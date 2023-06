Flensburg. Der VfB Lübeck ist Landespokalsieger 2022/23 und spielt somit auch in der kommenden Saison im DFB-Pokal! Ein später Treffer von Joker Kimmo Hovi brach bei der Mannschaft und den Anhängern der Grün-Weißen alle Dämme. Die Lübecker Nachrichten sprachen mit glücklichen Lübeckern

Lukas Pfeiffer (Trainer, VfB Lübeck): „Das Vertrauen war die ganze Zeit da. Ich habe dem Trainerteam gesagt: Passt auf, das wäre jetzt in Ordnung, wenn wir eins machen würden. Die Siegermentalität steckt im Kader. Morten Rüdiger spielt es gern. Im Training geht er mal nach rechts, jetzt rein – einmalig. Hat er eine gute Wahl getroffen? Nach dem 0:1 hatten wir noch eine Pause und mussten uns sortieren. Danach haben wir mit dem zweiten Punkt die Bälle etwas opportunistischer nach vorne gespielt. Das hat funktioniert. Ich freue mich für Kimmo. Er hatte keine einfache Saison. Jetzt haben wir uns das Feiern und den Urlaub auch verdient. Das werden wir in vollen Zügen genießen.“

Tarik Gözüsirin (Mittelfeldspieler, VfB Lübeck): „Es ist pure Ekstase. Die Mannschaft hat viele Leben, das hat man heute wieder gesehen. Wir liegen 0:1 zurück, es ist eklig und als Team zurückzukommen – umwerfend. Morten Rüdiger hat es einfach akzeptiert und mit Karacho abgeschlossen. Ein perfekter Moment.“ . Seine Saison ist also einzigartig. Wir haben uns neu gemischt, das ist nicht selbstverständlich. Man muss es jetzt genießen. So eine Schüssel und so eine Trophäe in der Hand – das ist überragend. Dafür spielt man Fußball!“

Mirko Boland im Interview nach dem Gewinn des Landespokals Die LN sprach nach dem Spiel mit dem VfB-Führungsspieler. © Quelle: Andreas Breitenberger

Manuel Farrona Pulido (Linksaußen, VfB Lübeck, grinst): „Ja, das war vereinbart. Wir haben genauso darüber nachgedacht: Ein spätes Siegtor ist die beste Art zu feiern, weil man dieses Drama im Spiel hat. Scherz beiseite, das hat man in den ersten Wochen dieser Saison gemerkt.“ Das funktioniert auf menschlicher Ebene. Einen großen Anteil daran hat unser Sportdirektor Sebastian Harms, weil er Leute zusammengetrommelt hat, die gut miteinander auskommen. Da hat sich dann eine Mentalität entwickelt. Meister und Pokalsieger zu werden, ist nicht einfach. Ich bin stolz dabei zu sein. Uns wurde nichts geschenkt, auch heute nicht. Im Gegenteil: Der Schiedsrichter hat uns das Geschenk unter den Baum genommen. Aber wir haben einfach ein neues da hingelegt! Die Schusstechnik von Morten Rüdiger war tadellos. Er Außerdem hängt bei uns im Flur ein Cristiano-Ronaldo-Poster. Er hat es einfach nachgemacht. Das wollte er heute unbedingt, vom Frühstück an, das konnte man sehen. Dieser Glaube, das Tor schießen zu wollen – großes Lob an Motte. Die Medaille kommt jetzt Zuhause meiner Familie in Bilsen. Ich habe bereits einige gesammelt.“

Kimmo Hovi im LN-Interview nach dem Gewinn des Landespokals Die LN sprach nach dem Spiel mit dem Siegtorschützen des VfB © Quelle: Andreas Breitenberger

Mattis Daube (Verteidiger, VfB Lübeck): „Tolles Gefühl. Es war knapp mit dem Titel, heute war es noch knapper. Wir haben mehr als einmal gezeigt, dass wir Comeback-Qualitäten haben. Als ich reinkam, sagte mir der Trainer, dass wegen meiner Schnelligkeit etwas passieren würde. Die Tatsache.“ Dass wir es am Ende als Team geschafft haben, ist herausragend. Die Siegermentalität kommt von der Mannschaft. Wir haben ein paar Führungsspieler, die das gut hinbekommen, zum Beispiel Bole, Tommy und Der Lange (Jannik Löhden, Anm. d. Red.) . Sie sind unsere Alpha-Wölfe, das ist unser Ziel und deshalb wissen wir immer: Es ist noch etwas möglich. Der Anführer des Rudels ist Niklas Kastenhofer (grinst) und feiert. Wir atmen alle noch länger als auf dem Platz.“

Sebastian Harms (Sportdirektor, VfB Lübeck): „Es war ein weiteres Pokaldrama. Wir haben in der ersten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt. Wir haben aus dem Nichts das 0:1 geholt. Man muss erst einmal mental aufstehen. In entscheidenden Momenten legen die Jungs ihr Herz ineinander. Das spricht Bände für das Team. Das hat uns die ganze Saison über ausgezeichnet. Wir haben verdient gewonnen. Mehr kann man in dieser Saison nicht erreichen. Deshalb werden wir es gebührend feiern. Nach den Erfahrungen des letzten Jahres wollten wir unbedingt wieder im DFB-Pokal spielen. Wer die Spiele gegen Rostock und Mainz miterlebt hat, will es unbedingt zurück. Deshalb war der sportliche Reiz unheimlich groß, wieder am Start zu sein. Wirtschaftlich hilft uns das natürlich, uns für die neue Saison entsprechend aufzustellen.“

