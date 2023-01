Melnyks Bitte läuft ins Leere: „U-Boote sind derzeit unrealistisch“

Die Ukraine gibt ihre Forderung nach mehr Waffen nicht auf. Nach Kampfpanzern und Flugzeugen warb der stellvertretende Außenminister Melnyk vehement für deutsche U-Boote. Er hat Recht: Sie wären von großem militärischen Nutzen. Aber eine Lieferung wird es wohl nicht geben.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist genervt. Sobald er der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine zustimmt, fordert Kiew Kampfjets und U-Boote und die Waffendebatte beginnt von neuem. Vor allem der stellvertretende ukrainische Außenminister Andriy Melnyk wirbt für U-Boote. Am Wochenende schrieb er in einem Tweet: „Ich weiß, dass ich dafür einen neuen Shitstorm bekomme, aber ich habe eine andere kreative Idee.“ Er meint das deutsche U-Boot HDW Klasse 212A von ThyssenKrupp. „Warum nicht einen von ihnen in die Ukraine schicken?“ fragt Melnyk. „Dann schmeißen wir die russische Flotte aus dem Schwarzen Meer!“

Deutschland verfügt über sechs U-Boote dieses Typs. Einer von ihnen würde ausreichen, um die russische Schwarzmeerflotte in Schach zu halten, behauptet Melnyk in einem anderen Tweet. Tatsächlich bezeichnet die deutsche Bundeswehr das 212A als das fortschrittlichste konventionelle U-Boot der Welt – ein „leiser Kämpfer in der Tiefe“, wie es auf der Website der Truppe heißt. Sie sind leise dank einer Kombination aus Dieselgenerator, Brennstoffzelle, Batteriesystem und Elektromotor.

Es ist wahr, dass das U-Boot einen großen militärischen Nutzen für die Ukraine hätte. Nicht zuletzt, weil U-Boote dieser Klasse relativ klein sind und daher auch im Flachwasser manövriert werden können. Sie können auch Ziele sowohl über als auch unter Wasser bekämpfen, werden aber auch zur Aufklärung eingesetzt. Zudem ist die russische Flotte seit dem Verlust des Flaggschiffs „Mokswa“ im April vergangenen Jahres verunsichert. Ihr Untergang war ein schmerzhafter Schlag für die russische Armee. Seitdem ist die Marine defensiver und daher anfälliger für Angriffe.

Doch so einfach, wie Melnyk es beschreibt, ist es laut Militärexperte Gustav Gressel von der Berliner Denkfabrik European Council on Foreign Relations bei der Auslieferung von U-Booten nicht. Zum einen ist es logistisch nicht möglich, ein U-Boot des Typs 212A zu liefern, da die Türkei keiner Kriegspartei erlaubt, neue Schiffe durch den Bosporus zu fahren. Der Bosporus ist die Meerenge zwischen Europa und Asien, die das Schwarze Meer mit dem Marmarameer verbindet. Die Türkei hat die volle Souveränität über Transitrechte für die internationale Schifffahrt. „Die Ukraine hat vor Ausbruch des Krieges zwei Minensuchboote aus Großbritannien bekommen, die aber nicht geliefert werden können“, sagt Gressel.

Deutschland selbst hat kaum genug U-Boote

Melnyk ist sich dessen offensichtlich bewusst. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, wie die U-Boote durch den Bosporus kommen sollen, antwortet er: „Auf dem Landweg. No problemo.“ Laut Militärexperte Gressel ist das Quatsch. U-Boote dieser Größe könnten auch trocken, also auf eigenen Dockschiffen, transportiert werden. Aber sie müssten auch durch den Bosporus. Den Landweg hingegen schließt Gressel aus: Ein 1.800 Tonnen schweres U-Boot, etwa so schwer wie ein 212A, könne nicht einmal von Deutschland in die Ukraine transportiert werden.

Auch die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann schließt die Lieferung von U-Booten an die Ukraine aus. „Wir haben U-Boote, die an anderer Stelle dringend benötigt werden“, sagte sie der Welt. Tatsächlich verfüge Deutschland bereits über sehr wenige U-Boote für den Normalbetrieb, begründet Gressel die Aussage von Strack-Zimmermann. Auch gibt es keine alten Gebrauchtboote mehr.

Trotz der Ablehnungen scheint sich Melnyk nicht von seiner Behauptung abbringen zu lassen. Der Ex-Botschafter ist bekannt für seine direkte Art, westliche Verbündete um Unterstützung für die Ukraine zu werben. In seinem neuen Amt als stellvertretender Außenminister der Ukraine verfolgt und kommentiert Melnyk die Ereignisse in Deutschland und die Forderungen an die deutsche Politik sehr genau. Damit stößt er immer wieder an, weshalb er kürzlich noch einmal klarstellte, dass er Deutschland nie um deutsche Truppen gebeten habe und die Ukraine dies trotz Waffenforderungen auch in Zukunft nie tun werde.

Trotzdem konnte Melnyks Bitte um U-Boote diesmal im Sande verlaufen. Denn neben den logistischen Problemen kosten U-Boote viel Geld, sagt Gressel. Der Experte hält es für sinnvoller, das Geld in mehr Leopard-Kampfpanzer und Munition zu stecken. Das macht einen größeren Unterschied für die Ukraine. Kleine Minensuchboote konnten aber auch über Land geliefert werden. Auch Drohnen und Seeaufklärungsgeräte sind sinnvoll. Diese wären für die Ukraine von großem Nutzen und würden keinen so großen logistischen und kostenintensiven Aufwand erfordern. „U-Boote sind derzeit unrealistisch“, sagt Gressel, und das dürfte sogar Melnyk wissen.