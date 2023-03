ABUJA, Nigeria (AP) — Miljoenen Nigerianen stemden zaterdag voor de verkiezing van gouverneurs, maar kregen te maken met intimidatie en geweld in sommige steden te midden van verhoogde spanningen na een betwiste presidentsverkiezing in Afrika’s dichtstbevolkte natie vorige maand.

Voor 28 van de 36 staten in Nigeria werden nieuwe gouverneurs gekozen, omdat de politieke oppositie de overwinning van de verkozen president Bola Tinubu, die tot de regerende All Progressives Congress-partij behoort, blijft verwerpen.

De prestaties van de onafhankelijke nationale verkiezingscommissie “zijn aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de verkiezingen van 25 februari, maar het geweld is in het hele land veel intenser geweest”, zegt Idayat Hassan, hoofd van het Centrum voor Democratie en Ontwikkeling, Nigeria’s grootste op democratie gerichte verkiezingscommissie. groep.

Lokale waarnemersgroep YIAGA Africa zei verschillende gevallen te hebben gevonden waarin kiezers werden geïntimideerd en niet konden stemmen, tenzij ze ermee instemden hun stem uit te brengen voor bepaalde politieke partijen.

Een van de plaatsen die op de lijst stond, was de staat Lagos, waar de partij van de verkozen president probeert het kantoor van de gouverneur te behouden. Het All Progressives Congress verloor vorige maand de staat bij de presidents- en parlementsverkiezingen.

“Veiligheidsinstanties moeten onmiddellijk reageren op meldingen van intimidatie van kiezers en aanvallen op stembureaus om burgers de kans te geven hun grondwettelijke stemrecht uit te oefenen”, zei Samson Itodo, uitvoerend directeur van YIAGA Africa, in een verklaring.

Beschuldigingen van het kopen van stemmen waren ook ongebreideld. In Enugu werden kiezers geïntimideerd en gelokt met slechts 200 naira ($ 0,43), volgens Chidimma Igwe, die in de staat stemde.

“Zij (partijvertegenwoordigers) zullen u volgen tot in de stembus om te zien op wie u hebt gestemd. Als je op PDP (een van de politieke partijen) stemt, krijg je 200 naira”, zei Igwe.

Veel Nigerianen worstelen om te overleven in de nasleep van een doorlopend valutaswapprogramma dat tot een tekort aan contanten heeft geleid.

Volgens ingezetene Apkozie Emmanuel verstoorden vermoedelijke schurken in de staat Delta de stemming in Ughelli en beschadigden ze verkiezingsmateriaal.

“Zelfs de politie was overweldigd; ze stonden gewoon opzij, ‘zei Emmanuel.

Een recordaantal van 87,2 miljoen mensen was geregistreerd om te stemmen bij de verkiezingen, maar waarnemers meldden zaterdag een lage opkomst, misschien zelfs lager dan bij de verkiezingen in februari. De kiezersparticipatie van 26,7% vorige maand was de laagste in de Nigeriaanse geschiedenis.

Hoewel Nigeria de grootste economie van Afrika is en een van de belangrijkste olieproducenten, hebben de endemische corruptie en slecht bestuur de ontwikkeling van het land in de kiem gesmoord. De Nigeriaanse grondwet kent enorme bevoegdheden toe aan gouverneurs van staten, die tijdens hun ambtsperiode immuun zijn voor vervolging.

Het vooruitzicht om het gezag te behouden dat gouverneurs hebben gekregen, maakt dat veel politici erop gebrand zijn om verkozen te worden, zei Hassan van het Centrum voor Democratie en Ontwikkeling.

Toch hebben peilingen aangetoond dat veel burgers niet erg geïnteresseerd zijn in de verkiezingen of de prestaties van gouverneurs, een trend die volgens analisten van invloed is op de mate van verantwoording in de staten.

“Zelfs als we de president gelijk krijgen, is al het andere tegen ons – de mensen in de nationale vergadering, de gouverneurs en de structurele problemen in termen van onze grondwet”, zegt Ayisha Osori, een directeur van Open Society Foundations, een non-profitorganisatie.

Journalist Hilary Uguru van Associated Press in Asaba, Nigeria droeg bij.

Chinedu Asadu, The Associated Press

































