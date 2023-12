Menschen helfen, ein wohltätiges Erbe zu verwalten – Shaw Local

Als ich über Optionen für eine zweite Karriere nachdachte, suchte ich nach einer sinnvollen Arbeit, die mich herausfordern würde.

Die Starved Rock Country Community Foundation hat großzügig dafür gesorgt. Seitdem ich der Stiftung im Juni beigetreten bin, habe ich mein Wissen über von Spendern empfohlene Fonds, Varianzmacht, 501c3-Vorschriften und vieles mehr erweitert.

Doch einer der härtesten Tests bestand darin, den Spendern genau zu vermitteln, was Bürgerstiftungen tun. Das Konzept ist nicht leicht zu erklären, deshalb habe ich die Analogie des Mammutbaums verwendet.

Altbewachsener Mammutbaum ragt 200 Fuß über den Waldboden hinaus, verfügt aber bemerkenswerterweise über ein Wurzelsystem, das nur 6 bis 12 Fuß tief ist. Ihre Wurzeln wachsen ausanstatt nach unten, und verwickeln sich mit Wurzeln anderer Mammutbäume in einer „Kathedrale“.

Sie können starkem Wind, Feuer und Dürre jahrhundertelang standhalten, was zum Teil auf die Stärke und Stabilität der Gruppe zusammen zurückzuführen ist.

Ebenso genießt die Starved Rock Country Community Foundation breite Unterstützung von vielen Spendern, nicht nur von ein oder zwei Einzelpersonen – Wohltätern, die sich zusammengeschlossen haben, um die Lebensqualität hier zu Hause zu verbessern.

Und unser Wurzelsystem bzw. unsere Reichweite ist weitläufig und umfasst die Landkreise La Salle, Bureau und Putnam und darüber hinaus.

Wie Redwood sind wir auf lange Sicht dabei. Mit unseren Stiftungen gehen wir auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Region ein, indem wir auf Dauer investieren.

Allerdings sind wir von der Größe her kein Mammutbaum. Aber obwohl wir nicht zu den Gates-, Kennedy- oder Rockefeller-Stiftungen gehören, sind wir stolz darauf, sagen zu können, dass wir es sind unser Gemeindestiftung – bietet Spendern Informationen über lokale gemeinnützige Organisationen und Anliegen, stellt Fachwissen zur Verfügung und bietet zahlreiche Optionen für die Nachlassplanung.

Wir haben mit mehr als 100 Einzelpersonen, gemeinnützigen Organisationen und Bürgergruppen zusammengearbeitet, um Fonds für bestimmte Zwecke in den Bereichen Kunst, Bildung, Gesundheits- und Sozialdienste, Umwelt und Katastrophenhilfe zu schaffen – oder Fonds, die nach eigenem Ermessen vergeben werden und es uns ermöglichen, den Veränderungen in der Region gerecht zu werden Bedürfnisse.

Unter der Leitung von Mitbegründerin Pamela Beckett hat SRCCF in nur acht Jahren mehr als 5 Millionen US-Dollar an Spenden gesammelt und mehr als 1,8 Millionen US-Dollar an wohltätige Zwecke verteilt.

Kurz gesagt, wir haben Menschen dabei geholfen, ein dauerhaftes gemeinnütziges Erbe zu verwalten – und was könnte bedeutungsvoller sein als das?

Fran Brolley, Präsident und CEO der Starved Rock Country Community Foundation, ist einer der Community-Kolumnisten von The Times und NewsTribune. Die Times und NewsTribune haben Führungskräfte eingeladen, über ihre Organisationen zu schreiben, Einblicke in die Gemeinschaft zu geben und die Leser weiter über die Ereignisse in ihren Gruppen aufzuklären. Wenn Sie daran interessiert sind, Informationen über Ihre Community-Organisation weiterzugeben, wenden Sie sich an dbarichello@shawmedia.com.