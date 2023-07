Menowin Fröhlich (35) stand 2005 zum ersten Mal auf der „DSDS“-Bühne. Mit Erfolg, denn er schaffte es auf Anhieb in die Top 20. Doch dann musste die Sängerin ihre Teilnahme an der Castingshow abbrechen.

Die Haftstrafe von Menowin Fröhlich sorgte für DSDS-Aus

Während seiner Teilnahme an der 3. Staffel von DSDS wurde Menowin Fröhlich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung und Betrugs verhaftet. Der Traum vom DSDS-Titel war vorerst geplatzt. Fünf Jahre später versuchte er es erneut und schaffte es sogar bis ins Finale. Dort musste sich Menowin schließlich Mehrzad Marashi geschlagen geben. Der große Erfolg blieb auch nach der Show bestehen. Schuld daran seien laut Menowin Fröhlich „die Menschen, die im Hintergrund arbeiten“. In der Webshow von Aaron Troschke erhebt er nun schwere Vorwürfe.

Keine Karriere: Menowin gibt DSDS die Schuld

Laut Menowin hatte er keine Chance, mit einem Hit in die Charts zu kommen und sich damit seinen Traum, Musiker zu werden, zu erfüllen – „weil sie es nicht zuließen“. Damit sind die DSDS-Verantwortlichen gemeint. Um an der Show teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer einen Vertrag unterzeichnen. „Man wird Ihnen aber nicht noch einmal im Detail erklären oder erzählen, was dort passiert.“ Eine Karriere nach Menowins Vorstellungen war nach der Unterschrift offenbar nicht mehr möglich. „Du gehst mit einem Traum dorthin und dann bist du im A****.“

Dieter Bohlen warnt Menowin Fröhlich

Der Ex-DSDS-Star berichtet auch von einem Gespräch mit Dieter Bohlen im Jahr 2005. Seine größte Sorge damals war: „Shh… hoffentlich haben sie nicht die Polizei dabei.“ Denn kurz zuvor hatte die Sängerin mehrere Joints geraucht. Das wurde für Menowin kein Problem, wohl aber seine bevorstehende Verurteilung. Dieter Bohlen machte ihm vor der Kamera klar, dass eine Gefängnisstrafe seinen Ausstieg aus der Show bedeuten würde. Kurze Zeit später musste er DSDS verlassen.

Die Inhaftierung kostet Menowin den DSDS-Titel

Auch in den letzten fünf Jahren ließ ihn die Überzeugung nicht los. „Ich habe um mein Leben gesungen“, sagt Menowin. Dass es nicht zum Sieg reichte, lag seiner Meinung nach an der negativen Berichterstattung über ihn. Im Finale sah sich der 35-Jährige klar vorne, „wo ich diesen Menschen, mit dem ich im Finale sitze, offensichtlich kaputt mache.“ Doch die Anrufe reichten nicht aus. Das Geld, das er danach verdiente, ist nun fast aufgebraucht. Menowin gab schätzungsweise „eine halbe Million“ für Drogen aus.

So geht es für Menowin weiter

Inzwischen haben sich seine Prioritäten geändert. Menowin Fröhlich sieht sich als glücklichen Vater und schließlich als Großvater. Er möchte sein Leben in „Freiheit, in Liebe und im Licht“ leben.