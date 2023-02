Het verhaal van Kameny is de moeite waard om opnieuw te bekijken in het licht van een recente controverse over de erfenis van de Lavender Scare binnen het ruimteprogramma. Eind vorig jaar kondigde NASA aan dat het niet terug zou komen op haar beslissing om haar deep-space telescoop te vernoemen naar James Webb, de beheerder die het bureau in de jaren zestig leidde. De aankondiging kwam na jarenlang lobbyen door een groep jonge wetenschappers die beweerden dat Webb, eerst als hooggeplaatste ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de regering-Truman en vervolgens als NASA-chef, medeplichtig was geweest aan het ontslaan van homoseksuele werknemers terwijl hij bij beide diende. agentschappen. Een petitie waarin werd geëist dat NASA de telescoop een andere naam zou geven, leverde bijna 2.000 handtekeningen op, en de Royal Astronomical Society in Groot-Brittannië stond erop dat astronomen die artikelen aan haar tijdschriften voorlegden, het acroniem “JWST” gebruikten bij het beschrijven van de telescoop, waardoor Webb’s slechte naam hem terugbracht tot het niveau van de fictieve Heer Voldemort. , “Hij die niet genoemd mag worden.”

Op deze foto van 13 april 2017, geleverd door NASA, tillen technici de spiegel van de James Webb Space Telescope op met behulp van een kraan in het Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md. | Laura Betz/NASA via AP

Webb’s bijdragen aan de verkenning van de ruimte waren enorm. Aan het begin van de regering van John F. Kennedy nam hij de teugels van NASA over en leidde hij het Apollo-programma dat de missie van de president vervulde om tegen het einde van het decennium een ​​man op de maan te laten landen. En hoewel hij ervan wordt beschuldigd homo’s uit de NASA te hebben verwijderd, plaatste Webb het bureau in de voorhoede van overheidsinspanningen namens een andere gemarginaliseerde minderheid. Onder leiding van Webb was NASA het leidende federale agentschap om raciale integratie te bevorderen door op agressieve wijze zwarte wetenschappers te rekruteren en te promoten. In 1964, toen de segregationistische gouverneur van Alabama, George Wallace, probeerde het aannemen van Afro-Amerikanen in het Marshall Space Flight Center in Huntsville te blokkeren, dreigde Webb personeel uit de faciliteit te verwijderen. Datzelfde jaar weigerde hij te spreken in de Jackson, Mississippi Chamber of Commerce nadat twee zwarte activisten de toegang tot het evenement was geweigerd.

In maart 2021 gaf NASA haar hoofdhistoricus de opdracht om de bewering te onderzoeken dat Webb verantwoordelijk was voor het ontslaan van homoseksuele werknemers. In een rapport van 89 pagina’s dat eind vorig jaar werd uitgebracht en waarvoor hij zo’n 50.000 documenten over een periode van 20 jaar onderzocht, vond de historicus geen bewijs om deze bewering te onderbouwen. Integendeel, in ieder geval tijdens zijn ambtstermijn bij State kon Webb zelfs worden gecrediteerd verminderen de schade aangericht door de Lavender Scare. De kruistocht om de federale regering te zuiveren van “seksuele devianten” werd geleid door senator Joe McCarthy, die “communisten en homo’s” bij het ministerie van Buitenlandse Zaken de schuld gaf van een reeks tegenslagen in de vroege Koude Oorlog. Volgens het rapport, als staatssecretaris, was Webb’s “belangrijkste betrokkenheid” bij deze aflevering “in een poging om de toegang van het Congres tot de personeelsdossiers van het ministerie van Buitenlandse Zaken te beperken” door aanspraak te maken op privileges van de uitvoerende macht over personeelsaangelegenheden. Wat betreft zijn tijd bij NASA, hoewel Webb het bureau voorzat toen een budgetanalist ontslagen werd vanwege zijn homoseksualiteit, Clifford Norton, klaagde hij de Civil Service Commission aan, aldus de NASA-historicus: “Er is geen bewijs gevonden waaruit blijkt dat Webb op de hoogte was van Nortons schieten op dat moment.” Onder verwijzing naar deze studie kondigde de Royal Astronomical Society vorige maand aan dat het niet langer vereist dat auteurs de afkorting “JWST” gebruiken.

