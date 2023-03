Sabrina Spellman zal binnenkort geen grappige spreuken meer op tv uitspreken.

Melissa Joan Hart en de meeste sterren van de sitcom uit de jaren 90 Sabrina de tienerheks herenigd op That’s 4 Entertainment 90s Con in Hartford, Conn. 18 maart. Daar werd de actrice gevraagd naar de mogelijkheid om de comedyserie opnieuw op te starten met de originele cast.

“Nee, ik denk het niet”, zei ze tegen E! Nieuws op de conventie. “Er is te veel administratieve rompslomp om door te komen. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal veel plezier zouden hebben, maar ik denk niet dat dat noodzakelijkerwijs zorgt voor een goede show, alleen omdat we het naar ons zin hebben. Ik denk dat het is echt moeilijk om iets opnieuw op te starten, doe het slim.”

De actrice vervolgde: “Ik denk dat mensen er te lang over hebben nagedacht en iedereen heeft een idee van wat ze willen dat het is, maar ik denk niet dat iemand er ooit gelukkig van zal worden.”