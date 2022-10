„Menschen starben in Familien.“ Überlebende aus dem befreiten Izium berichten von einem verheerenden Luftangriff

Kiew, Ukraine

Mykhailo Yatsentiuk verließ gerade den Keller, um Tee für seine Enkelin zu kochen, als die Bombe einschlug. Als er eine halbe Stunde später wieder zur Besinnung kam, war der gesamte mittlere Teil seines Wohnblocks zerstört; Der Keller, in dem er sich mit seiner Familie und seinen Nachbarn versteckt hatte, stand in Flammen.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung starben am 9. März 54 Menschen in dem Apartmentkomplex in der Pershotravneva-Straße 2 in Izium in der Ostukraine, fast die Hälfte der Bewohner des Gebäudes. Ganze Familien wurden bei dem Angriff getötet, darunter die Yatsentiuks, Kravchenkos und Stolpakovas.

Ihr Schicksal blieb bis vor einigen Wochen weitgehend unbekannt, als ukrainische Streitkräfte, die eine Gegenoffensive verfolgten, Izium nach sechs Monaten russischer Besatzung zurückeroberten und eine Massengrabstätte am Rande der Stadt freilegten.

Die meisten Bewohner von 2 Pershotravneva wurden dort zwischen mehr als 400 Gräbern begraben, nur wenige mit anderen Erkennungsmerkmalen als Zahlen, die auf grobe Holzkreuze gemalt wurden.

Nachdem CNN mit einem Überlebenden, Ex-Bewohnern und Familienmitgliedern gesprochen und Fotos und Videos überprüft hat, die nach dem Angriff und nach der Befreiung der Stadt aufgenommen wurden, kann CNN nun die Geschichte erzählen, was an diesem Tag in 2 Pershotravneva passiert ist.

Von dem Wohnblock waren nur noch zwei Türme auf beiden Seiten mit einem rauchenden Trümmerhaufen in der Mitte übrig.

Monate später, nach der Befreiung von Izium, stand Dmytro Lubinets, der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments, vor den Ruinen und erklärte den Tod der dort „infolge eines Luftangriffs russischer Truppen“ Getöteten zu einem „Völkermord an den ukrainische Nation.“

Anwohner sagen, dass russische Streitkräfte das Gebäude nach dem Luftangriff mit Panzern angegriffen haben, die von der anderen Seite des Flusses feuerten.

Als sich der Rauch verzog, wurden Wände, Böden und Decken abgerissen und die Häuser der Menschen, die dort gelebt hatten, freigelegt. Viele von ihnen waren jetzt tot, begraben in ihrem eigenen Keller, wo sie Zuflucht gesucht hatten.

Yatsentiuk verlor an diesem Tag sieben Familienmitglieder – seine Frau Natalia, Tante Zinaida, Tochter Olga (auch bekannt unter dem winzigen Olya) Kravchenko und ihr Ehemann Vitaly Kravchenko, ihren Sohn Dima, der 15 Jahre alt war, Oleksii, der 10 war, und ihren 3-Jährigen -alte Tochter Arishka, die Enkelin, für die Yatsentiuk Tee gemacht hatte.

„Ich fing an, Olya, Natasha, Vitaly zu schreien … Niemand antwortete“, sagte er. „Als ich oben war [to the ground floor], Ich setzte mich hin und fing an zu weinen, zu schreien. Oh Gott.“

Izium, mit einer Vorkriegsbevölkerung von über 40.000 Einwohnern, ist eine kleine Stadt, die Art, in der Klassenkameraden der Grundschule Freunde fürs Leben bleiben und Familien seit Generationen im selben Gebäude leben. Anastasiia Vodorez und Elena (Lena) Stolpakova sind zusammen aufgewachsen.

Vodorez beschreibt die Stolpakovas als eine „sehr glückliche, eng verbundene“ Familie. „Freunde trafen sich immer bei ihnen, weil wir dort viel Spaß hatten“, sagte sie CNN aus der Tschechischen Republik, wo sie seit vier Jahren lebt.

Als Russlands Invasion in der Ukraine begann, drängten Freunde Lena, Izium zu verlassen, aber ihr Vater Aleksander weigerte sich, ihr Haus in der Pershotravneva-Straße 2 zu verlassen. Als Freunde erfuhren, dass Lenas Haus durch Beschuss eingestürzt war, entschieden sie, dass „sie für uns am Leben war, bis wir sie fanden“.

