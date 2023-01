Memphis veröffentlicht Video von Tyre Nichols Verhaftung

Die SCORPION-Einheit der Memphis Police Department wurde während eines Überprüfungsprozesses der spezialisierten Einheiten der MPD deaktiviert, sagte Major Karen Rudolph gegenüber CNN.

„Es wird eine Überprüfung aller spezialisierten Einheiten geben. Derzeit ist die SCORPION-Einheit während dieses Überprüfungsprozesses deaktiviert, wurde jedoch nicht aufgelöst. Denken Sie daran, wir haben ungefähr 10 spezialisierte Einheiten, die ähnlich wie die Skorpioneinheit funktionieren. Es ist nicht die Einheit, sie sind notwendig. In diesem Fall sind es die Offiziere, die zufällig der Scorpion-Einheit zugeteilt wurden“, sagte sie.

In einem wöchentlichen Brief an die Gemeinde von Memphis äußerte sich auch der Bürgermeister von Memphis, Jim Strickland, zur Deaktivierung der Einheit.

„Es ist klar, dass diese Beamten gegen die Richtlinien und die Ausbildung der Abteilung verstoßen haben. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. Wir leiten eine externe, unabhängige Überprüfung der Ausbildung, der Richtlinien und des Betriebs unserer spezialisierten Einheiten ein. Seit diesem Ereignis war und ist die SCORPION-Einheit inaktiv“, sagte er.

Über die Einheit: Mindestens zwei der wegen Nichols‘ Tod angeklagten Beamten waren laut ihren Anwälten Mitglieder der SCORPION-Einheit der Memphis Police, die für Street Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods steht. Die Einheiten sind nicht einzigartig in Memphis.

Die Einheit wurde im November 2021 eingeführt.

Am Freitag zuvor forderte der Familienanwalt von Nichols, Antonio Romanucci, den Polizeichef von Memphis, Cerelyn „CJ“ Davis, auf, die Einheit sofort aufzulösen, und bat die Chefs im ganzen Land, ihre jeweiligen Einheiten zu überprüfen und sie ebenfalls aufzulösen.

Jamiel Lynch von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.