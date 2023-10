Menschenmassen stürmen Flughafen in Dagestan

Stand: 29. Oktober 2023 21:51 Uhr

Im muslimisch dominierten Nordkaukasus Russlands kommt es zunehmend zu antijüdischen Übergriffen. Nach der Landung eines Flugzeugs aus Tel Aviv stürmten Medienberichten zufolge Hunderte Menschen den Flughafen Machatschkala in Dagestan.

In der muslimischen russischen Republik Dagestan stürmte eine Menschenmenge den Flughafen Machatschkala, nachdem dort ein Flugzeug aus Tel Aviv gelandet war. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Auch zahlreiche Menschen rannten auf den Flugplatz, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigten. Der Flugplatz sei vorübergehend geschlossen und ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet worden, teilte die staatliche Luftfahrtbehörde Rosawiazija der Agentur Tass mit.

Russische Medien berichteten, dass Menschen in der Menge antisemitische Parolen riefen und versuchten, das Flugzeug der russischen Fluggesellschaft Red Wings zu stürmen, das von Tel Aviv aus gelandet war. Videos in sozialen Medien zeigten Menschen am Landeplatz, die palästinensische Flaggen schwenkten.

Die Lage sei wieder unter Kontrolle, berichtete die Regierung der Kaukasusrepublik auf Telegram. Rosawiazija sagte, Sicherheitskräfte hätten das Gebiet geräumt.

Israel: Russland muss Israelis und Juden schützen

Die israelischen Behörden forderten Russland auf, Israelis und Juden in seinem Zuständigkeitsbereich zu schützen. „Israel erwartet von den russischen Strafverfolgungsbehörden, dass sie alle israelischen Bürger und Juden, wer auch immer sie sein mögen, schützen und entschlossen gegen die Aufständischen und gegen ungezügelte Hetze gegen Juden und Israelis vorgehen“, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums.

Aufgrund des Gaza-Konflikts kam es zuletzt zu einem Anstieg antijüdischer Angriffe. Am Samstag umzingelte eine Menge wütender Menschen ein Hotel in der Stadt Chassawjurt in Dagestan, weil es Gerüchte gab, dass dort Flüchtlinge aus Israel untergebracht seien. Die staatliche Agentur Ria bestätigte diesen Vorfall. Lokalen Berichten zufolge brachen mehrere Dutzend Männer in das Hotel ein, um angeblich die Pässe von Hotelgästen zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv im Nordkaukasus landen, und zwar auf den Flughäfen Machatschkala, Mineralnyje Wody und Sotschi. Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern stehen russische Muslime ihren palästinensischen Brüdern zur Seite.

Der Chef der Republik Dagestan, Sergej Melikow, forderte die Bevölkerung auf, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen, die die Lage destabilisieren wollten. „Aufgrund der von unseren Feinden verbreiteten Fälschungen standen einige sehr junge Menschen kurz davor, gegen die Gesetze zu verstoßen“, schrieb er auf Telegram. Auch die islamischen Geistlichen der Region stellten klar: „Antisemitismus hat im multiethnischen Nordkaukasus keinen Platz.“