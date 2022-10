Meinung: Was Georgiens rekordverdächtige vorzeitige Stimmabgabe bedeutet

Anmerkung der Redaktion: Jay Bookman ist ein Autor und national preisgekrönter politischer Kolumnist aus Georgia, der für das Atlanta Journal-Constitution und andere Zeitungen geschrieben hat. Er schreibt jetzt regelmäßig für den Georgia Recorder. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @jaysbookmann. Die hier geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Lesen mehr Meinung bei CNN.





Hier in Georgia nehmen die Wähler weiterhin in Rekordzahlen teil, wobei die Gesamtzahl der vorzeitigen Stimmabgaben denen eines Präsidentschaftswahljahres nahe kommt. In einer genau beobachteten, erbittert umkämpften Saison mit hohen Einsätzen wie dieser ist die Frage natürlich: Was bedeutet das?

In Bezug auf die Vorhersage von Ergebnissen ist es schwer zu sagen. In der Trump-Ära ist eine hohe Wahlbeteiligung nicht unbedingt der Vorteil, den sie früher für die Demokraten hatte, und wir wissen nicht, wie viel von dem Anstieg der Frühwähler auf neu motivierte Wähler entfällt oder nur Wähler sind, die ihre Stimme ohnehin abgegeben hätten einige andere Mittel. Hochkarätige Kandidaten im Senat und bei den Gouverneurswahlen treiben die Wähler zweifellos zu den Urnen, und bei so vielen Wildcard-Faktoren, die in diesem Jahr im Spiel sind – vom Sturz von Roe v. Wade über die Inflation bis hin zu Änderungen im Wahlgesetz der Bundesstaaten – ist es das unmöglich zu wissen, wie die Wählerschaft 2022 aussehen wird.

Diese Ungewissheit ist ein Alptraum für Meinungsforscher. Es ist ziemlich einfach vorherzusagen, wie die Leute wählen werden. Bei der Vorhersage, ob sie wählen werden, wird es kompliziert – und die Ergebnisse werden irreführend. In einem turbulenten Jahr wie diesem mit so vielen Variablen ist das eine Warnung an den Rest von uns, dem Arbeitsergebnis der Meinungsforscher zu viel Glauben zu schenken.

Die Republikaner von Georgia sind jedoch bereit, an mindestens einer Front den Sieg für sich zu beanspruchen. Sie glauben, dass die hohe Wahlbeteiligung eine Rechtfertigung darstellt und beweist, dass SB 202 – das „Wahlintegritätsgesetz“, das sie letztes Jahr verabschiedet haben – kein Versuch war, die Wahlbeteiligung zu unterdrücken, wie die Demokraten behauptet hatten.

Aber diese Prahlerei mit Georgiens 98-seitigem Abstimmungsgesetz hält aus mehreren Gründen nicht stand:

Die Angst und Wut, die offenbar die Wähler beider Parteien in diesem Jahr zu den Urnen trieben, haben möglicherweise die unterdrückende Wirkung überschwemmt, die der letztjährige SB 202 haben sollte.

Die Demokraten haben eine effektive, gut finanzierte aufgebaut Wählerschutzapparat um den Menschen zu helfen, alle bürokratischen Hürden zu überwinden, die zwischen ihnen und der Wahlurne stehen.

Die Wählerunterdrückung soll nicht die allgemeine Wahlbeteiligung senken, sondern versucht stattdessen, bestimmte Untergruppen anzusprechen. Wir werden die wirklichen Auswirkungen nicht kennen, bis alle Stimmen gezählt und analysiert sind, und selbst dann sind wir uns nicht sicher.

Versuchte Unterdrückung der Wähler, wie versuchter Aufstand, ist immer noch Versuch der Unterdrückung, selbst wenn sie nicht erfolgreich ist.

Der letzte Punkt ist entscheidend. Gegenüber ihrer Basis haben die Republikaner gesagt, dass die in SB 202 eingeführten Änderungen – die die Briefwahl erschweren und die Anzahl der Briefkästen in städtischen Gebieten erheblich reduzieren – notwendig seien, um Wahlbetrug zu bekämpfen. Aber logischerweise macht dieses Motiv keinen Sinn.