Jannik Löhden (Verteidiger, VfB Lübeck): „Ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Ich bin diese Saison mit dem klaren Ziel hierher gekommen, Meister zu werden. Dass wir die Sache mit dem Pokal beenden, lässt sich nicht in Worte fassen. Dass wir es so spannend machen, hat sich die ganze Saison über fortgesetzt. Definitiv etwas, woran wir arbeiten müssen. Letzten Endes denke ich, dass jeder zahlende Zuschauer auf seine Kosten gekommen ist. Ein weiteres herzzerreißendes Finale. Die Jungs verschärften die Strafen vor Ort auf Mallorca. Deshalb müssen wir ein Auge auf alle Menschen haben, die Gefahr laufen, im Gefängnis zu landen. Spaß beiseite. Die Lohmühle haben wir abgerissen, ab morgen brennt der Bierkönig am Ballermann. In den nächsten Tagen wird es auf jeden Fall verdammt lustig. Ich würde St. Pauli gerne im DFB-Pokal zu Hause sehen. Denn ich denke, die Fanfreundschaft zum HSV würde es für unsere Fans zu einem verdammt tollen Spiel machen. Ich selbst bin HSVer durch und durch und würde mich daher freuen, wenn wir Braun-Weiß zu Hause schlagen würden.“

Marvin Thiel (Mittelfeldspieler, VfB Lübeck): „Eine tolle und verrückte Saison, das bringt es auf den Punkt. Was uns als Mannschaft auszeichnet, ist, dass wir in diesen Spielen immer dann eine präzise Leistung erbringen, wenn es darauf ankommt. Und auch nicht aufgeben. Wir haben nach dem 1. Platz nicht aufgegeben.“ -0 Rückstand. Wir haben auf der Bank gesagt, dass wir das Ding auf jeden Fall vor der Verlängerung ziehen werden. Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir Meister und Pokalsieger werden, hätte ich ihn für verrückt gehalten. Ganz ehrlich. Du spielst nicht Jeden Tag, was wir eine Saison lang gespielt haben. Ich bin einfach froh, dass diese Saison so gut gelaufen ist. Wir lassen uns jetzt treiben und werden eine betrunkene Rückfahrt haben.“

Morten Rüdiger (Linksverteidiger, VfB Lübeck): „Wir haben es verdient. Wir haben heute bis auf das Gegentor ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben die ganze Saison über nicht aufgehört, Druck zu machen und Gas zu geben. Das hat sich heute wieder ausgezahlt. Die Mannschaft zeigt Zusammenhalt. Vor einem Jahr fast.“ Keiner von uns kannte sich. Jetzt sind wir super glücklich.“

Florian Kirschke (Torwart, VfB Lübeck): „Es war in jeder Hinsicht ein besonderes Spiel für mich. Pokalfinale in der alten Heimat. Auch für den Kopf ist das eine ganz andere Geschichte. Wir haben es von Anfang an gut gemacht. Wir haben es überprüft. Dann fällt das Tor weich. Alles andere haben wir vorher blockiert. Dass wir das Spiel am Ende noch drehen, ist für uns alle einfach verrückt. Aber brutal sah man auch für die Jungs von Weiche. Sie tun mir leid, obwohl ich weiß, dass sie sich damit nichts kaufen können. Aufgrund der Art und Weise, wie es gemacht wird, ist es brutal. Auch wenn man es dafür verdient. Umso besser, dass es geklappt hat. Es gab ein weiteres Motivationsvideo von unserem Torwarttrainer Benjamin Loose. Das ist etwas ganz Besonderes. Das habe ich noch nie erlebt und man kann es nicht als selbstverständlich ansehen. Er war die ganze Saison über das Rückgrat unserer Torwartmannschaft. Auch er hat es heute verdient.“

Felix Drinkuth (Stürmer, VfB Lübeck): „Ich bin einfach nur ko, ich freue mich jetzt ehrlich gesagt einfach nur auf den Urlaub. Nach dem Norderstedt-Spiel war man mental erschöpft. Heute hätte es nicht wieder so spannend werden dürfen. Umso geiler auf der anderen Seite. Das kann uns niemand verübeln.“ Jetzt haben wir alles, was wir in dieser Saison gewinnen konnten.“

Tommy Group (Kapitän, VfB Lübeck): „Ich bin sehr stolz. Was wir in dieser Saison geleistet haben. Die Mannschaft, die Fans und das Team hinter der Mannschaft: Ich denke, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es eine so großartige Saison wurde. Das späte Tor ist sinnbildlich für das Ganze.“ Saison. Ich denke, der Sieg ist hochverdient. Das Tor war ein Sonntagsschuss, den er großartig trifft. Sonst hatte Weiche nicht so viele Optionen. Wir waren überzeugender und haben bis zum Ende daran geglaubt. Wir haben einige Partybestien in unserem Kader und wir sind ein eingeschworener Haufen.“

Benjamin Eta (Trainer, SC Weiche Flensburg 08): „Natürlich sind wir alle enttäuscht. Es war ein gutes Spiel beider Mannschaften auf hohem Niveau. Wir führen In einem Spiel wie diesem sind es die kleinen Dinge, die zählen. Am Ende hatten wir keine Erleichterung mehr. Umso trauriger und enttäuschender ist es für unsere Spieler wie Flo Meyer, die hier jahrelang gespielt haben, zu gehen oder in den Ruhestand zu gehen. Ich hätte uns den Sieg gegeben. Das ist Fußball. Am Ende entscheiden die Ziele. Nächste Saison werden wir wieder angreifen.“

