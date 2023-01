Memphis bereitet sich auf die Veröffentlichung eines Videos von der Verhaftung von Tyre Nichols vor

Die Stadt Memphis und die Nation warteten am Freitag auf die Veröffentlichung eines Polizeivideos, das fünf Beamte zeigt, die Tyre Nichols, einen Schwarzen, brutal schlagen, dessen Tod zu Mordanklagen gegen die Beamten und Empörung über den jüngsten Fall von Polizeibrutalität des Landes führte.

Die Beamten wurden am Donnerstag wegen Mordes und anderer Verbrechen bei der Ermordung von Nichols angeklagt, einem Autofahrer, der drei Tage nach einer Konfrontation mit den Beamten während einer Verkehrsbehinderung am 7. Januar starb.

US-FBI-Direktor Christopher Wray sagte am Freitag, er habe sich das Video angesehen, das die gewalttätige Konfrontation festhalte, bevor das Video von den örtlichen Behörden veröffentlicht werde.

Wray und der US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland drängen auf eine friedliche, gewaltfreie Reaktion, wenn das Video von Nichols, der später an seinen Verletzungen starb, veröffentlicht wird.

„Was in Memphis passiert ist, ist offensichtlich tragisch. Ich habe das Video selbst gesehen und ich muss Ihnen sagen, dass ich entsetzt war“, sagte er.

Der Bezirksstaatsanwalt von Shelby County, Steve Mulroy, sagte auf einer Pressekonferenz, dass, obwohl die Beamten jeweils unterschiedliche Rollen bei dem Mord spielten, „sie alle verantwortlich sind“.

Verkehrsbehinderung als „fragwürdig“ bezeichnet

Die Beamten, die alle schwarz sind, werden jeweils wegen Mordes zweiten Grades, schwerer Körperverletzung, schwerer Entführung, offiziellem Fehlverhalten und offizieller Unterdrückung angeklagt.

Die Familienmitglieder von Nichols und ihre Anwälte sagten, das Filmmaterial zeige Beamte, die den 29-jährigen FedEx-Mitarbeiter drei Minuten lang brutal schlagen, bei einem Angriff, den das Anwaltsteam mit dem berüchtigten Polizeischlag von 1991 gegen den Autofahrer Rodney King in Los Angeles verglich.

Die Polizeidirektorin von Memphis, Cerelyn Davis, beschrieb die Handlungen der Beamten als „abscheulich, rücksichtslos und unmenschlich“ und sagte am Freitag, dass ihre Abteilung den Vorwurf des rücksichtslosen Fahrens, der zu dem Stopp geführt habe, nicht belegen könne.

„Soweit ich heute weiß, glaube ich, dass der Stopp selbst sehr fragwürdig war“, sagte sie zu Good Morning America.

Tire Nichols, der am 10. Januar in einem Krankenhaus starb, drei Tage nachdem er sich bei seiner Verhaftung durch Polizisten Verletzungen zugezogen hatte, ist auf diesem undatierten Bild aus den sozialen Medien zu sehen. (Deandre Nichols/Facebook/Reuters)

Davis sagte, sie erwarte, dass nach der Veröffentlichung des Videos Proteste ausbrechen würden. Aber sie forderte die Gemeinde auf, friedlich zu bleiben.

„Ich erwarte von unseren Bürgern, dass sie ihr Protestrecht aus dem Ersten Verfassungszusatz ausüben, Maßnahmen und Ergebnisse fordern, aber wir müssen sicherstellen, dass unsere Gemeinschaft in diesem Prozess sicher ist“, sagte sie. „Nichts davon ist eine Visitenkarte für die Anstiftung zu Gewalt oder Zerstörung in unserer Gemeinschaft oder gegen unsere Bürger.“

Video wird nach der Arbeit, Schule veröffentlicht

Das Video der Verkehrskontrolle wird irgendwann am Freitagabend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sagte Mulroy und merkte an, dass lokale und staatliche Ermittler so viele Interviews wie möglich führen wollten, bevor sie es veröffentlichten.

Davis sagte GMA, dass die Entscheidung, das Video eher am Freitagabend als früher am Tag zu veröffentlichen, nach Rücksprache mit anderen lokalen Führern getroffen worden sei, die glauben, dass es am besten ist, dies zu tun, wenn die Schulen aus sind und die Leute von der Arbeit nach Hause kommen.

