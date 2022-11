Meinungsfreiheit: Amnesty beklagt Repressalien gegen Medien in Russland

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2000 hat Kremlchef Wladimir Putin die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt. Inzwischen wird jeder noch so kleine Protest hart bestraft.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt, dass Medien und Menschenrechtsaktivisten, die über Antikriegsproteste in Russland berichten, massiv behindert werden.

„Wir können sehen, dass die russischen Behörden nicht nur ihr Möglichstes tun, um jeden Protest zu stoppen und streng zu bestrafen, egal wie friedlich, sie versuchen auch zu verhindern, dass solche Proteste überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen“, sagte Natalia Prilutskaya, Russland-Rechercheurin von Amnesty International laut einer Pressemitteilung der Organisation.

Amnesty sieht seit dem Amtsantritt von Kremlchef Wladimir Putin im Jahr 2000 eine zunehmende Einschränkung der Rechte von Medien und Aktivisten. Doch seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar dieses Jahres hätten die Repressalien „erheblich zugenommen“. Neben zunehmender Gewalt gegen Journalisten und unabhängige Beobachter bei Protesten der Polizei beklagte die NGO vor allem rechtliche Einschränkungen.

So trat kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine in Russland ein viel kritisiertes Gesetz in Kraft, auf dessen Grundlage Medien und Einzelpersonen mit hohen Strafen bedroht werden, wenn sie die „Diskreditierung der russischen Armee“ verbreiten. Unter diese Formulierung fallen praktisch alle Nachrichten, die nicht die offizielle Kreml-Darstellung im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine widerspiegeln, den Moskau offiziell weiterhin als „militärische Spezialoperation“ bezeichnen darf.

dpa