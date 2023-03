Joe Biden doet er alles aan om te beweren dat “ik een kapitalist ben. Ik ben geen socialist.”

Veel van wat Biden voorstelt, zou best thuis passen in Scandinavië en West-Europa.

Die naties zijn helemaal niet ‘socialistisch’, ook al worden ze gevierd door Amerika’s bekendste socialist.

Republikeinen hebben echt een hekel aan socialisme, maar zullen ook bloedige moord schreeuwen als democraten suggereren dat ze zelfs maar de meest voor de hand liggende socialistische programma’s van de Amerikaanse regering willen raken.

Om deze beweringen te begrijpen, is het niet nodig om een ​​cirkel te kwadrateren; wat het wel vereist, is een goed begrip van hoe amorf de term ‘socialistisch’ is, en waarom, hoe je de verschillende beleidsdoelen van Biden ook noemt, ze stevig binnen de Amerikaanse politieke traditie staan ​​- en misschien zelfs heel slimme politiek zijn.

Gedurende zijn twee presidentiële runs, Sen. Bernie Sanders werd gevraagd wat het betekende dat hij zichzelf een ‘democratisch socialist’ noemde. Steevast zouden de onafhankelijken van Vermont wijzen op de Scandinavische landen en hun universele gezondheidszorg, betaald verlof om gezinsredenen en gratis universitair onderwijs. (Hij deed niet oproep aan de regering om “de productie- en distributiemiddelen te beheersen”, de klassieke definitie van socialisme en een omissie die haaks staat op de Democratic Socialists of America, een organisatie met 92.000 leden die beweert: “We willen collectief eigenaar zijn van de belangrijkste economische drijfveren die ons leven domineren, zoals energieproductie en transport.”)

Maar zijn Denemarken, Zweden en Noorwegen werkelijk “socialistische” naties? Ze zouden het niet doen voor de DSA. De particuliere sector is springlevend, bedrijven hebben een lagere belastingdruk dan in de VS, en zelfs hun gezondheidszorgstelsels zijn verre van volledig openbaar. Volgens een schatting zijn in Zweden ongeveer 40 procent van de gezondheidsklinieken particuliere ondernemingen met winstoogmerk.

Inderdaad, in de hele geïndustrialiseerde wereld is het traditionele doel van het socialisme allang overboord gegooid, ook al zijn elementen van zijn kernfilosofie ingebed in het overheidsbeleid. Duitsland bijvoorbeeld, of het nu wordt bestuurd door centrumrechtse christen-democraten of centrumlinkse sociaal-democraten, is een resoluut kapitalistisch land, maar de wetten vereisen ook dat werknemers goed vertegenwoordigd zijn in de raden van toezicht van grote bedrijven, waar belangrijke beslissingen worden genomen. In Groot-Brittannië zag de Labour Party onder Tony Blair bijna 30 jaar geleden af ​​van nationalisatie. De laatste Labour-leider die het idee omarmde, Jeremy Corbyn, leidde een historisch protest bij de peilingen, en de huidige leider Keir Starmer zegt dat hij de energie-industrie niet zou nationaliseren (hoewel een belangrijk deel van de achterban van de partij het idee omarmt van “ gemeenschappelijk eigendom”).

Ideeën als universele gezondheidszorg en uitgebreide arbeidersrechten hebben lang het label ‘sociaal-democratie’ gedragen: als het geen volledig socialisme is, dan is het idee dat de overheid een sterk sociaal vangnet moet creëren, hogere belastingen moet opleggen aan de rijken en de particuliere sector moet beperken. de macht van de sector. (Degenen die de hand van Karl Marx in zulke ideeën zien – zoals Ronald Reagan deed toen hij in 1964 het idee van Medicare aanviel – moeten het hoofd bieden aan het feit dat de vader van de door de overheid gefinancierde ouderdoms- en ziektekostenverzekering een fervent tegenstander was van -socialist Otto von Bismarck, die het idee voor het eerst voorstelde in 1881).

In de Democratische presidentiële wedstrijd van 2020 had links zijn kampioenen en Biden was daar zeker niet bij. Maar zelfs de meest toegewijde Bernie Bro zou de vooruitgang van de president kunnen erkennen om de Verenigde Staten in de richting van sociaal-democratie te duwen.

Overweeg de elementen van Biden’s tweeledige investering van $ 40 miljard in de productie van halfgeleiders – op zichzelf al een indrukwekkend vertoon van industrieel beleid. Het pakket wordt geleverd met touwtjes, merkt de New York Times op. Bedrijven moeten vakbondslonen betalen; ze moeten een deel van hun winst delen met de overheid; ze moeten hun werknemers gratis kinderopvang bieden; ze moeten hun fabrieken laten draaien met milieuvriendelijke energiebronnen. Deze voorstellen passen bij enkele van de meer ambitieuze Biden-beleidslijnen, waarvan sommige, zoals het uitgebreide belastingkrediet voor kinderen, zijn verlopen, en waarvan sommige, zoals het afdekken van de prijs van insuline voor senioren, van kracht blijven en zijn gewijzigd. omarmd door de particuliere sector. Zijn recente State of the Union-toespraak bevatte een hele reeks voorstellen om de macht van particuliere bedrijven te beperken, hetzij door buitensporige bagagekosten voor luchtvaartmaatschappijen te beperken, hetzij door verborgen creditcardkosten.