Gouverneur Brian Kemp, der das Gesetz unterzeichnete, und Außenminister Brad Raffensperger, der sich dafür einsetzte, hatten bereits eingeräumt, dass Wahlbetrug bei den jüngsten Wahlergebnissen keine Rolle gespielt habe. In Raffenspergers Worten „hatten wir sichere, sichere und ehrliche Wahlen“, eine Schlussfolgerung, die vom Georgia Bureau of Investigation, Bundesbeamten im Justizministerium des ehemaligen Präsidenten Donald Trump sowie Staats- und Bundesrichtern geteilt wird. Und wenn Betrug nicht der wahre Grund für diese Änderungen war, was dann?

Von Anfang an war die gesamte „Wahlbetrugs“-Industrie eine böswillige Erfindung der Rechten, um als Deckmantel für ihre Wählerunterdrückung zu dienen, die auf Minderheiten abzielt. Wir wissen das, weil jede republikanische Regierung im letzten Vierteljahrhundert verzweifelt versucht hat, Beweise für einen solchen Betrug in einem Ausmaß zu finden, das ausreicht, um Wahlen zu beeinflussen, und jede derartige Untersuchung kläglich gescheitert ist. Als er von 2010 bis 2018 als Außenminister von Georgia diente, versuchte Kemp, einen solchen Betrug aufzudecken, und scheiterte. In Florida versucht Gouverneur Ron DeSantis weiterhin, es zu finden, und bisher geht auch er weiterhin leer aus.

Und es sind die Folgen dieser bösgläubigen Erzählung, die uns Sorgen machen sollte. Wie wir im Jahr 2020 miterlebt haben, hat Trump den Argwohn und das Misstrauen gegenüber dem Wahlsystem, das die GOP über Jahrzehnte gepflegt hatte, auf ein noch schändlicheres Ziel umfunktioniert und es von einer Entschuldigung für die Unterdrückung von Wahlen in eine Entschuldigung für die Behandlung von Wahlergebnissen verwandelt insgesamt illegitim.

Dieses Argument führt Trump bis heute an. Unterstützer sagen bei Kundgebungen in diesem Herbst: „Ich glaube nicht, dass wir wieder faire Wahlen haben werden. Ich glaube es nicht.“

Dieser gezielte, zersetzende Zynismus wirkt sich auf die Grundlagen der demokratischen Selbstverwaltung aus, weil er ein Publikum findet.

In SB 202 beispielsweise fügten die Republikaner von Georgia einem Abschnitt des Landesgesetzes einen klarstellenden Satz hinzu, in dem es darum geht, wie ein Wähler oder Wähler die Berechtigung anderer Wähler zur Stimmabgabe rechtlich anfechten kann. Dort heißt es nun: „Die Anzahl der Personen, deren Qualifikationen ein solcher Wähler anfechten darf, darf nicht begrenzt werden.“ Das neue Gesetz schreibt auch vor, dass lokale Wahlbehörden innerhalb von 10 Werktagen eine Anhörung zu solchen Anfechtungen abhalten.

Wenn das wie eine Einladung klingt, Chaos zu stiften, ist es genau das.

Im ganzen Bundesstaat versuchen Konservative, die Wahlberechtigung von Zehntausenden legal registrierter Wähler mit äußerst fadenscheinigen Gründen anzufechten, und sind zunehmend frustriert darüber, dass diese Herausforderungen immer wieder scheitern.

In einem Vorort von Gwinnett County zum Beispiel haben Aktivisten für „Wahlintegrität“ die Wahlberechtigung von mehr als 40.000 registrierten Wählern in dem zunehmend heterogenen, zunehmend demokratischen Landkreis angefochten, was eine unglaubliche Belastung für das kleine Wahlpersonal des Landkreises darstellt. Die bisher bearbeiteten Herausforderungen wurden in einer 3:2-Parteilinienabstimmung mit zwei Demokraten und einem unabhängigen überstimmenden Republikaner abgelehnt.

„Wir machen Ihren Job“, sagte ein frustrierter Aktivist dem Wahlausschuss von Gwinnett bei seiner Sitzung am 19. Oktober. „Bring deine Grafschaft in Ordnung oder bring deine Sachen in Ordnung.“

Das passiert, wenn man Menschen eine falsche Erzählung verkauft und dann die staatlichen Gesetze umschreibt, um Maßnahmen gegen diese falsche Erzählung zu ergreifen. Wenn die Stimmabgabe bisher nicht unterdrückt wird, dann sicherlich das Vertrauen in die Stimmabgabe.