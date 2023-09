Die 41-jährige Kim ist in der dritten Amtszeit Mitglied des Kongresses und verfügt über einen Hintergrund in der nationalen Sicherheit. Sein Bekanntheitsgrad in New Jersey ist relativ begrenzt, er war jedoch ein produktiver Spendensammler und hat mehrere harte Rennen in einem umkämpften Bezirk gewonnen.

Er ist möglicherweise nicht das letzte Mitglied der Delegation des Repräsentantenhauses des Bundesstaates, das es direkt mit Menendez aufnimmt. New Jersey hat eine Handvoll potenzieller Nachfolger in den Startlöchern, und die Parteiführer der Bundesstaaten überlegen immer noch, wie sie mit den brisanten Vorwürfen umgehen sollen, während Menendez trotzig bleibt.

Aber Kims Ankündigung fungiert als eine Art Startschuss für die Ersetzung des ranghöchsten Senators von New Jersey.

„Ich fühle mich gezwungen, gegen ihn anzutreten“, sagte Kim in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter. „Das habe ich nicht erwartet, aber New Jersey hat etwas Besseres verdient. Wir können den Senat nicht gefährden oder unsere Integrität gefährden.“

Kim war der erste Demokrat aus der Kongressdelegation von New Jersey, der sagte, Menendez solle am Freitag zurücktreten, während andere Mitglieder der Delegation abwarteten. Seitdem haben fünf weitere Demokraten aus New Jersey sowie Gouverneur Phil Murphy seinen Rücktritt gefordert.

Menendez wurde am Freitag beschuldigt, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um seine Position als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats dazu zu nutzen, der ägyptischen Regierung und anderen Geschäftsleuten zu helfen. Menendez ist inzwischen von seinem Amt im Ausschuss zurückgetreten, lehnte jedoch Rücktrittsforderungen seines eigenen Staates und seiner eigenen Partei ab.

„Ich gehe nirgendwo hin“, sagte Menendez in einer Erklärung nach Rücktrittsaufrufen am Freitag.

Kim vertritt seit 2018 den dritten Kongressbezirk von New Jersey, nachdem er ihn der Kontrolle der Republikaner entzogen hatte. Zuvor war er unter der Obama-Regierung als nationaler Sicherheitsberater tätig.