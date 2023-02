De betrekkingen van Rusland met het Westen zijn verbroken en zullen dat in de nabije toekomst blijven. Er zijn maar weinig westerse leiders die pleiten voor het betrekken van Rusland. En het collectieve Westen is verenigd in zijn verzet tegen de oorlog die de sancties tegen Rusland verzwaart en de economische banden verbreekt. Russische functionarissen zijn gesanctioneerd, niet langer welkom in veel internationale fora. En Russische oligarchen hebben de toegang tot hun huizen en jachten in Europa verloren.

Poetin geloofde een jaar geleden misschien dat Europeanen zo afhankelijk waren van Russische koolwaterstoffen dat ze hun toegang daartoe niet in gevaar zouden brengen door zich tegen de oorlog te verzetten. Maar Europa is erin geslaagd om zich in opmerkelijk korte tijd te ontdoen van Russische olie en gas, waarbij het 50 jaar onderlinge energieafhankelijkheid overboord heeft gegooid. Rusland zal niet langer de geopolitieke invloed hebben die het als energiegrootmacht had gekwalificeerd, ook al richt het zijn zinnen op de Aziatische markt.

Poetin heeft het raam naar het westen gesloten dat zijn veelgeroemde favoriete tsaar Peter de Grote drie eeuwen geleden opende. Maar de banden van Rusland met China blijven sterk. China herhaalt het Russische verhaal dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog, terwijl het indirect kritiek levert op Poetins dreigementen dat Rusland kernwapens zou kunnen gebruiken. China wil niet dat Rusland deze oorlog verliest, omdat het bang is dat een leider die Poetin opvolgt de banden van Rusland met China opnieuw zal evalueren. China heeft Rusland nodig als ballast in dit nieuwe tijdperk van grote machtsconcurrentie. China blijft dus het anker van Poetins wereld, ook al maakt de relatie steeds duidelijker dat Rusland de junior partner is.

In een deel van de wereld is Rusland nog steeds een speler. Sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 heeft Poetin ijverig het hof gemaakt voor de ontwikkelingslanden, het globale Zuiden, en dit deel van zijn wereld is het afgelopen jaar uitgebreid. Geen enkel land in Afrika, het Midden-Oosten of Latijns-Amerika heeft Rusland gesanctioneerd en sommigen hebben zich onthouden van resoluties van de Verenigde Naties waarin de invasie en de daaropvolgende annexatie van vier gebieden in Oekraïne worden veroordeeld. Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov was onlangs in Zuid-Afrika, waar hij en zijn Zuid-Afrikaanse tegenhanger overeenkwamen om deze week gezamenlijke marine-oefeningen met China te houden. De invloed van Rusland op het Afrikaanse continent is dit jaar gegroeid nu de huurlingengroep Wagner steeds actiever wordt in het ondersteunen van autocratische leiders en het profiteren van hun overvloedige natuurlijke hulpbronnen. Veel landen in het zuiden van de wereld zien de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als een regionaal Europees conflict dat voor hen weinig relevant is en weigeren partij te kiezen. Ironisch genoeg zien ze Rusland, gezien hun eigen ervaring met kolonialisme, niet als een koloniale macht die probeert zijn verloren rijk te herstellen.

Poetin’s wereld is misschien gekrompen, maar hij heeft het afgelopen jaar gebruikt om zijn macht in eigen land te consolideren. De slechte prestaties van het Russische leger en de aanzienlijke verliezen – meer dan 200.000 doden of zwaargewonden – hebben zijn politieke positie niet geschaad. Maar liefst 1 miljoen Russen hebben het afgelopen jaar het land verlaten, velen van hen komen uit de meest dynamische delen van de economie, maar degenen die overblijven steunen over het algemeen de oorlog of staan ​​er onverschillig tegenover. Meer repressie en gevangenisstraffen voor degenen die de “speciale militaire operatie” in twijfel durven te trekken, plus een eindeloos spervuur ​​van propaganda over Rusland dat tegen “nazi’s” en de NAVO in Oekraïne vecht, hebben een ontmoedigende werking gehad om zich tegen de oorlog te verzetten. Anders dan tijdens de Sovjet-Afghaanse oorlog is er geen onafhankelijke Soldiers’ Mothers-commissie om te protesteren. Toen Poetin onlangs een ontmoeting had met de moeders van dode soldaten, was de koelbloedige woorden die hij tegen hen sprak dat het beter was dat hun zonen als oorlogshelden stierven dan zichzelf dood te drinken.

Poetin heeft de Russische politieke elite ook de oorlog doen accepteren door duidelijk te maken dat er geen alternatief is. Zeer weinigen van hen zijn vertrokken, misschien uit angst voor wat er met hen zou kunnen gebeuren als ze dat wel zouden doen. De rest, inclusief degenen die ooit bekend stonden als pragmatische technocraten die de voorkeur gaven aan banden met het Westen, hebben zich aangepast aan de oorlog en de beperkingen ervan. Er is geen duidelijke uitdager voor Poetin. Het Russische volk is verteld dat Poetin de leider is van een grote mogendheid die tegen het Westen vecht, net zoals de USSR in de Tweede Wereldoorlog tegen nazi-Duitsland vocht en dat Rusland zal zegevieren omdat er volgens Poetin geen alternatief is. De mate van staatscontrole en repressie die het afgelopen jaar is toegenomen, waarbij iedereen die een afwijkende mening heeft als een verrader wordt bestempeld, maakt het onwaarschijnlijk dat de afnemende internationale status van Rusland in eigen land een averechts effect op hem zal hebben.

Poetin lanceerde deze oorlog in de hoop Oekraïne opnieuw op te nemen in de Russische staat en zich te verzamelen in andere landen waarvan Rusland volgens hem het recht heeft om te regeren. Rusland zou uit het conflict tevoorschijn komen als een grotere, sterkere macht met een invloedssfeer in zijn buurt, en aspecten van de status van grootmacht terugkrijgen die verloren waren gegaan toen de USSR instortte.

Maar Poetin zal uit deze oorlog niet langer de leider van een grote mogendheid zijn. Zijn status als bekwame leider is aangetast door de slechte prestaties van zijn leger en door het isolement van het Westen. Rusland mag dan nog steeds het grootste aantal kernkoppen hebben en een veto in de VN-Veiligheidsraad, het zal zijn plaats aan de tafel van wereldleiders kwijt zijn.