Memphis Prügel-Video rückt ersten Polizei-Account ins Rampenlicht

Das neu veröffentlichte Video zeigt, wie Polizisten aus Memphis den Autofahrer Tire Nichols mit Schlägen und Tritten schlagen und auch Pfefferspray und einen Schlagstock verwenden, wobei Nichols vor Schmerzen heult, als er versucht, die Schläge abzuschirmen.

Doch zunächst verwendete die Polizei von Memphis in einer Erklärung, die am Tag nach dem Vorfall in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, eine vage Sprache, um den Angriff zu beschreiben, und sagte nichts, um darauf hinzuweisen, dass die Beamten mit der Gefühllosigkeit und Gewalt gehandelt hätten, die in den am späten Freitag veröffentlichten Videoclips festgehalten wurden.

Es ist das jüngste Beispiel in einer langen Reihe früher Polizeiberichte über die Anwendung von Gewalt, von denen sich später herausstellte, dass sie gewalttätige und manchmal tödliche Begegnungen minimiert oder ignoriert haben, einschließlich des Berichts der Polizei von Minneapolis nach der Ermordung von George Floyd im Jahr 2020.

In ihrem ersten Kommentar zur Festnahme von Nichols, einem 29-jährigen FedEx-Mitarbeiter, in der Nacht des 7. Januar durch Mitglieder der sogenannten Scorpion-Einheit der Stadtpolizei sagte die Abteilung vage, dass die beteiligten Beamten „routinemäßig abgelöst“ worden seien of Duty“ während einer Untersuchung und eine externe Agentur hinzugezogen worden war.

Als Nichols in einem Krankenhaus im Sterben lag, sagte der offizielle Polizeibericht, er sei wegen rücksichtslosen Fahrens angehalten worden, als „eine Konfrontation stattfand“ und er zu Fuß floh. Er war fast zu Hause, nachdem er in einem Park Sonnenuntergangsfotos gemacht hatte.

„Beim Versuch, den Verdächtigen in Gewahrsam zu nehmen, kam es zu einer weiteren Konfrontation; Der Verdächtige wurde jedoch letztendlich festgenommen“, sagte die Polizei am 8. Januar. „Danach klagte der Verdächtige über Atemnot, woraufhin ein Krankenwagen zum Tatort gerufen wurde. Der Verdächtige wurde in kritischem Zustand ins St. Francis Hospital transportiert.“

Schläge, Tritte, Pfefferspray oder Schlagstöcke wurden nicht erwähnt.

Die Polizeibehörden könnten das Vertrauen in der Öffentlichkeit stärken, indem sie transparenter seien und erste Aussagen zu solchen Begegnungen machen, sagte Ayesha Bell Hardaway, Professorin an der Case Western Reserve Law School.

„Das ist irreführend“, sagte Bell Hardaway in Bezug auf die erste Aussage der Polizei zur Verhaftung von Nichols. „Es klingelt nach einer regulären Verkehrskontrolle, obwohl wir tatsächlich wissen, dass es sich nicht um Beamte auf Patrouille handelte, die nach Geschwindigkeitsübertretungen Ausschau hielten.“

„Ich frage mich, was sie dazu veranlasst hat, diesen Vorfall zu melden und überhaupt zuzugeben“, sagte Bell Hardaway.

Auf diese erste Aussage angesprochen, sagte die Polizeisprecherin von Memphis, Maj. Karen Rudolph, am Samstag nur, dass „alle veröffentlichten Informationen vorläufig sind“.

Nichols und die fünf Beamten, die wegen Mordes angeklagt und aus der Abteilung gefeuert wurden, sind alle schwarz.

Es ist üblich, dass Polizeibehörden Informationen zu einem Vorfall mit sehr wenig Beschreibung herausgeben, wenn ihnen vollständige Details fehlen, oft nur „Informationen, die so allgemein sind, dass sie praktisch nicht hilfreich sind“, sagte Seth Stoughton, Rechtsprofessor an der University of South Carolina, ein ehemaliger Polizist .