De reactie van de Republikeinen op dit alles was om het spookbeeld van ‘socialisme’ op te roepen. Vorige maand stemde het door de GOP gecontroleerde Huis met 328 tegen 86 voor een resolutie waarin werd verklaard dat “de socialistische ideologie een machtsconcentratie vereist die keer op keer is ingestort in communistische regimes, totalitair bewind en meedogenloze dictaturen. … Het Congres veroordeelt het socialisme in al zijn vormen en verzet zich tegen de uitvoering van socialistisch beleid in de Verenigde Staten van Amerika.” Als het doel was om hun tegenstanders te verdelen, slaagden de Republikeinen erin: meer dan 100 Democraten stemden voor de resolutie die, letterlijk genomen, het beleid van enkele van Amerika’s meest vastberaden bondgenoten zou veroordelen, en die duidelijk bedoeld was om schaduw te werpen op de president.

Natuurlijk, bijna net zo luidruchtig als de veroordeling van het socialisme door de GOP, was haar woede over het idee dat de partij de vinger zou kunnen leggen op de twee meest duidelijk socialistische elementen van het Amerikaanse beleid: sociale zekerheid en Medicare.

Toen Biden zijn State of the Union-toespraak gebruikte om op te merken dat ‘sommige’ Republikeinen bezuinigingen op de programma’s voorstelden – met name Sen. Rick Schot van Florida – GOP-wetgevers barstten in woede uit. Scott van zijn kant wijzigde snel zijn voorstel om overheidsprogramma’s af te schaffen door de populaire socialezekerheidsstelsels vrij te stellen. Het doet denken aan de kreet van een burger op een gemeentehuisvergadering van een congres jaren geleden: “Houd uw regeringshanden van mijn Medicare af!” (Met name Donald Trump verdient ook enige eer voor het wegsturen van de GOP van een vrijemarktorthodoxie die erop gericht is pensioenprogramma’s uit te roeien.)

Het is een beetje oneerlijk om cognitieve dissonantie alleen aan Republikeinen toe te schrijven. De verwarring over wat ‘socialisme’ inhoudt, is alomtegenwoordig. Uit opiniepeilingen blijkt dat Amerikanen ‘aanspraken’ afkeuren, maar een overweldigende meerderheid goedkeuren voor sociale zekerheid, Medicare en veteranenuitkeringen – met andere woorden, programma’s waar mensen volgens de wet recht op hebben. Sanders’ idee van gratis collegegeld voor openbare hogescholen lijkt misschien een bereik, maar een generatie of twee geleden was gratis college algemeen beschikbaar. City University of New York was van 1847 tot 1976 beroemd om het collegegeld, en veel staatsuniversiteiten legden ooit alleen kosten op. Op sommige plaatsen is community college nog steeds gratis.

Een grote meerderheid van de Amerikanen ziet gezondheidszorg als een recht, ook al vindt een meerderheid van de Amerikanen dat de overheid te machtig is en te veel probeert te doen. Deze dissonantie werd gekristalliseerd door de verkiezingsoverwinning van Ronald Reagan, die in zijn inaugurele rede van 1981 verkondigde dat “de overheid niet de oplossing is voor ons probleem, de overheid is het probleem”, en vervolgens een regering voorzat die groter was toen hij die verliet. (Overigens heeft Margaret Thatcher nooit geprobeerd de nationale ziektekostenverzekering van Groot-Brittannië in te trekken.)

Op dit populistische moment heeft Biden ook applaus van links en rechts gekregen voor het buigen van de spieren van de overheid als het gaat om het hardhandig optreden tegen Big Tech en de groei van monopolies, of dat nu in de vorm van luchtvaartmaatschappijen of uitgevers van boeken is. Biden toont zijn Rooseveltiaanse roots, niet alleen FDR maar TR.

Er bestaat een langlopend debat over waarom het socialisme geen wortel heeft kunnen schieten in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot Europa. Op korte termijn zal het succes van Biden’s inspanningen op het gebied van “sociaaldemocratie” staan ​​of vallen met de vraag of hij – zoals veel van zijn democratische voorgangers deden – zijn beleid niet kan definiëren als de invoer van een buitenlandse ideologie, maar als onderdeel van een voortdurende inspanning. om het economisch speelveld eerlijker en veiliger te maken zonder de fundamentele spelregels te veranderen.

Al een eeuw of langer stuiten die inspanningen op krachtig verzet, ook al verschuift de politieke consensus geleidelijk naar een robuustere Amerikaanse verzorgingsstaat. Het meest recente voorbeeld: Republikeinen hebben hun pogingen opgegeven om Obamacare in te trekken na jaren van aandringen om precies dat te doen. Het blijkt dat het ‘socialisme’, met iets meer bescheiden ambities, een soort thuis heeft gevonden in dit land van individuele vrijheid – zolang je het maar iets anders noemt.