Meloni traf Macron in Rom

Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni traf sich wenige Stunden nach Übernahme der Regierungsgeschäfte mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das über eine Stunde dauernde Treffen fand am Sonntagabend in Rom unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Macron erklärte daraufhin auf Twitter, er setze in seinem Verhältnis zur neuen italienischen Regierung auf „Dialog und Ehrgeiz“.