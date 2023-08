Als der Juli letzte Woche zu Ende ging, erfuhren rund 160.000 Menschen in Italien, dass ihre Sozialleistungen gekürzt würden. Die Nachricht erreichte viele per SMS, eine Methode, die ein Oppositionspolitiker als „brutal“ bezeichnete.

Als Reaktion darauf gingen am Montag Demonstranten in Neapel auf die Straße. Einer der Demonstranten brandmarkte Premierministerin Giorgia Meloni als „Robin Hood im Rückwärtsgang“ und sagte dem Sender RAI, sie würde „von den Armen nehmen und den Reichen geben“.

Die Kürzungen haben vielleicht Ärger ausgelöst, aber sie kamen nicht unerwartet: Meloni und ihre rechtsextreme Partei „Brüder Italiens“ hatten im Wahlkampf versprochen, die Sozialleistungen einzuschränken – jetzt setzt sie diesen Plan in die Tat um.

Die Regierung lässt ein 2019 eingeführtes Grundsicherungssystem für Haushalte mit niedrigem Einkommen auslaufen und ersetzt es durch zwei etwas restriktivere Systeme. Das Ziel, sagte Meloni bei der Ankündigung der Reform im vergangenen Jahr, sei es, „Sozialhilfe in Arbeit umzuwandeln“.

Doch da jüngste Daten auf eine unerwartete Konjunkturabschwächung hinweisen und ihr Vorgänger Giuseppe Conte ihr vorwirft, eine „soziale und wirtschaftliche Katastrophe“ herbeigeführt zu haben, steht Meloni unter zusätzlichem Druck, zu beweisen, dass ihre Ideen zur Ankurbelung des Wachstums Erfolg haben.

Die italienische Regierung sagt, das Programm zur Armutsbekämpfung des Landes sei wirkungslos und müsse reformiert werden. Die Bürger sind wütend Bild: Antonio Balasco/IMAGO

Warum schränkt die italienische Regierung Sozialleistungen ein?

Die italienische Regierung argumentiert, dass das frühere Programm zur Armutsbekämpfung, bekannt als „Bürgereinkommen“, wirkungslos gewesen sei, da die meisten Begünstigten keine Arbeit gefunden hätten. „Wir haben den Grundsatz aufgestellt, dass der Staat sich für immer um einige Italiener kümmern wird“, sagte Meloni in einer Pressekonferenz im Jahr 2022. „Ich glaube, der Staat sollte sich darum kümmern, ihnen bei der Arbeitssuche zu helfen und ihre Bedingungen zu verbessern, anstatt sie dort zu belassen.“ Situation.“

Berichten zufolge setzten sich auch einige Unternehmensgruppen für Reformen ein und argumentierten, die Zahlungen würden die Menschen davon abhalten, Arbeit zu suchen.

Francesco Corti, Analyst am Centre for European Policy Studies (CEPS), sagte der DW, dass der neue Plan zur Leistungsbeschränkung einen „paradigmatischen Wandel“ weg von einem universelleren Ansatz darstelle. „Die Idee ist, dass man eine Grenze zwischen Menschen ziehen kann, die erwerbsfähig sind, und Menschen, die es nicht sind“, sagte er.

Laut der italienischen Sozialhilfebehörde INPS erhielten rund 1,7 Millionen Haushalte mit niedrigem Einkommen im vergangenen Jahr durchschnittliche monatliche Bürgereinkommenszahlungen in Höhe von 550 Euro. Die Regierung legte keine zeitliche Begrenzung fest, wie lange Bürger Leistungen beziehen konnten, solange sie Stellenangebote nicht ablehnten.

Die Reform sieht vor, dass Personen, die nun als körperlich arbeitsfähig gelten, maximal ein Jahr lang einen geringeren monatlichen Betrag von rund 350 Euro erhalten, sofern sie sich für eine Ausbildung anmelden. Die Änderung folgt auf eine hitzige öffentliche Debatte in Italien, in der den Empfängern, von denen sich viele im wirtschaftlich weniger wohlhabenden Süden Italiens befinden, Vorwürfe des Sozialhilfebetrugs und der Faulheit vorgeworfen werden.

Italiens Arbeitsmarkt ist geografisch geteilt, wobei im Süden des Landes die Tourismus- und die Landwirtschaftsbranche dominieren Bild: DW/ARTE

Italiens tiefe wirtschaftliche Nord-Süd-Kluft

Das offizielle Netzwerk der Arbeitsvermittlungsdienste der Europäischen Union, EURES, beschreibt den italienischen Arbeitsmarkt als einen, der je nach geografischer Lage „sehr unterschiedlich“ sei. „Die Industrietätigkeit konzentriert sich hauptsächlich auf den Norden, während die Menschen in den südlichen Regionen hauptsächlich in der Landwirtschaft und im Tourismus arbeiten“, heißt es auf der Website der Agentur.

