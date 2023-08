Laut der in den USA ansässigen Umwelt-NGO Global Footprint Network hat die Welt in diesem Jahr ihre nachhaltigen biologischen Grenzen überschritten. Die Menschheit benötigt jetzt etwa 1,7 Planeten seinen Verbrauch aufrechterhalten.

Der Trend zur ökologischen Überschreitung sei in den letzten fünf Jahren „abgeflacht“, so die NGO. Aber Es ist schwer zu erkennen, ob dies „auf einen wirtschaftlichen Abschwung oder bewusste Dekarbonisierungsbemühungen zurückzuführen ist“.

So oder so geschehe die Eindämmung der Übernutzung der Ressourcen der Erde durch die Menschheit viel zu langsam, fügte die NGO hinzu. Den Berechnungen zufolge müsste es zum Earth Overshoot Day kommen 19 Tage früher jedes Jahr für die nächsten sieben Jahre, um die globalen Ziele zur Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Steven Tebbe, CEO des Global Footprint Network, brachte die Erschöpfung der Ressourcen der Erde, von der Abholzung von Wäldern über die Verbrennung fossiler Brennstoffe bis hin zu tödlichen Extremwetterereignissen, in Verbindung.

„Hartnäckig „Eine Überschreitung führt zu immer deutlicheren Symptomen, darunter ungewöhnliche Hitzewellen, Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen, mit dem Risiko einer Beeinträchtigung der Nahrungsmittelproduktion“, sagte Tebbe in einer Erklärung.

Im Jahr 1970 reichte die Biokapazität der Erde – definiert als „die Fähigkeit von Ökosystemen, vom Menschen genutzte biologische Materialien zu produzieren und vom Menschen erzeugte Abfallstoffe zu absorbieren“ – mehr als aus, um den jährlichen menschlichen Ressourcenbedarf zu decken. Aber in dem halben Jahrhundert seitdem sind wir unserem einzigen Planeten immer mehr entwachsen.

Ungleichheit rund um den Globus

Die NGO schätzt außerdem die Überschreitungstage. Deutschland kam am 4. Mai, was bedeutet, dass die Menschheit drei Planeten benötigen würde, um sich in einem Jahr zu ernähren, wenn die ganze Welt so leben würde wie das Land. Die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate, die dieses Jahr Gastgeber der UN-Klimakonferenz sein werden, erreichten ihre Ziele am 13. März.

Der globale Süden wird einen Großteil der Kosten der durch Ressourcenübernutzung verursachten Umweltzerstörung tragen – ebenso wie künftige Generationen, die unter einer Klimakrise leiden werden, die jetzt durch übermäßigen Konsum angeheizt wird.

Länder wie Indonesien und Ecuador überschreiten ihr Ziel erst im Dezember und leben nahezu im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber sie sind das Ziel der Ressourcenausbeutung durch reichere Nationen wie Deutschland.

„Deutschland ist der fünftgrößte Rohstoffverbraucher der Welt und importiert bis zu 99 % der Mineralien und Metalle aus Ländern des globalen Südens“, sagte Lara Louisa Siever, leitende Politikberaterin für Ressourcengerechtigkeit beim Deutschen Entwicklungsnetzwerk , INKOTA, im Jahr 2022.

Im Jahr 2023 war Katar der schlimmste Übeltäter der Überschreitung, da seine erneuerbaren Ressourcen bereits am 10. Februar aufgebraucht waren.

Deutschland muss von der Logik des endlosen Wachstums abrücken

Aber Deutschland steht, wie die meisten Industrienationen, immer noch ganz oben auf der Liste – auch Frankreich, Griechenland, das Vereinigte Königreich und Japan erreichten im Mai ihre Overshoot Days.

„Das große Problem, das wir in Deutschland haben, das wir allgemein im globalen Norden haben, ist, dass wir noch nicht verstanden haben, dass Ressourcen endlich sind“, sagte Viola Wohlgemuth, Aktivistin für Kreislaufwirtschaft und Giftstoffe bei Greenpeace Deutschland.

Sie bezieht sich auf Daten des World Resources Institute, die zeigen, dass 90 % des Verlusts der biologischen Vielfalt auf „Ressourcenausbeutung und -umwandlung in Produkte“ zurückzuführen sind„und dass diese Produktion auch für 50 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Trotz Aus dieser „enormen Ressourcenkrise“ hätten Nationen wie Deutschland „nicht gelernt“, sagte Wohlgemuth.

Früher Deutschland wurde „als Musterbeispiel für Klimatugenden“ angepriesen, bemerkte der in Berlin lebende Klimaaktivist Tadzio Müller.