Als Vorsichtsmaßnahme haben die Schulen in der Region Memphis alle Aktivitäten nach dem Unterricht abgesagt und eine für Samstagmorgen geplante Schulveranstaltung verschoben.

Der Stiefvater von Nichols, Rodney Wells, teilte The Associated Press telefonisch mit, dass er und seine Frau, RowVaughn Wells, die Mutter von Nichols, die Anklagen wegen Mordes zweiten Grades besprochen hätten und „ damit einverstanden sind“. Sie hatten wegen Mordes ersten Grades angeklagt.

„Es gibt andere Anklagepunkte, also bin ich damit einverstanden“, sagte er.

RowVaughn Wells, Mutter von Tyre Nichols, lächelt den Unterstützern am Donnerstag am Ende einer Kerzenlicht-Mahnwache für ihren Sohn in Memphis, Tennessee, zu. (Gerald Herbert/The Associated Press)

Die Wellses wurden an einem kalten Donnerstagabend von mehreren Dutzend Unterstützern zu einer Kerzenlicht-Mahnwache und einem Gebetsgottesdienst in einem Skatepark in Memphis begleitet. Nichols, der einen vierjährigen Sohn hatte, war ein begeisterter Skateboarder.

Mutter plädiert für friedliche Proteste

RowVaughn Wells, die sagte, ihre Familie sei „traurig“, warnte die Unterstützer vor der „schrecklichen“ Natur des Videos, das am Freitag veröffentlicht werden soll, plädierte aber wie Davis für friedliche Proteste.

„Ich möchte nicht, dass wir unsere Stadt niederbrennen und die Straßen aufreißen, denn dafür stand mein Sohn nicht“, sagte sie. „Wenn ihr für mich und Tyre hier seid, dann werdet ihr friedlich protestieren.“

Gerichtsakten zeigten, dass alle fünf ehemaligen Offiziere – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III und Justin Smith – in Gewahrsam genommen wurden.

Martins Anwalt William Massey bestätigte, dass sein Mandant sich selbst angezeigt hatte. Er und Mills‘ Anwalt Blake Ballin sagten, ihre Mandanten würden sich auf nicht schuldig bekennen. Die Anwälte von Smith, Bean und Haley konnten nicht erreicht werden.

„Niemand da draußen hat in dieser Nacht beabsichtigt, dass Tyre Nichols stirbt“, sagte Massey.

Mord zweiten Grades wird nach dem Gesetz von Tennessee mit 15 bis 60 Jahren Gefängnis bestraft.

Bezirksstaatsanwalt Steve Mulroy, Mitte, sagt, lokale und staatliche Ermittler wollten so viele Interviews wie möglich führen, bevor sie das Video der Verhaftung veröffentlichen. (Gerald Herbert/The Associated Press)

Die Anwälte der Familie von Nichols, Ben Crump und Antonio Romanucci, gaben eine Erklärung ab, in der sie sagten, dass Nichols „sein Leben auf besonders widerliche Weise verloren hat, was auf die dringende Notwendigkeit von Veränderungen und Reformen hinweist, um sicherzustellen, dass diese Gewalt während Verfahren mit geringer Bedrohung, wie z in diesem Fall eine Verkehrsbehinderung.“

Im Weißen Haus sagte US-Präsident Joe Biden, die Familie Nichols und die Stadt Memphis hätten „eine rasche, umfassende und transparente Untersuchung“ verdient.

„Öffentliches Vertrauen ist die Grundlage der öffentlichen Sicherheit, und es gibt heute noch zu viele Orte in Amerika, an denen die Vertrauensbande ausgefranst oder gebrochen sind“, sagte Biden in einer Erklärung.

Crump sagte, das Video zeige, dass Nichols schockiert, mit Pfefferspray besprüht und zurückgehalten wurde, als er in der Nähe seines Hauses angehalten wurde. Er kehrte von einem Vorstadtpark nach Hause zurück, wo er Fotos vom Sonnenuntergang gemacht hatte.

Die Polizei sagte, Nichols sei wegen rücksichtslosen Fahrens angehalten worden und irgendwann vom Tatort geflohen.