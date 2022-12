Mel B sagt, James Corden sei der „größte D—Kopf“ in Hollywood, den sie je getroffen habe: „Er war nicht sehr nett“

Mel B hatte nichts Angenehmes über James Corden zu sagen.

Am Freitag war Melanie Brown zu Gast in der „The Big Narstie Show“, wo sie gefragt wurde: „Wer ist der größte D—Head-Promi, den Sie getroffen haben?“ Das ehemalige „Spice Girl“ hat ihren eigenen Namen auf die Liste gesetzt, ebenso wie ihre Kollegin Ginger Spice.

„Also, es gibt ein paar“, sagte Mel in der britischen Talkshow. „James Corden, Geri Halliwell, Jessie J und ich.“

Mel stellte klar, dass sie Halliwell liebte, aber sie kann „wirklich verdammt nervig“ sein.

Mels Gefühle für Corden schienen jedoch darauf zurückzuführen zu sein, wie er andere Menschen behandelt.

„Ich denke, man muss immer nett zu den Leuten sein, mit denen man arbeitet – egal ob Produktion, Kameraleute, Ton, Beleuchtung“, sagte sie.

„Wir arbeiten alle für dasselbe, also solltest du immer nett sein, und er war nicht sehr nett.“

Ein Vertreter von Corden antwortete nicht sofort auf die Bitte von Fox News Digital um einen Kommentar.

Mel war 2016 und erneut 2018 Gast in Cordens „Late Late Show“. Der ehemalige Popstar schließt sich Gastronom Keith McNally bei der jüngsten Verurteilung von Corden an.

Im Oktober ging McNally zu Instagram und verbot dem Komiker zunächst, in seinem New Yorker gehobenen Restaurant Balthazar zu speisen, nachdem Corden seine Mitarbeiter angeblich „missbräuchlich“ behandelt hatte.

„James Corden ist ein äußerst begabter Komiker, aber ein winziger Kretin von einem Mann. Und der missbräuchlichste Kunde meiner Balthazar-Server seit der Eröffnung des Restaurants vor 25 Jahren“, schrieb McNally damals auf Instagram.

Der Gastronom sagte bei einem hässlichen Vorfall, Corden habe angeblich „gebrüllt[ed] wie verrückt“ an einem Server, weil das Eigelb-Omelett seiner Frau Eiweiß enthielt, und als es nach dem Fixieren wieder auf den Tisch gebracht wurde, wurde es mit hausgemachten Pommes anstelle eines Salats gepaart.

McNally sagte, Corden habe sich „ausgiebig“ entschuldigt, nachdem der Post die Aufmerksamkeit der Medien erhalten hatte, was ihn dazu veranlasste, das Verbot rückgängig zu machen. Aber die Dinge nahmen eine Wendung, als Corden kurz darauf behauptete, er habe „auf keiner Ebene“ etwas falsch gemacht Die New York Times.

„Sollten wir nicht alle ein bisschen erwachsen werden?“ fragte Corden den Reporter. „Ich verspreche Ihnen, fragen Sie in diesem Restaurant nach. Sie wissen nichts davon. Vielleicht 15 % der Leute.“ McNally forderte Corden auf, sich in einem anderen Instagram-Post zu seinem Verhalten zu bekennen.

Nach dem hitzigen Instagram-Post entschuldigte sich Corden öffentlich bei McNally und den Mitarbeitern von Balthazar und nannte sein Verhalten „ungnädig“.

„Weil ich nicht geschrien oder geschrien habe – als wäre ich nicht von meinem Sitz aufgestanden, habe niemanden beschimpft oder abfällige Sprache verwendet – bin ich herumgelaufen und dachte, ich hätte nichts falsch gemacht, richtig ?“ sagte Corden bei einem Auftritt der „Late Late Show“ im Oktober.

„Als ihr Essen das dritte Mal falsch auf den Tisch kam, machte ich in der Hitze des Gefechts eine sarkastische, unhöfliche Bemerkung darüber, dass ich es selbst gekocht hatte. Und es ist eine Bemerkung, die ich zutiefst bedauere“, sagte der „Cats“-Schauspieler.

„Ich verstehe die Schwierigkeiten, ein Kellner zu sein. Ich habe jahrelang in Restaurants gearbeitet“, fügte Corden hinzu. „Ich habe solchen Respekt und schätze jeden, der einen solchen Job macht, und das Team dieses Restaurants ist so großartig.

„Ich hoffe, ich darf eines Tages wieder rein, also kann ich, wenn ich wieder in New York bin, dorthin gehen und mich persönlich entschuldigen, was ich unbedingt tun werde.“

Was Mels Antwort auf Jessie J betrifft, so teilte sie keine weiteren Details mit, aber das Spice Girl nannte zuvor Jessie J, nachdem sie während eines Interviews 2019 gefragt worden war, wer die am meisten „überbewertete“ Popsängerin sei. Jessie J nannte Mel später auf Instagram „überbewertet“.

„‚Overrated‘ *Mel B Voice“, schrieb sie damals laut Entertainment Tonight.

Ein Vertreter von Jessie J antwortete nicht sofort auf die Bitte von Fox News Digital um einen Kommentar.