Het NASA-onderzoek dat Webb vrijspreekt, is een welkome bijdrage aan het historische record. Maar het verdoezelt ook verschillende belangrijke punten over de ernst van de lavendelangst. Want ook al kan Webb niet worden gekoppeld aan het ontslag van een individuele homoseksuele werknemer, hij bekleedde gezagsposities in een regering die links en rechts homo’s ontsloeg. Hoewel Webb misschien niet op de hoogte was van de situatie van Norton, waren er zeker veel meer homoseksuele NASA-medewerkers die werden ontslagen, maar wier zaken minder aandacht kregen omdat ze, in tegenstelling tot Norton, niet het risico wilden nemen voor hun reputatie dat ze openbaar zouden worden met een rechtszaak zou inhouden. “Het is zeer waarschijnlijk dat (Webb) precies wist wat er gebeurde met de beveiliging van zijn eigen bureau tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog”, schreven vier leiders van de campagne om Webb’s naam van de telescoop te wissen vorig jaar. “We maken ons grote zorgen over de implicatie dat managers niet verantwoordelijk zijn voor homofobie.”

En toch, hoe goed bedoeld ook, een bureaucraat als James Webb uitkiezen voor de Lavender Scare zou het tegenovergestelde bereiken van wat het beoogt door minimaliseren hoe uitgestrekt en meedogenloos het anti-homodiscriminatiebeleid van ons land was – een beleid dat zo uitgestrekt en meedogenloos was dat het verplichtte om enorme hoeveelheden geld en mankracht te besteden aan een poging van de hele regering om patriottische en hoogopgeleide werknemers te ontslaan alleen vanwege wie ze liefhadden. Als Webb’s mate van betrokkenheid bij deze decennialange zuivering de drempel moet zijn waarlangs we een historische figuur annuleren, dan zullen we alles moeten hernoemen naar vrijwel iedereen die een rol vervulde in de federale regering vanaf 1947 (toen het ministerie van Buitenlandse Zaken begon homoseksuele werknemers te ontslaan) tot ten minste 1975 (toen de Civil Service Commission haar verbod op homo’s ophief), of zelfs 1995 (toen Clinton homoseksualiteit verwijderde als reden voor het weigeren van een veiligheidsmachtiging). Elke president, kabinetsfunctionaris, plaatsvervangend adjunct-secretaris van huisvesting – ze waren allemaal in zekere zin medeplichtig aan de structurele onderdrukking van homo’s die bestond in de tweede helft van de 20e eeuw.

Deze afbeelding, vastgelegd in infrarood licht door de James Webb Space Telescope en vrijgegeven door NASA op 12 juli 2022, toont de rand van een nabij, jong, stervormingsgebied NGC 3324 in de Carinanevel. | (NASA, ESA, CSA en STScI via AP

Uiteindelijk is het belangrijkste argument tegen het hernoemen van de James Webb-ruimtetelescoop hetzelfde argument tegen het hernoemen van gebouwen en andere oriëntatiepunten ter ere van historische figuren – George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln – die opvattingen omarmden die we terecht weerzinwekkend vinden volgens de huidige maatstaven, namelijk dat deze mannen hebben ook grote dingen bereikt die onze erkenning en lof verdienen. Anders beweren, beweren dat er niets de moeite waard is om vereerd te worden aan moreel complexe individuen uit ons verleden, is het slachtoffer worden van presentisme, de narcistische neiging om jezelf moreel superieur te wanen aan degenen die ervoor kwamen.

Degenen die Webb verdedigen, hebben zelf te maken gehad met terugslag. In januari 2021 publiceerde Dr. Hakeem Oluseyi, de president van de National Society of Black Physicists, de resultaten van zijn eigen onderzoek waarin hij Webb vrijsprak van de beschuldiging van homofobe onverdraagzaamheid. Later dat jaar, nadat Oluseyi was aangenomen door George Mason University, tweette een leider van de anti-Webb-campagne dat hij een voorstander was geweest van een ‘homofoob’.

Volgens de New York TimesIn juli vertelde een professor aan een andere universiteit dat aan een professor astronomie aan George Mason Oluseyi had een vrouw seksueel lastiggevallen en een overheidssubsidie ​​verkeerd behandeld. (Ambtenaren van Oluseyi’s voormalige werkgever, het Florida Institute of Technology, startten een onderzoek en vonden niets om de beschuldigingen te staven.) Vorig jaar, terwijl Keer verslaggever Michael Powell werkte aan een artikel over de Webb-controverse die hij ontving beschuldigingen van een anoniem persoon over Oluseyi. “Verschillende van deze beweringen waren aantoonbaar onjuist en andere konden niet worden onderbouwd”, schreef Powell.

Het debat over de vraag of NASA de nalatenschap van James Webb moet eren, biedt ons de gelegenheid om na te denken over de beste manier om een ​​donkere episode in het verleden van ons land te herdenken. Hoewel ons land moedige pogingen heeft gedaan om zijn weerzinwekkende behandeling van andere minderheden goed te maken, zijn we nog maar net begonnen met het erkennen van de onderdrukking die zijn homoseksuele en lesbische burgers hebben doorstaan. Ik kan geen betere manier bedenken waarop NASA dit kan doen dan haar volgende ruimtetelescoop naar Frank Kameny te vernoemen.