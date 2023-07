Diese umfassende, landesweit vorgeschriebene Feier würde keinen Raum für Nuancen bieten, geschweige denn für Meinungsverschiedenheiten. Trumps Patriotismus ist simpel und restriktiv und lehnt die Vorstellung ab, dass Bürger unter seiner Führung Entfremdung und Wut gegenüber einem Land empfinden könnten, dem sie sich auch leidenschaftlich verbunden fühlen. Für Trump besteht die Nation aus „freiheitsliebenden Amerikanern“, die seine Vision unterstützen, und „Schlägern, Außenseitern und Marxisten“, die versuchen, diese Vision zu untergraben.

Das Beharren darauf, dass wahrer Patriotismus reine Anbetung und Feier bedeutet, zeigt sich in den Angriffen der Republikaner auf jede Lehre, die es wagt, die Existenz einer Geschichte anzuerkennen, die eine triumphale Darstellung des unaufhaltsamen amerikanischen Fortschritts beeinträchtigen könnte. Viele Konservative betrachten die Aufklärung über die Enteignung der Ureinwohner, die Sklaverei und andere Formen vergangener und gegenwärtiger Diskriminierung als „Indoktrination“, die die Amerikaner spaltet und weißen Studenten ein schlechtes Gewissen über sich selbst und ihren Platz in der Geschichte der USA auferlegt.

Für Progressive ist eine solche Panik unter dem Deckmantel der kritischen Rassentheorie – oder am Arbeitsplatz DEI – die eigentliche Indoktrination, ein Versuch, das öffentliche Leben zu beschönigen und die Bewegungen und Bevölkerungsgruppen, die sie bekämpfen, aus der Geschichte zu tilgen. Dieses Gefühl, dass Diskriminierung nicht nur ignoriert, sondern aktiv gefördert wird, wurde letzte Woche bestätigt, als der Oberste Gerichtshof entschied, den Rechtsschutz für LGBTQ-Amerikaner zu schwächen und positive Maßnahmen abzuschaffen.

Doch während es den Konservativen unangenehm ist, sich mit unserer gewalttätigen und komplizierten Vergangenheit auseinanderzusetzen, kämpfen wir Progressiven damit, diesen Ort, den wir auch lieben, zu feiern. Tatsächlich macht eine solche politische Rede viele von uns nervös: Wie können wir in einer Zeit der rechten Gegenreaktion Bürgerstolz zum Ausdruck bringen? Wie können wir von Liebe zum Land sprechen, wenn dieses Land durch gestohlene Arbeitskräfte auf gestohlenem Land aufgebaut wurde? Progressive fühlen sich bei Selbstbeweihräucherungen und idealisierten Darstellungen nicht wohl und fühlen sich eher mit Kritik als mit Lob zufrieden. Sie betonen lieber Heuchelei als die Aspekte des amerikanischen Lebens, die uns stolz machen.

Aber auch die Hervorhebung der Heuchelei und Gewalt ist unvollständig. Zum einen erleichtert es der Rechten, unsere Überzeugungen und Verpflichtungen zu karikieren. Aber was noch wichtiger ist: Das Versäumnis, unsere komplexen Gefühle der Trauer und Zugehörigkeit zum Ausdruck zu bringen, ist auch eine Ungerechtigkeit gegenüber der Realität, wie sehr wir uns um die Zukunft dieses Landes kümmern und uns um sie kümmern. Und obwohl vielen von uns der fahnenschwingende Nationalismus unangenehm sein mag, leben wir doch die Werte und bürgerlichen Ideale, die die Liebe zum Land verkörpern. Wir sind an diesen Ort gebunden, den wir unser Zuhause nennen. Und obwohl viele von uns auch diasporische und transnationale Bindungen zu anderen Menschen und Orten haben, die wir lieben, zu denen wir gehören und die uns am Herzen liegen, schmälert dies nicht unser Gefühl der Verbundenheit und Liebe, die wir empfinden Das Ort – an lokale Gemeinschaften und sogar an die Nation.

Ich behaupte, dass unsere komplizierten Gefühle gegenüber Amerika – unser Engagement, unser Kummer, unsere Hoffnungen, unsere Ängste – einen Ausweg aus dem aggressiven Patriotismus und hin zu einer besseren, gerechteren und schöneren Vision des bürgerlichen Lebens und der Zugehörigkeit bieten, die uns allen offen steht.

Wir haben ein ungenutztes bürgerschaftliches Erbe, das uns inspiriert. Wir haben die Rede von Frederick Douglass aus dem Jahr 1852: „Was ist für den Sklaven der vierte Juli?“ in dem Douglass Amerikas Republikanismus unter der Sklaverei als „Schein“ bezeichnet und gleichzeitig die Verfassung als „ein HERRLICHES DOKUMENT DER FREIHEIT“ bezeichnet. Wir haben die Seneca-Falls-Erklärung von 1848, ein Dokument, das der Unabhängigkeitserklärung nachempfunden ist und das Wahlrecht und andere politische Rechte für Frauen fordert. Wir haben das Zehn-Punkte-Programm der Black Panther Party von 1966, ein Dokument, das seine Forderungen nach Befreiung der Schwarzen mit einem Zitat aus der Unabhängigkeitserklärung abschließt. Wir feiern den Juneteenth, der das Ende der Sklaverei markiert, und LGBTQ+-Pride-Festivals zum Gedenken an den Stonewall-Aufstand.

Diese Feiertage und Manifeste sind auch Akte der Gründung Amerikas. Darüber hinaus handelt es sich bei allen um Bürgerveranstaltungen, die Raum schaffen alle unsere Gefühle – Freude, Trauer, Verlangen, Freude und Wut. Keiner von ihnen ist perfekt, aber sie alle erinnern uns daran, dass die Wahl nicht zwischen Abrechnung oder Feiern besteht.

Wir brauchen etwas Reichhaltigeres als Patriotismus – und etwas mehr als gerechte Empörung und ängstliche Verleugnung. Als Volk brauchen wir eine Abrechnung Und Feier.

Denken Sie also an diesem 4. Juli daran, dass dieser Tag unser Anspruch ist. Feiern Sie, was Sie lieben, und trauern Sie um das, was verloren gegangen ist. Und vergessen Sie nicht, das Feuerwerk zu genießen.