Oppositionsparteien in Italien nutzen das Scheitern der Beziehung zwischen Premierministerin Giorgia Meloni, um die rechte Regierung wegen ihrer Beschäftigung mit der traditionellen Familie und konservativen Werten anzuprangern.

Giuseppe Conte, Vorsitzender der oppositionellen, gegen das Establishment gerichteten 5-Sterne-Bewegung, forderte die Konservativen auf, „keine kulturellen Modelle vorzulegen“, nachdem Meloni sich von ihrem langjährigen Partner und Vater ihres Kindes, Andrea Giambruno, getrennt hatte, nachdem bei ihm Unzüchtigkeiten aufgezeichnet worden waren Kommentare an Kollegen. „Unsere Wege sind seit einiger Zeit auseinandergegangen, und es ist an der Zeit, dies anzuerkennen“, sagte Meloni am Freitag bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung.

Meloni war nicht mit Giambruno verheiratet, vertrat jedoch oft traditionelle Familienwerte und sagte, dass ein Kind eine Mutter und einen Vater haben sollte. Ihre Regierung hat Maßnahmen vorgeschlagen, die sich gegen nicht-traditionelle und LGBT-Familien richten.

Das Innenministerium forderte die Kommunen im März auf, die Anerkennung und Registrierung von Kindern gleichgeschlechtlicher Paare einzustellen. Im Juli stimmte das Unterhaus des Parlaments dafür, Leihmutterschaft zu einem Verbrechen zu machen.

In den Kommentaren, die in einer satirischen Fernsehsendung ausgestrahlt wurden, lädt Giambruno eine Frau zum Gruppensex ein und fragt, ob er beim Sprechen „sein Paket anfassen“ dürfe.

„Ich fordere die Koalitionsregierung auf, von nun an niemandem mehr traditionelle Familienwerte zu predigen“, sagte Riccardo Magi von der pro-europäischen Partei Piu Europa nach Bekanntgabe der Pleite.

„Ich fordere die Rechte auf, es zu vermeiden, kulturelle Modelle zu entwerfen, die sie dann durchsetzen wollen, die von Ideologien durchdrungen sind und auf abstrakten Modellen der perfekten Familie basieren … die selbst sie angesichts der Komplexität des wirklichen Lebens nicht in die Praxis umsetzen können.“ Conte reagierte auf die Trennung.

Alessandro Zan von der Mitte-Links-Demokratischen Partei, ein Aktivist für LGBT-Familien, sagte: „Können wir die Familien, die zusammen sein wollen, jetzt in Ruhe lassen?“

Andere Politiker beider Seiten boten Meloni ihre Unterstützung an. Carlo Calenda von der zentristischen Azione-Partei sagte, es sei eine „schmutzige Angelegenheit“ und bot auch „als Gegner“ seine „Solidarität“ an. Melonis stellvertretender Ministerpräsident Matteo Salvini sagte: „Eine starke Umarmung für Giorgia, mit meiner Freundschaft und Unterstützung.“