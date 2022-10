»Menschen haben nichts zu entscheiden« (nd-aktuell.de)

Straßenproteste gegen den Krieg werden in Russland fast immer unterdrückt. Viele Oppositionspolitiker sitzen im Gefängnis oder sind wie Ksenia Thorstrom ins Ausland gegangen. Regimegegner operieren vor allem im Untergrund. Foto: Tass/Mikhail Tereschtschenko

Frau Thorstrom, Ihre Petition hat im September viel Aufmerksamkeit erregt. Warum kam sie gerade jetzt?

Wir wollten unsere Kollegen vom Smolnyj, der St. Petersburger Stadtverwaltung, unterstützen. Sie beschuldigten Putin kürzlich öffentlich des Hochverrats, weil er den Krieg begonnen hatte, und wurden daraufhin vom russischen Staat verfolgt. Es ist auch ein guter politischer Moment, da Putins Unterstützung nach der ukrainischen Gegenoffensive schwindet.

Warum ist der Text Ihrer Petition so kurz?

Wir sagen nur, dass Putin der Zukunft Russlands und seiner Bürger schadet, und wir fordern seinen Rücktritt. Wir werden nicht ins Detail gehen, um nicht von den neuen Zensurgesetzen zur Fälschung und Diskreditierung der Armee und der Behörden verfolgt zu werden, die nach Kriegsbeginn erlassen wurden. Aber natürlich meinen wir den Krieg, der dem Land und den Menschen enorme Schäden zufügt.

Putins Rücktritt zu fordern ist in Russland sehr dreist. Wer hat den Brief an Putin mitunterzeichnet?

Wir sind kommunale Bezirksabgeordnete aus ganz Russland, die vor einigen Jahren von der Opposition in der Gesellschaft gewählt wurden. Wir sollten dringende Probleme eigentlich auf lokaler Ebene lösen. Stattdessen geben wir jetzt im Namen des russischen Volkes große politische Erklärungen ab. In der Duma gibt es keine Opposition mehr, sie steht unter der totalen Kontrolle Putins. Vor ein paar Jahren hatten wir noch die Möglichkeit, gewählt zu werden. Nun wird die Opposition von den Behörden verboten. Bei den jüngsten Kommunalwahlen in Moskau hat keiner der Oppositionskandidaten einen Sitz im Parlament errungen. Die digitale Stimmabgabe wurde für massiven Wahlbetrug verwendet. Das war schon immer ein Problem in Putins Russland. Seit zehn Jahren protestieren wir gegen Wahlbetrug und Korruption. Leider sahen zu viele Russen kein großes Problem darin, dass das Regime ihre Stimmen sammelte. Aber jetzt, mit der Mobilisierung, will das Regime auch ihnen das Leben nehmen.

Und was bringt ein Protestbrief politisch?

Ich habe viele Nachrichten von gewöhnlichen Menschen erhalten, die geschrieben haben, dass sie dankbar sind – dass ich ihnen Hoffnung gegeben habe, dass endlich jemand ihre Meinung sagen wird. Ich habe riesiges Interesse von den Medien bekommen, damit hatte ich nicht gerechnet. Anscheinend war es in Russland im letzten Monat zu ruhig. Die Kriegszensur hat die Menschen stark getroffen. Die Petition war also eine gute Idee. Ich denke, es hat die Stimmung der Russen verändert, die vom Krieg frustriert und verängstigt waren, aber nicht offen sprechen konnten. Weil allen weisgemacht wird, dass es eine Mehrheit gibt, die den Krieg unterstützt. Aber wir haben ihnen gezeigt, dass das nicht stimmt. Selbst innerhalb des Machtapparats gibt es Menschen, die dagegen sind und sich nicht scheuen, ihre Meinung zu sagen. Ich hoffe, unser Brief inspiriert andere.

Das klingt ein bisschen nach Durchhalteparolen…

Nun, der Großteil der Opposition sitzt im Gefängnis oder ist aus dem Land geflohen. Alexei Nawalny, Ilya Yashin und Vladimir Kara-Murza sind im Gefängnis. Nawalnys Team und seine Antikorruptionsstiftung haben das Land verlassen. Gleiches gilt für die Organisatoren der Aktivistenbewegung Wesna (Frühling). Sie koordinieren den Widerstand russischer Oppositionsparteien aus dem Ausland.

Was kann man also konkret tun, wenn man gegen Krieg und Putin ist?

Die Menschen in Russland sind in den Untergrund gegangen, haben Aufkleber und Plakate in den Städten angebracht und Graffiti gemalt, um die Antikriegsposition in städtischen Gebieten zum Ausdruck zu bringen. Viele erstellen auch neue, nicht zusammenhängende Social-Media-Konten und posten Kommentare, um diejenigen zu informieren, deren einzige Quelle Propaganda ist und die eine verzerrte Sicht auf die Realität haben.

Und du selbst?

Ich ging nach Finnland. Zu Beginn des Krieges hatte ich wie viele andere Angst, dass der Militärzustand und die Mobilmachung verkündet werden und dann die Grenzen geschlossen werden. Nun ist genau das passiert, obwohl die Grenzen noch nicht geschlossen sind. Aber das kann jeden Moment passieren. (Anmerkung der Redaktion: Finnland hat jetzt die Einreise für russische Touristen verboten, russische Behörden überprüfen den Mobilisierungsstatus der ausreisenden Männer an den Grenzen und Flughäfen. In den besetzten Gebieten wurde das Kriegsrecht verhängt). Ich will keine Brücken abbrechen, also versuche ich vorsichtig zu sein.

