prestigeträchtigen Klasse der „Prinzen“, wie die Nachkommen kommunistischer Koryphäen genannt werden, in den Schatten gestellt wurde.

Auf dem Parteitag 2022 sicherte sich Xi eine dritte fünfjährige Amtszeit als Parteivorsitzender und besetzte die Spitzenpositionen der Partei mit Loyalisten. Der Platz Nr. 2 ging an Li Qiang, den Parteisekretär für Shanghai, dem Li Keqiangs Erfahrung auf nationaler Ebene fehlte und der später gegenüber Reportern erklärte, dass es seine Aufgabe sei, alles umzusetzen, was Xi beschloss.