„Ich denke eigentlich nicht, dass das ein großes Problem ist, solange es ein detailliertes Follow-up gibt“, sagte Stoughton. „Agenturen müssen auf das Potenzial von Lügen durch Unterlassung eingestellt werden. Oder Täuschung, sagen wir nicht Lügen, oder Irreführung durch Unterlassung.“

Der Bürgerrechtsanwalt Michael Avery, ein Gründer des National Police Accountability Project, sagte, die Polizei und gewählte Beamte könnten daran beteiligt sein, das Fehlverhalten von Beamten herunterzuspielen.

„Sie wollen nicht anerkennen, dass diese Dinge passieren, besonders nicht in ihrer Stadt oder unter ihrer Aufsicht“, sagte Avery. „Ich würde sagen, es gibt eine Veranlagung zur Verleugnung.“

Er sagte, die Verwendung des Passivs in der ersten Erklärung der Polizei von Memphis – dass es zu Konfrontationen gekommen sei – verschleiere, was wirklich passiert sei.

„Es ist auch nicht wahr“, sagte Avery. „Er klagte über Atemnot? Wenn Sie sich das Video ansehen, liegt er entweder bewusstlos oder halb bewusstlos da. Das als Klage über Atemnot zu bezeichnen, ist lächerlich.“

Nichols starb am 10. Januar. Bei der Bekanntgabe seines Todes am folgenden Tag sagte das Tennessee Bureau of Investigation, er sei „seinen Verletzungen erlegen“, beschrieb aber nicht ihre Art.

Nur drei Tage später, am 14. Januar, erfuhr die Öffentlichkeit, dass Nichols einen Herzstillstand und ein Nierenversagen erlitt, nachdem er von der Polizei geschlagen worden war, als sein Stiefvater den lokalen Medien sagte. In jüngerer Zeit sagten Anwälte von Nichols Familie, eine Autopsie, die von einem von ihnen beauftragten forensischen Pathologen durchgeführt wurde, habe starke innere Blutungen ergeben.

Der Hinweis auf Atemprobleme erinnerte an Floyds Tod im Jahr 2020, nachdem ein Polizist aus Minneapolis minutenlang auf seinem Nacken kniete, als er mit dem Gesicht nach unten auf der Straße lag und wiederholt rief: „Ich kann nicht atmen.“ Die dortige Polizei sagte zunächst öffentlich, dass Floyd an einem „medizinischen Vorfall während einer Interaktion mit der Polizei“ gestorben sei.

Der Sprecher der Polizei von Minneapolis, der diese Erklärung abgab, sagte später, dass er die Szene nicht besucht oder das Filmmaterial der Körperkamera überprüft habe und dass er keine korrigierte Erklärung abgeben könne, sobald ein Video von Zuschauern aufgetaucht sei und externe Agenturen hinzugezogen worden seien.

Öffentlich veröffentlichte Videos haben auch anderswo Polizeiberichten widersprochen, beispielsweise in Buffalo, New York, wo Beamte sagten, ein Demonstrant habe sich auf den Kopf geschlagen, als er „stolperte und fiel“, aber das Video zeigte, dass er von zwei Beamten geschubst worden war.

In Philadelphia sagten Beamte, ein College-Student, der von einem Polizeiknüppel aus Metall eine schwere Kopfwunde erlitt, habe einen Beamten angegriffen. Der Student wurde jedoch freigelassen, nachdem die Staatsanwaltschaft ein Video gesehen hatte, in dem ein Beamter ihn mit dem Schlagstock auf Kopf und Hals schlug.

___

Scolforo berichtete aus Harrisburg, Pennsylvania. Der assoziierte Pressereporter Adrian Sainz in Memphis, Tennessee, trug dazu bei.

Mark Scolforo, The Associated Press