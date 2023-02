Haley verzuimde te vermelden dat er waarschijnlijk niet alleen een besluit van het Congres nodig zou zijn om mentale competentietests voor politici op te leggen, maar ook een wijziging van de grondwet, die momenteel alleen minimumleeftijdsgrenzen stelt aan ambtsdragers (35 voor presidenten, 30 voor senatoren en 25 voor leden van het huis).

Wijzigingen in de grondwet aanbrengen is net zo moeilijk als de Detroit Lions in de Super Bowl krijgen. Het is niet dat het onmogelijk is, het is gewoon verdomd moeilijk.

Maar laten we zeggen dat er een grondwetswijziging is aangenomen die oudere politici een bekwaamheidstoets oplegde. Wie zou de test samenstellen en beoordelen? Zou er bezwaar tegen kunnen worden gemaakt? Zou de test een gevangene worden van mensen die hem willen manipuleren om sommige kandidaten willekeurig acht-ball te geven, maar anderen goed te keuren? Waarom zouden alleen 75-plussers zich aan de test moeten onderwerpen? We kennen allemaal 74-jarigen die zo verward zijn dat je ze niet kunt vertrouwen om zelf de straat over te steken.

Waarom de test beperken tot mentale capaciteit? President Franklin D. Roosevelt was waarschijnlijk mentaal fit voor een vierde termijn in 1944, en rennen deed hij, maar was hij er fysiek tegen opgewassen? Hij stierf 82 dagen na zijn laatste inauguratie. Hij was pas 63.

Een grondwetswijziging die bedoeld is om wilsonbekwame ouderen af ​​te schaffen, zou eenvoudiger moeten zijn – en minder vatbaar voor interpretatie – dan een competentietest. Het zou in overeenstemming zijn met de opstellers van het oorspronkelijke ontwerp van de Grondwet als er een bovengrens voor de leeftijd zou worden toegevoegd aan de eisen van de president, de senator en de vertegenwoordiger om de huidige lagere leeftijdsgrenzen in evenwicht te brengen. Als je te jong kunt zijn om president te zijn, is het toch logisch dat je te oud kunt zijn, ook al zouden sommige mensen onder de 35 geweldige presidenten kunnen zijn en sommigen boven de 75 hetzelfde.

In het verleden was het niet nodig om een ​​bovengrens voor de leeftijd op te leggen, omdat kiezers de kandidaten vrij consequent hebben geselecteerd voordat ze zichzelf in verlegenheid brachten. Pas toen Dwight D. Eisenhower een president deed die ouder was dan 70. De tweede die die mijlpaal passeerde, was Ronald Reagan, die het Witte Huis verliet net voordat hij 78 werd. dementie tijdens zijn twee termijnen, zoals ooit is opgedoken.)

Trump, wiens hamburgers en ijsdieet hem hebben gemarkeerd voor een hartinfarct of iets ergers, vertrok op 74-jarige leeftijd. En een menselijk fossiel genaamd Joe bezet nu het kantoor. Rechtvaardigen deze vier uitschieters in de afgelopen 62 jaar echt het instellen van een maximumleeftijd voor president? Zou die beslissing niet bij de kiezers moeten blijven liggen en erop vertrouwen dat ze hun eigen mentale capaciteitsbeoordelingen kunnen maken?

Als Haley de leiders van de 20e eeuw wil vervangen door leiders van de 21e eeuw, zoals ze in haar toespraak van woensdag voorstelde, zou ze de lagere leeftijdsgrenzen voor het ambt moeten aanvallen in plaats van oudere kandidaten een test op te leggen en ze aan de tumbril te voeren als ze falen . Ons nieuwe wachtwoord zou moeten zijn dat als je oud genoeg bent om te stemmen, je oud genoeg moet zijn om je kandidaat te stellen – voor het Huis, de Senaat of zelfs het Witte Huis. Het verlagen van de leeftijdsbeperkingen zou de keuze voor alle kiezers vergroten en echte concurrentie geven aan diepgewortelde, oudere politici. Voor sommigen is het misschien een te radicaal voorstel, maar niemand zal het ooit afdoen als een ‘doordrenkt met aloë’-praatje.

