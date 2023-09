Rom. Es gibt nur wenige Menschen in Italien, die so schnell sprechen können wie Giorgia Meloni. Das tut die rechtsnationalistische Regierungschefin immer dann, wenn sie unter großer Anspannung steht und dem Land, bzw. der „Nazione“, etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Am Freitagabend war es wieder soweit: In einem atemlosen, mehr als sechsminütigen Videostream kündigte Italiens Ministerpräsident mehrere teils harte neue Maßnahmen gegen illegale Einwanderung an. In dem Video wandte sie sich auch direkt an die Migranten aus Afrika: „Es lohnt sich nicht, den Schleppern zu vertrauen.“ Denn wenn man illegal nach Italien kommt, wird man verhaftet und dann abgeschoben“, erklärte Meloni.

Die Dauer der Abschiebungshaft, so Meloni, solle auf 18 Monate verlängert werden – das nach EU-Recht maximal mögliche. Die neuen Lager sollen vom Verteidigungsministerium „in abgelegenen, dünn besiedelten Gebieten“ errichtet werden und gut überwacht werden können. Meloni ließ offen, ob die Flüchtlinge, die in der Regel keine andere Straftat als den illegalen Grenzübertritt begangen haben, gegen ihre lange Inhaftierung Berufung einlegen können. Auch zur Größe der neuen Abschiebelager machte sie keine Angaben. Die neuen Maßnahmen sollen am Montag in einer Kabinettssitzung beschlossen werden.

Meloni wendet sich auch an europäische Partner

Meloni appellierte in ihrer Videobotschaft auch an die europäischen Partner, Italien in dieser schwierigen Situation nicht allein zu lassen. Insbesondere forderte sie Maßnahmen der EU zur Blockierung der Mittelmeerroute, „notfalls mit Marineschiffen“. Ziel der Operation ist es, in Absprache mit den Regierungen der betroffenen Länder zu verhindern, dass Migranten und Flüchtlinge die Hoheitsgewässer der nordafrikanischen Länder in Richtung Italien und Europa verlassen. Ob eine Person Aussicht auf Asyl in Europa hat, muss auf afrikanischem Boden geklärt werden, nicht erst nach der lebensgefährlichen Überfahrt nach Lampedusa.

Meloni lud EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein, nach Lampedusa zu kommen, „um sich mit mir ein Bild vom Ernst der Lage zu machen“. Der Migrationsdruck, den Italien seit Anfang dieses Jahres erlebe, sei „unhaltbar“. Von der Leyen nahm die Einladung an und kündigte an, dass sie am Samstag in Rom eintreffen werde. Am Sonntag will sie Lampedusa besuchen.

Migranten kommen im Hafen der Insel Lampedusa an. © Quelle: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa

Bei den Gesprächen mit dem Kommissionspräsidenten will Meloni darauf drängen, dass Brüssel die 250 Millionen Euro freigibt, die dem tunesischen Machthaber Kais Saied im Rahmen eines Memorandums versprochen wurden. Tunesien verpflichtet sich in dem Abkommen, die Flüchtlinge an der Ausreise zu hindern. Noch ist kein Cent der 250 Millionen nach Tunis überwiesen worden – und in Rom ist man der Meinung, dass genau das ein wichtiger Grund dafür ist, dass derzeit so viele Flüchtlingsboote in Lampedusa ankommen.

Opposition spricht von „Propaganda“

Die kleine italienische Insel, die weiter südlich als Tunis liegt, wurde in der vergangenen Woche regelrecht von Bootsflüchtlingen überrannt: Allein am Dienstag gingen innerhalb von 24 Stunden über 5.000 Migranten von Bord. Viele von ihnen mussten im Freien schlafen; gelegentlich wurden Nahrung und Wasser knapp. Obwohl die Ankünfte ununterbrochen weitergehen, hat sich die Lage am Samstag etwas entspannt: Nach Angaben des Roten Kreuzes, das die Erstaufnahmeeinrichtung in Lampedusa betreibt, befinden sich derzeit 2.800 Menschen in dem für 450 Personen ausgelegten Lager. Am Donnerstag waren es 7.000. Tausende Flüchtlinge wurden inzwischen mit großen Fähren nach Sizilien und auf das italienische Festland gebracht.

Die Opposition kritisierte die angekündigten neuen Maßnahmen scharf: „Innerhalb der Regierungskoalition ist ein Wettbewerb entbrannt, wer härter gegen die Flüchtlinge vorgehen will“, sagte die Chefin der sozialdemokratischen PD, Elly Schlein. Sie spielte darauf an, dass Meloni, Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia, jeden Tag neue Angriffe ihres rechtspopulistischen Koalitionspartners, Lega-Chef Matteo Salvini, abwehren muss, der ihr Versagen in der Flüchtlingspolitik vorwirft . Elly Schlein bezeichnet Melonis neues Paket als „Propaganda“ – und tatsächlich haben die meisten Maßnahmen eines gemeinsam: Sie sind kaum umsetzbar. Seeblockaden und Asylzentren auf afrikanischem Boden scheitern am Widerstand der betroffenen Staaten oder am Völkerrecht. Gleiches gilt für die regelmäßig angekündigten und nie durchgeführten Abschiebungen: Wenn die Herkunftsländer nicht kooperieren, bleiben die Migranten dort, wo sie sind.