Bis zur Mobilisierung fielen die meisten Russen mit der Haltung auf, in Ruhe gelassen werden zu wollen. Nach dem Motto: Was in der Ukraine passiert, geht mich nichts an. Woher kommt diese Gleichgültigkeit?

Dies ist ein Ergebnis von Repression und Propaganda. Viele Jahre lang hat Putins Regime den Menschen gezeigt, dass sie keine Wahl haben. Er hat alle demokratischen Mechanismen zerstört. Jetzt haben die Menschen keine Instrumente mehr, um die Behörden zu beeinflussen. Sie haben keine echten Wahlen, was bedeutet, dass sie keine Europaabgeordneten haben, die sie im Parlament vertreten. Sie haben keine unabhängigen Gerichte, vor denen sie ihre Rechte schützen könnten. Wenn sie ihre Meinung auf der Straße äußern, werden sie von der Polizei verfolgt und schikaniert. Wenn sie ihre Meinung in den sozialen Medien posten, können sie auch verfolgt werden. Auch wenn die Menschen den Krieg nicht unterstützen, sehen sie keine Möglichkeit, die Situation zu ändern. Das führt zu Frustration und letztlich zu Flucht und Gleichgültigkeit.

Und Putin hat die Demokratie ohne Widerstand einfach komplett abgebaut?

Ja. Die Wahrheit ist, dass die Menschen in Russland nicht wirklich um diese Instrumente des Einflusses auf die Regierung gekämpft haben. Als Wahlen manipuliert wurden, protestierten sie nicht ernsthaft. Stattdessen wählten sie eine Strategie der Nichtbeteiligung. Sie blieben zurückhaltend. Dieses Verhalten lässt sich durch mangelnde demokratische Erfahrung und mangelndes Verständnis dafür erklären, wie Demokratie funktioniert. Die Mehrheit ist es gewohnt, alle Entscheidungen an den Staat zu delegieren. So war es in der Zarenzeit und dann in der Epoche des Sozialismus. Soziologen verweisen auf das geringe Vertrauen und die Atomisierung der russischen Gesellschaft, beides Folgen der totalitären Erfahrung. Der Sowjetstaat hat die horizontalen Verbindungen in der Gesellschaft zerstört, und Putin ist der Erbe dieser Politik. Statt Solidarität bevorzugen die Menschen Strategien des individuellen Überlebens.

Wie funktioniert die Propaganda? Es gibt keine unabhängigen Medien mehr…

Die Propaganda in Russland ist seit mindestens zehn Jahren brutal. Es setzt auf Emotionen und hindert Menschen daran, kritisch zu denken. Sie mischt Wahrheit und Lüge. Sie überschwemmt Menschen mit verschiedenen falschen Versionen, um sie glauben zu machen, dass es überhaupt keine Wahrheit gibt. Aufgrund dieser Propaganda haben viele Russen ein völlig verzerrtes Bild der aktuellen Lage. Und sie haben Angst. Denn Putin setzt die Strategie des Staatsterrors fort. Er macht der Gesellschaft niemals Zugeständnisse, wenn Menschen protestieren und demonstrieren. Er versucht den Leuten mit allen Mitteln einzureden, dass sie nichts entscheiden und nichts von ihnen abhängt. Am Ende wird das tatsächlich geglaubt und die Menschen werden gleichgültig.

Beobachter sagen, dass die Mobilisierung von Rekruten für die ukrainische Front die Menschen aufwecken könnte. Weil Männer, Frauen und Familien jetzt persönlich vom Krieg betroffen sind …

Ich denke, das war eine sehr unpopuläre Entscheidung. Und Putin wird die Unterstützung der Bevölkerung verlieren. Niemand will in den Krieg ziehen. Viele Männer versuchen nun panisch aus dem Land zu fliehen. Wir sehen lange Schlangen an den Grenzen zu Georgien, Kasachstan, der Mongolei und Finnland. Es gibt keine klaren Kriterien für die sogenannte Teilmobilisierung. Es werden Menschen mobilisiert, die keinen Wehrdienst geleistet haben, keine militärische Ausbildung oder Erfahrung haben und bereits 50 oder 60 Jahre alt sind.

Warum gibt es bislang stärkere Proteste gegen die Mobilisierung in abgelegenen Regionen des Landes als in den Großstädten?

Dort sind die Menschen hilfloser, da es schwieriger ist, sich zu verstecken oder zu entkommen. Und sie sind nicht so gut informiert, lesen keine unabhängigen Medien über VPN. In vielen kleinen und großen Städten finden Proteste statt. Viele werden gewaltsam unterdrückt. Innerhalb von zwei Tagen gab es mindestens fünf Brandanschläge auf die Meldestellen. Proteste finden inzwischen auch in nationalen Republiken wie Dagestan, Tschetschenien und Jakutien statt. Ich denke, wenn der erste Schock vorbei ist, wird der Widerstand wachsen.

Wo sehen Sie Russland in zwei Jahren, wo in zehn Jahren?

Ich sehe Russland in der Zukunft als einen normalen demokratischen Staat. Wir haben viel zu tun und Fehler zu beheben, die wir in den 90er Jahren nicht behoben haben. Jetzt werden die Menschen in Russland sehen, wie gefährlich und hässlich eine Diktatur ist, die zu Krieg, Armut und Demütigung führt. Ich denke, dass das russische Volk und die Eliten nach dieser schrecklichen Erfahrung eine größere Motivation haben, starke demokratische Institutionen aufzubauen, um das Land vor einer neuen Diktatur zu schützen. Putin ist das letzte Echo der totalitären Vergangenheit.