Die Wiederherstellungsbemühungen begannen Ende März; Die ersten Leichen wurden etwas weniger als einen Monat nach dem Angriff herausgezogen. „Damals war klar, dass Menschen in Familien starben“, sagte Tetiana Pryvalykhina, eine weitere Bewohnerin von 2 Pershotravneva, die die Stadt verlassen hatte, aber ihre „zutiefst religiöse“ Mutter Liubov Petrova bei dem Luftangriff verlor.

Anstelle des Kellers, den sie als Luftschutzbunker benutzt hatten, gab es jetzt einen Krater. „Menschen wurden in Stücke gerissen, meine Mutter wurde in Stücke gerissen“, sagte Pryvalykhina.

Lokale Rettungskräfte arbeiteten unter den russischen Besatzungstruppen, um die Leichen zu finden und zu begraben. Pryvalykhinas Schwester Victoria suchte jeden Tag die Stätte auf, in der Hoffnung, ihre Mutter zu finden. „Die Leute waren gesichtslos. Es war sehr schwer zu erkennen. Sie trugen die Körper ohne Kopf, die Arme und Beine getrennt heraus“, erinnert sich Pryvalykhina, wie ihre Schwester ihr erzählte.

Die Familie Stolpakova wurde schließlich im Mai gefunden. „Die ganze Familie war im Keller: Lena, ihr Mann Dima, ihre beiden Töchter [Olesya and Sasha], Lenas Eltern Aleksander (Sasha) und Tania, Lenas jüngere Schwester Masha, und auch Lenas Großmutter Liuda war da“, sagte Vodorez. Das einzige überlebende Familienmitglied war Lenas andere Großmutter, Galia, die am anderen Ende der Stadt lebte.

Alle bis auf 12 der Menschen, die in diesem Wohnhaus starben, wurden laut Yatsentiuk auf einer Massengrabstätte in einem Kiefernwald in der Nähe der Stadt beigesetzt. Viele Familien sagten, dass es ihnen nicht erlaubt sei, die Gräber ihrer Lieben wieder zu beerdigen oder zu besuchen, während die Stadt unter russischer Besatzung stand.

Bevor es durch fallende Bomben zerstört wurde, war 2 Pershotravneva ein Gebäude, das in der Stadt für sein Gemeinschaftsgefühl und seine gepflegten Blumenbeete bekannt war. Es war ein Ort, an dem jüngere Generationen Grillabende veranstalteten und ältere Generationen sich zum Plaudern versammelten.

„Das Haus war immer voller Kinderlachen, auf dem Spielplatz waren immer viele Kinder“, erinnert sich Pryvalykhina an ihr früheres Zuhause.

Sie verließ Izium mit ihrer Tochter am 4. März, nur fünf Tage vor dem Luftangriff, bei dem ihre Mutter getötet wurde. Petrova wollte ihr über 30-jähriges Zuhause nicht verlassen. Sie war eine der letzten, die aus ihren Trümmern gezogen wurde.

Die meisten Gräber der Massengrabstätte sind mit schlichten Holzkreuzen gekennzeichnet; auf einige sind Blumen oder Kränze gelegt.

Die Gräber der Familie Stolpakova waren einige der wenigen, auf denen Namen, Geburts- und Sterbedaten verzeichnet waren. Das Grab von Liubov Petrova ist nur mit der Nummer 283 gekennzeichnet. Andere bleiben möglicherweise für immer anonym.

Yatsentiuk verließ Izium, nachdem er seine Familie im April beerdigt hatte, ist aber seitdem zu einer humanitären Mission zu Besuch gereist. Obwohl die Ukrainer inzwischen wieder die Kontrolle übernommen haben, gibt es in der Stadt immer noch keinen Strom und den Menschen fehlt es an Grundversorgung wie Nahrung und Medizin.

Am 30. September hielt er bei 2 Pershotravneva an. Bis dahin waren die Trümmer beseitigt worden. Übrig blieben die Skelette der beiden Türme und Blumenbeete mit Mahnmalen für die hier Verstorbenen.

„Ich habe mein Haus mehrmals besucht“, sagte er. „Dieses Mal stand ich einfach da und betete.“