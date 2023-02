Meinung | Wir haben bereits 18 Geheimdienste. Wir brauchen noch 1 mehr.

Meine letzte Aufgabe in der US-Regierung war die Überwachung der Rolle der Geheimdienste im Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten (CFIUS) zusammen mit einer behördenübergreifenden Gruppe, die früher als Team Telecom bekannt war, und die Verantwortung für die Zusammenarbeit der Geheimdienste mit unseren ausländischen Verbündeten ‚ eigene Anstrengungen zur Investitionssicherheit. Die Fälle, die vor CFIUS kommen, sind privilegiert und werden nicht öffentlich bekannt gegeben. Aber ich kann Folgendes sagen: Die schwierigsten drehten sich normalerweise um Fragen der fortschrittlichen oder Dual-Use-Technologie, ein Bereich, in dem das Handelsministerium angesichts seiner Verantwortung für internationalen Handel und Exportkontrolle eine entscheidende Rolle spielt.

Heute ist das Handelsministerium eine Behörde, die unerwartet an vorderster Front wichtiger nationaler und wirtschaftlicher Sicherheitsherausforderungen in den USA steht, was am deutlichsten durch seine führende Rolle bei der Gewährleistung des kritischen Zugangs zu Halbleitern und durch den CHIPS Act und die jüngsten vom Ministerium erlassenen Regeln belegt wird sogar vor Wissenstransfers zwischen den Vereinigten Staaten und China zu schützen.

Aber diese Bemühungen sind sicherlich ein Anfang für Commerce, kein Ende. Und eine dedizierte interne Geheimdienstagentur kann aufkommende Bedrohungen und Herausforderungen aus China, die der Handel angehen muss, besser identifizieren, einschließlich potenzieller Spyware und anderer Eindringlinge, die in ausländische Technologien eingebettet sind. Ende November verhängten die USA beispielsweise ein Verbot für neue Geräte von Huawei und ZTE – zusammen mit dem von drei anderen chinesischen Unternehmen – aus Angst, sie könnten zum Ausspionieren von Amerikanern verwendet werden. Im vergangenen Monat schlug der Kongress vor, das US-Engagement gegenüber chinesischen 5G-Führungskräften, einschließlich Huawei, zu begrenzen, indem der Zugang zu US-Banken eingeschränkt und sie auf die „Specificly Designated Nationals List“ des Finanzministeriums gesetzt wurden.

Tatsächlich ist die aktuelle Position des Handels der des Finanzministeriums im Jahr 2004 nicht unähnlich.

In diesem Jahr richtete der Kongress – als Teil des Intelligence Authorization Act – die derzeitige Iteration des Geheimdienstes des Finanzministeriums, das Office of Intelligence and Analysis, ein und machte es offiziell zu einem Teil der breiteren Geheimdienstgemeinschaft. Seitdem spielt OIA fast zwei Jahrzehnte lang eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, der Unterstützung von Sanktionsbemühungen und der Bereitstellung von Finanzinformationen für Entscheidungsträger des Finanzministeriums.

Die Erfolge von OIA wären einfach nicht möglich gewesen, wenn es nicht ein vollwertiges, integriertes Mitglied der Geheimdienstgemeinschaft gewesen wäre. Tatsächlich finden seine Einschätzungen oft den Weg zum Weißen Haus und zu anderen hochrangigen politischen Entscheidungsträgern in der ganzen Stadt, auch wenn sein Hauptaugenmerk auf der Unterstützung des Finanzministeriums liegt.

Ebenso kann nicht erwartet werden, dass das Handelsministerium eine umfassendere Rolle in der nationalen Sicherheit der USA spielt, wenn seine Führer nicht vollständig über die strategischen Ziele und illegalen taktischen Bemühungen der US-Gegner informiert sind. Um diese Erwartung zu erfüllen, ist die Einrichtung einer neuen, 19. Geheimdienststelle erforderlich, die in der Abteilung untergebracht werden soll.

Die meisten Amerikaner denken an Geheimdienst und beschwören automatisch Bilder der CIA herauf. Aber es gibt 18 Agenturen, aus denen die US-Geheimdienste bestehen, die meisten in verschiedenen Abteilungen oder Militärdiensten untergebracht und darauf spezialisiert, einem Sekretär oder Kommandanten die Art von nachrichtendienstlicher Unterstützung zu bieten, bei der die CIA weiterhin führend ist, wenn es um die Bereitstellung für das Weiße Haus geht .

Kongressabgeordnete, die zum ersten Mal in den Geheimdiensten, auswärtigen Angelegenheiten, den Streitkräften oder anderen prominenten Ausschüssen und Unterausschüssen für nationale Sicherheit tätig sind, werden möglicherweise überrascht sein zu erfahren, dass trotz allem, was sie aus den Medien erfahren haben, die Informationen die Community macht eigentlich keine Vorhersagen; es fällt Urteile. Der Unterschied ist entscheidend.

Vorhersagen sind im Allgemeinen flüchtig: richtig und falsch, Gewinner und Verlierer, schwarz und weiß. Urteile sind viel komplizierter. Sie befassen sich mit der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen und dem Entstehen voraussichtlicher Fähigkeiten; die potenziellen Folgewirkungen und Herausforderungen eines eintretenden Ereignisses – oder nicht; und die damit verbundenen Risiken und Chancen für die nationale und wirtschaftliche Sicherheit der USA.

Diese Schlussfolgerungen sind das, worüber die Nachrichtendienste die politischen Entscheidungsträger informieren, um ihnen zu helfen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.

Nicht nur Handelsministerin Gina Raimondo würde stark davon profitieren, wenn ihre eigene Nachrichtenagentur ihr diese Art von Bewertungen direkt zur Verfügung stellt, sondern auch der Rest des Ministeriums, einschließlich des Bureau of Industry and Security, das für Exportkontrollen zuständig ist, und die International Trade Administration, die die US-Industrie gegen unfaire Handelspraktiken ausländischer Verbündeter und Gegner verteidigt.

Bei der Schaffung der neuen Agentur muss der Direktor des Nationalen Geheimdienstes und des Kongresses sicherstellen, dass sie nicht einfach aus der Zusammenführung überarbeiteter und unterversorgter, unterschiedlicher Teile der Abteilung resultiert, die zusammenzupassen scheinen. Vor weniger als zwei Jahren wurde die nationale Sicherheitsarbeit von Commerce von einer schurkischen und illegalen Sicherheitsoperation im Ministerium überschattet – und weder das Ministerium noch die US-Regierung können sich eine Wiederholung leisten.

Vielmehr muss eine neue Agentur gegründet und mit Führungskräften und Analysten besetzt werden, die Experten der Geheimdienstgemeinschaft sind und wissen, wie man komplexe analytische Bemühungen mit den Prioritäten der Abteilung verbindet. Mit dieser Art von erfahrener Führung wird die Entwicklung neuartiger und handelszentrierter Analysen sichergestellt, während gleichzeitig die Standards des Geheimdienstgewerbes und der Gemeinschaft eingehalten werden.

Eine neue Geheimdienstbehörde im Handelsministerium wird die nationalen Sicherheitsherausforderungen Chinas für die USA nicht beenden; aber es wird den politischen Entscheidungsträgern helfen, sie abzumildern und zu überwinden.

Die in dieser Veröffentlichung geäußerten Ansichten sind die des Autors und implizieren keine Billigung durch das Office of the Director of National Intelligence, die Geheimdienstgemeinschaft oder eine andere US-Regierungsbehörde.