„Der Grund für diesen Mythos von Deutschland als Öko-Champion hat ironischerweise nichts mit der deutschen Industriepolitik oder seinen politischen Strategien auf einer Regierung zu tun Ebene, sondern hat alles mit mächtigen sozialen Bewegungen zu tun“, Msagte üller.

Deutsche Anti-Atomkraft-Demonstranten gehören zu den Basisbewegungen, die das Image Deutschlands als Umweltschützer geprägt haben – trotz der Untätigkeit der Regierung Bild: Nadja Wohlleben/REUTERS

Er bezieht sich auf die Anti-Atomkraft-Bewegung, die in den 1970er- und 1980er-Jahren aufkam und lange auf einen Ausstieg aus der Kernenergie drängte; der Aufstieg des deutschen Einfallsreichtums im Bereich der erneuerbaren Energien in kleinen und mittleren Unternehmen; und neuere erfolgreiche Forderungen junger Klimademonstranten nach einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.

Aber die Das treibende Prinzip des endlosen Wachstums, das der deutschen Wirtschaftspolitik zugrunde liegt, muss sich grundlegend ändern, wenn der Klimawandel und das „äußerst schwerwiegende Problem des Verlusts der biologischen Vielfalt“ im Zusammenhang mit Überkonsum angegangen werden sollen, Müller sagte.

Dies reicht bis zur Idee des „grünen Wachstums“ oder des von ihm als „Elektroauto-Kapitalismus“ bezeichneten Konzepts, das ebenfalls auf der massiven Ausweitung des Ressourcenverbrauchs – insbesondere bei Mineralien und seltenen Erden – basiert.

Kreislaufwirtschaft ist für #MoveTheDate von entscheidender Bedeutung

Um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, debattiert die Bundesregierung derzeit über eine neue nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie – auch bei Beibehaltung des Wachstumsmodells, so Müller.

Für Viola Wohlgemuth ist eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung, um das Erdüberlastungsdatum nach hinten zu verschieben.

„Wir müssen unsere Geschäftsmodelle so ändern, dass Produkte wirklich recycelbar sind“, sagte sie und bezog sich dabei auch auf die Prinzipien der Reduzierung, Wiederverwendung und des Recyclings, die im Mittelpunkt des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft des europäischen Grünen Deals stehen . Wohlgemuth fordert außerdem eine absolute Begrenzung des Ressourcenverbrauchs in Deutschland.

Solche Grenzwerte müssen den Energieverbrauch umfassen. Laut dem Greenpeace-Aktivisten wird nur ein Viertel der deutschen Gasvorräte zum Heizen oder Kochen verwendet, wobei ein Großteil der kohlenstoffreichen fossilen Brennstoffe eine nicht nachhaltige Produktion antreibt.

Wie die Kreislaufwirtschaft den weltweiten Abfall verringert

Deutschland muss die Emissionssenkungen zügig vorantreiben

Treibhausgasemissionen seien eine direkte Folge von Überproduktion und -konsum und müssten rasch gesenkt werden, wenn Deutschland seine Überschreitung reduzieren wolle, sagt Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der gemeinnützigen Umweltorganisation Germanwatch.

„Der CO2-Ausstoß in Deutschland müsste dreimal so schnell sinken wie bisher“, sagte er.

Zu den von Germanwatch vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung dieser Emissionen zählen ein verbesserter Zugang zu schnellen und emissionsarmen Schienenverkehr sowie die Einschränkung des Flugverkehrs.

Doch ohne sich zunächst mit dem Überkonsum auseinanderzusetzen, wird Deutschland nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten leben können.

„Wir betrachten alle Probleme auf unterschiedliche Weise – Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt oder Nahrungsmittelknappheit –, als ob sie unabhängig voneinander auftreten würden“, bemerkte Mathis Wackernagel, Gründer und Präsident des Global Footprint Network.

„Aber sie sind alle Symptome desselben Grundthemas: dass unser kollektiver Stoffwechsel, die Menge an Dingen, die die Menschheit verbraucht, im Vergleich zu dem, was die Erde erneuern kann, sehr groß geworden ist.“

Elliot Douglas hat zu diesem Bericht beigetragen.

Herausgegeben von: Tamsin Walker und Jennifer Collins

Dieser Artikel wurde erstmals am 4. Mai veröffentlicht, als Deutschland seinen Überlastungstag erreichte, und wurde am 2. August, dem globalen Erdüberlastungstag, aktualisiert.