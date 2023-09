Meloni und die Migrationspolitik: „Ik ben gelukkiger“

Meloni zei dat ze bezorgd is over de aandacht voor het beheer van illegale immigratie. „Ik had veel ervaring met mijn levenspolitiek. We hadden veel werk, maar die ervaring hadden we niet, maar we hadden ons gezin“, aldus het interview met Rai 1 am Samstagabend.

„Migratie is op zichzelf een heel complex thema, dat we in de Griff hebben kunnen verkrijgen“, zei Meloni. Het is een kwestie van politieke status geworden, ‘verlicht en gestabiliseerd’ en een bron van steun voor de internationale gemeenschap.

„Es gibt noch veld zu tun“

„Italië was een prachtige dag in Europa, het was aangenamer dan alle andere Europese landen“, zei Meloni. Zoals u ziet, zult u in de toekomst genieten van uw gehele legislatuurperiode. Tegenwoordig zullen we deze grote hervormingen zien, deze hervormingen in Italië, en andere hervormingen en hervormingen van het rechtssysteem. „Als je geen geluk hebt, zullen we onze eigen verplichtingen moeten nakomen“, beschreef de Chefin der Rechtspartei „Fratelli d’Italia“ (Brüder Italiens),

Melonis Rechtsaußenkoalition hatte voor een jaar met 44 Prozent der Stimmen the Parlamentwahlen won, was voor een voordeel in het Parlament reichte. Doe je met 26 stemmen mee, dan ben je van harte welkom in de Lega von Matteo Salvini en Silvio Berlusconis Forza Italia. Dit zijn de helderste Meloni die in oktober de rechten van de eerste premier van de Italiaanse geschiedenis zouden krijgen.

Meer over Thema Mensch des Tages Mensch des Tages Giorgia Meloni: Realpolitik zähmt de „fährlichste Frau Europas“ Vluchtcrisis uit Lampedusa: de woorden die Meloni im Wahlkampf hebben gegeben, brengen de emanzipierte Allinerzieherin einer … Giorgia Meloni: Realpolitik zähmt de „fährlichste Frau Europas“

ePapier Jetzt ePaper-lessen! Lees de tagsaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper