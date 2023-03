Melissa Gorga En Teresa Giudice zijn niet de enigen die de giftigheid van hun bittere familievete voelen.

Melissa vertelde hoe zij en Joe GorgaDe voortdurende breuk met zijn zus heeft een negatieve invloed op hun kinderen – neven en nichten Antonia Gorga, Gino Gorga, Joe Gorga, Gia Giudice, Milania Giudice, Gabriella Giudice En Adriana Giudice-op De echte huisvrouwen van New Jersey’s 28 februari aflevering.

Tijdens Teresa en verloofde Luis “Louie” Ruelas‘ Love Bubble Party om hun verloving te vieren, Melissa had een ijzig gesprek met nichten Gia en Gabriella, waarbij Gia de onhandigheid toeschreef aan het feit dat ze hun tante al een tijdje niet had gezien.

“Elke keer dat mijn moeder en Zio Joe drama hebben, worden de kinderen automatisch gescheiden”, legde Gia uit in een biechtstoel. “Zoals, een muur gaat gewoon omhoog.”

Melissa erkende ook de kilheid tussen hen en voegde eraan toe in haar eigen bekentenis: “Het is gewoon triest, want ik hou echt diep van binnen van de meisjes en ik weet dat ze een hekel aan ons hebben. Ik weet dat ze dat doen. Het is verschrikkelijk. Ik zou niet wensen dit op iedereen.”

Wat Joe betreft, hij sloeg het evenement over en zei dat hij niet klaar was om zijn zus te zien te midden van hun nog steeds vluchtige relatie.