Diese Unterschiede führen zu Ungleichheiten. Die nördliche Region der Lombardei, zu der auch der Finanzstandort Mailand gehört, verzeichnete laut EU-Daten im vergangenen Jahr eine Arbeitslosenquote von 4,9 %, ähnlich wie die Region Berlin in Deutschland mit 4,8 %.

Doch wer weiter nach Süden blickt, sieht deutlich anders aus: Im vergangenen Jahr lag die Arbeitslosigkeit in Kampanien bei 17,1 % und auf Sizilien bei 16,6 %. Der Unterschied in diesen südlichen Regionen ist bei Menschen unter 29 Jahren noch deutlicher – mehr als jeder Dritte galt im vergangenen Jahr als arbeitslos. Dennoch sinkt die landesweite Arbeitslosenquote in Italien.

Die in Mailand ansässige Politikwissenschaftlerin Paola Mattei befürchtet, dass die neue Politik der Regierung den Herausforderungen, die das tief verwurzelte Nord-Süd-Gefälle des Landes mit sich bringt, nicht gerecht wird.

„Ich denke, ihre ideologische Ansicht ist, dass Armut in erster Linie eine Wahl ist, und wenn man jung ist, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man gesund ist, wird man einen Job finden, was, wie wir wissen, in manchen Gegenden nicht der Fall ist.“ des Landes“, sagte sie der DW. „Es gibt Gegenden in Italien, in denen es keine Wahl gibt: Ganz gleich, wie gebildet man ist, man wird nicht leicht einen Job finden, weil es dort keine Industrie gibt und es keine Nachfrage nach Arbeitsplätzen gibt.“

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni wurde im Juli von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus begrüßt Bild: Yuri Gripas/ABACAPRESS/IMAGO

Die italienische Wirtschaft schrumpft, Meloni bleibt stabil

Sozialhilfeempfänger waren nicht die einzigen Italiener, die diese Woche unwillkommene Nachrichten erhielten. Ökonomen hatten für Italien im zweiten Quartal 2023 ein Nullwachstum vorhergesagt, doch am Montag veröffentlichte Daten zeigten, dass die italienische Wirtschaft unerwartet um 0,3 % schrumpfte – während das BIP in der Eurozone insgesamt um 0,3 % wuchs.

Der Oppositionspolitiker Ubaldo Pagano von der Mitte-Links-Demokratischen Partei warf den Machthabern schnell Missmanagement vor: „Wenn wir nach zwei Jahren soliden und anhaltenden Wachstums auf den letzten Platz der EU-Rangliste absinken – schlechter abschneiden als Deutschland, Frankreich und Spanien –, dann ist das zweifellos so.“ Das liegt an den Entscheidungen, die in den letzten Monaten getroffen wurden“, sagte er am Montag gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur AGI.

Laut Ipsos-Umfragedaten verzeichnete Melonis Regierung kürzlich einen Rückgang der Zustimmungswerte um drei Prozentpunkte und fiel im Juli auf 49 %. Umfragen der Nachrichtenagentur Politico zeigen außerdem, dass ihre rechtsextreme Partei „Brüder Italiens“ seit Januar konstant rund 29 % der Umfragewerte erreicht hat, während die Unterstützung für die oppositionelle Demokratische Partei im gleichen Zeitraum von 16 % auf 20 % gestiegen ist.

Aber Meloni selbst konnte letzten Monat ihre Beliebtheitsrate von 52 % halten, was den Zahlen seit Jahresbeginn entspricht. Die Forscherin Paola Mattei glaubt, dass einige bemerkenswerte Ereignisse der jüngsten Zeit das politische Image der Premierministerin getrübt haben – nämlich die Freigabe einer neuen Runde von EU-Wiederaufbaufonds für Italien und eine kürzliche Reise nach Washington, wo sie von US-Präsident Joe Biden begrüßt wurde.

„In einer Zeit, in der sich die Wirtschaft verlangsamt, in der die Maßnahmen zur Armutsbekämpfung erheblich reformiert werden … beschließt sie, ihre internationale Glaubwürdigkeit zu stärken“, sagte Mattei. Der Analyst prognostiziert jedoch, dass die nächsten Monate für Meloni eine größere Herausforderung darstellen könnten.

„Im Herbst werden wir weitere soziale Unruhen erleben. Die Gewerkschaften haben bereits einen „heißen Herbst“ der Proteste angekündigt. Daher denke ich, dass die Realität vor Ort ganz anders sein könnte als die internationale Glaubwürdigkeit, die sie hat – erfolgreich, denke ich.“ – gelang es, sich in Washington zu etablieren.“

Herausgegeben von: Jon Shelton