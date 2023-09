Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Anthony J. Constantini schreibt an der Universität Wien eine Dissertation über Demokratieverbreitung und Populismus.

Seit Giorgia Meloni italienische Ministerpräsidentin ist, sorgt sie für eine Überraschung für Brüsseler Skeptiker.

Viele hatten erwartet, dass sie als Anführerin der postfaschistischen Brüder Italiens eine hitzige Persönlichkeit im Sinne Ungarns Viktor Orbán sein würde. Doch stattdessen hat sie ein anderes Ziel verfolgt: die erste rechtspopulistische Führerin zu werden, die ein echtes gesamteuropäisches Bündnis schmiedet.

Und wenn sie Erfolg hat, könnte sich das Spiel in Brüssel für immer verändern.

Im Inland hat Meloni ihre zuvor EU-feindliche Sprache abgeschwächt. Und was die Außenpolitik betrifft, war sie entschieden pro-ukrainisch, besuchte das Land und äußerte sich gegen die pro-russischen Äußerungen des damaligen Koalitionspartners Silvio Berlusconi. Meloni hatte auch gute Beziehungen zu anderen europäischen Staats- und Regierungschefs und hat es sogar geschafft, gut mit US-Präsident Joe Biden auszukommen – eine Seltenheit für rechtspopulistische europäische Staats- und Regierungschefs. Überraschenderweise hat der Premierminister auch eine entschieden anti-chinesische Haltung angenommen und kürzlich angekündigt, dass Italien sich aus Pekings Belt-and-Road-Initiative zurückziehen werde.

Derzeit hat sich dieses Manöver ausgezahlt: Melonis Zustimmungswerte in Italien liegen bei 57 Prozent. Ihre gesunden – oder zumindest nicht geradezu feindseligen – Beziehungen zu Brüssel haben ihr auch Kompromisssiege in Schlüsselfragen wie der Migration beschert.

Kurz gesagt, ihr Empfang auf dem gesamten Kontinent war völlig anders als der oft frostige Empfang, der anderen rechtspopulistischen Führern wie Orbán, dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki, der ewigen französischen Oppositionskandidatin Marine Le Pen oder dem ehemaligen slowenischen Premierminister Janez Janša zuteil wurde.

Und das alles, weil Meloni eine völlig andere Strategie verfolgt hat, obwohl er am gleichen Ende des Spektrums steht.

Die anderen könnten als „kleine Nationalisten“ bezeichnet werden – wobei „klein“ in dem Sinne verwendet wird, dass ihr Nationalismus eng auf die Interessen ihres eigenen Landes ausgerichtet ist. Und obwohl dieser kleine Nationalismus ihnen im eigenen Land zum Erfolg verholfen hat, hat er eine einheitliche rechte Pan-EU-Koalition praktisch unmöglich gemacht.

Diese kleinen Nationalisten könnten einander zulächeln und zuwinken, so viel sie wollen, aber da sie immer ihre eigenen Staaten an die erste Stelle setzen, könnten sie in Brüssel nie wirklich effektiv sein – und das wollten sie auch nie wirklich, da sie Brüssel eher als Ärgernis betrachten als etwas, das es wert ist, reformiert zu werden.

Aber Meloni hat einen anderen Weg eingeschlagen, und ein kurzer Blick auf ihre Geschichte könnte erklären, warum.

Bei ihrer Wahl wurde viel über Melonis jugendliche Faszination für JRR Tolkiens „Herr der Ringe“ geredet. Aber diese Geschichte – die Geschichte einer Schar verschiedener Nationen (Elfen, Zwerge und Menschen), die sich alle zusammenschließen, um sich einem Übel entgegenzustellen – spielte eindeutig eine Rolle dabei, wie der Premierminister die Welt heute sieht. Dies ist keine leere Spekulation – Meloni selbst bestätigte, dass sie eine Verbindung zwischen den Nationen Mittelerdes und denen Europas herstellt.

Dies wiederum prägt ihren Glauben an das, was man – im Gegensatz zum kleinen Nationalismus – „westlichen Nationalismus“ nennen könnte. Dieser westliche Nationalismus, der das Überleben und Gedeihen der westlichen Zivilisation zum Ziel hat – statt sich nur auf den eigenen Staat zu konzentrieren – ist neu auf der europäischen Bühne. Und als solches besteht die Chance, die Funktionsweise der EU-Politik völlig zu überarbeiten.

Meloni sieht die EU nicht als Bedrohung, sondern als einen Vereiniger des Westens; Ihr Ziel ist Reform, nicht Zerstörung | Tiziana Fabi/AFP über Getty Images

Während die kleinen Nationalisten häufig Beleidigungen gegen Brüssel und Washington schleudern, ist sich Meloni klar darüber im Klaren, dass Italien ohne die Unterstützung beider Seiten im kommenden Jahrhundert keine Chance haben wird. Und von ihrer Unterstützung für die Ukraine über ihre Unterstützung traditioneller Familienvorstellungen in Italien bis hin zum Rückzug aus Chinas Belt-and-Road-Initiative können alle ihre Handlungen durch dieses Prisma erklärt werden.

Zyniker könnten argumentieren, dass Meloni dies lediglich tut, um politisch zu überleben, und nicht aus ernsthafter nationalistischer Überzeugung des Westens. Dieses Argument schlägt jedoch fehl, wenn man ihre Politik gegenüber der gesamteuropäischen Politik betrachtet, da die Meloni-Partei Mitglied der Fraktion Europäische Konservative und Reformisten (ECR) im Europäischen Parlament ist – und nicht der rechtsextremen Fraktion Identität und Demokratie.

Ebenso könnte ihr Engagement für die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und ihre Fähigkeit, eng mit ihr zusammenzuarbeiten – einzigartig unter der populistischen Rechten – auf andere Weise zu Ergebnissen führen: einer künftigen Rechts-der-Mitte-Koalition in Brüssel.

Meloni sieht die EU nicht als Bedrohung, sondern als einen Vereiniger des Westens; Ihr Ziel ist Reform, nicht Zerstörung. Infolgedessen könnten gemäßigte Gruppen wie die Europäische Volkspartei und vielleicht sogar die Mitte eine Koalition mit einer gestärkten ECR nach den Wahlen im nächsten Jahr als gangbare Option ansehen. Ihr Außenminister hat eine solche Möglichkeit bereits ins Spiel gebracht – ebenso wie Meloni selbst, als sie sich Anfang des Jahres mit dem tschechischen Premierminister (und EVP-Mitglied) Petr Fiala traf.

Seit seiner Gründung wird das Parlament von einer großen Koalition aus Mitte-Rechts und Mitte-Links regiert. Eine reine Mitte-Rechts-Koalition im Sinne von Melonis populistischem Westnationalismus wäre daher ein Erdbeben in der EU-Politik. Und da die nächsten EU-Wahlen immer hitziger werden, sollte Brüssel dies zur Kenntnis nehmen.