Manchester City wurde von Yokohama F. Marinos in einem Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung überwältigt, bevor es durch einen Doppelpack von Erling Haaland einen 5:3-Sieg holte.

Angeführt von Kevin Muscat, der einst wegen seiner groben Tacklings als „am meisten gehasster Mann im Fußball“ bezeichnet wurde, erspielte sich Yokohama am Sonntagmorgen früh einen Vorsprung von zwei Toren gegen den Triple-Gewinner.

City reiste diese Woche zu einer Saisonvorbereitungstour nach Asien und ihr erstes Spiel verlief nicht nach Plan.

Anderson Lopes erzielte kurz vor einer halben Stunde das erste Tor des Freundschaftsspiels.

Manuel Akanji wurde vom Brasilianer tot zurückgelassen, dessen erster Schuss von Stefan Ortega pariert wurde, bevor er den Ball erneut eroberte und mit seinem zweiten Versuch vorbeischob.

Das zweite Tor entstand durch einen schnellen Gegenangriff, bei dem Ken Matsubara viel Platz hatte und am City-Torhüter vorbei punktete.

Guardiola war ratlos an der Seitenlinie, während der frühere Star der Rangers, Crystal Palace und Millwall, Muscat, voller Freude zusah.

Der ehemalige australische Nationalspieler war für seine leidenschaftlichen Tacklings bekannt und hatte einer Mannschaft, die gerade erst das Triple gewonnen hatte, mit Sicherheit den Stiefel verpasst.

Allerdings dauerte es nicht lange, da City durch Tore von John Stones und Julian Alvarez noch vor der Pause auf 2:2 herankam.

Und kurz nach der Pause wurde der normale Dienst wieder aufgenommen, als Guardiola zehn Änderungen vornahm, darunter die Einbeziehung von Erling Haaland ins Spiel.

Der Norweger trug sich fast sofort in die Torschützenliste ein und brachte City in Führung, indem er mit seinem tödlichen linken Fuß eine flüssige Aktion abschloss.

Rodri, der im Champions-League-Finale den Siegtreffer erzielte, fügte noch einen vierten Treffer hinzu.

Doch Yokohama war noch nicht fertig, als Kenta Inoue das 4:3 erzielte, bevor Haalands zweiter Treffer den 1:0-Endstand vollendete.

Dies war das erste Mal seit dem Champions-League-Sieg über Inter Mailand im letzten Monat, dass City ein Spiel bestritt.

Und in Asien haben sie einen vollen Terminkalender vor sich, in dem sie in Japan gegen Bayern München antreten, bevor sie nach Südkorea reisen, um gegen Atlético Madrid anzutreten.

Dann gibt es am 6. August den Community Shield, um den sie kämpfen werden, wo sie gegen Arsenal spielen.

Die Gunners sind erst im Wettbewerb, nachdem sie letzte Saison in der Premier League den zweiten Platz belegten, wobei City sowohl die Liga als auch den FA Cup gewann.

Dann gibt es ein Wiedersehen zwischen Guardiola und Vincent Kompany, als City seine Saison gegen Burnley eröffnet und versucht, seinen Titel zum vierten Mal in Folge zurückzuerobern.

