Meinung: Warum Putin einen Waffenstillstand will

Ein Waffenstillstand jetzt im Krieg in der Ukraine würde im Wesentlichen den Sieg für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bedeuten.

Neun Monate später wurden die russischen Hoffnungen auf eine schnelle Eroberung endgültig zunichte gemacht, da sich seine Armee über mehr als 600 Meilen an Kampflinien entlang der östlichen und südlichen Ausläufer der Ukraine weitgehend in der Defensive befand.

In der Tat könnten ein Waffenstillstand oder Verhandlungen derzeit der einzig mögliche Weg zum Sieg für den russischen Führer sein; Seine Arbeitskräfte sind erschöpft und die Waffenvorräte schwinden.

Gleichzeitig gibt es einen nachlassenden Willen des Westens, der sich als ebenso giftig für die Ukraine erweisen könnte – und auf den Putin mit ziemlicher Sicherheit zählt.

„Das einzige, was ein vorzeitiger Waffenstillstand bewirkt, ist, dass er beiden Parteien ermöglicht, wieder aufzurüsten“, sagte mir Michael Kofman, Direktor für russische Studien bei der CNA-Denkfabrik und führender Experte für das russische Militär, in einem Interview.

„Und weil Russland jetzt am stärksten benachteiligt ist, wird es Russland am meisten nützen und dann den Krieg erneuern. Alles, was Sie mit einem Waffenstillstand kaufen können, ist also eine Fortsetzung des Krieges. Es würde keines der zugrunde liegenden Probleme des Krieges lösen“, fügte er hinzu.

Russland beginne bereits mit der Aufrüstung, sagen Experten. „Die Verfügbarkeit von Munition“ sei einer der „entscheidendsten Aspekte dieses Krieges“, sagte Kofman. „Wenn Sie 9 Millionen Runden durchbrennen, können Sie sie nicht in einem Monat herstellen. Die Frage ist also, wie hoch die Munitionsproduktionsrate ist und was mobilisiert werden kann?“ er fügte hinzu.

Kofman zitierte verfügbare Informationen, aus denen hervorgeht, dass die Herstellung von Munition – die bisher die Grundnahrungsmittel des Austauschs an der ukrainischen Front waren – in Russland von zwei und in einigen Fabriken auf drei Schichten pro Tag gestiegen ist. Dies deutet darauf hin, dass „sie die Komponenten haben, sonst würden sie keine Doppel- und Dreifachschichten einlegen“, sagte er.

Doch ein Waffenstillstand und Verhandlungen sind das, was einige hochrangige amerikanische und westliche Beamte im Moment eifrig oder zumindest bereit zu erzwingen scheinen.

„Wenn es eine Gelegenheit zu Verhandlungen gibt, wenn Frieden erreicht werden kann, ergreifen Sie sie. Nutzen Sie den Moment“, sagte General Mark Milley, Vorsitzender des US Joint Chief of Staff, kürzlich.

Aber der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kauft ihm das nicht ab. „Wir werden nicht zulassen, dass Russland abwartet und seine Streitkräfte aufbaut“, sagte er Anfang des Monats auf dem G-20-Treffen in Bali.

Während sich die Ukrainer auf einen brutalen Winter russischer Angriffe auf kritische Energieinfrastruktur einlassen, ist es kein Wunder, dass sie sich vor diplomatischem Streit hüten.

„Bitte stellen Sie sich vor, wie die Ukrainer Verhandlungen verstehen“, sagte der frühere ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Montag vor dem Council on Foreign Relations. „Du sitzt in deinem eigenen Haus, der Mörder kommt zu dir nach Hause und tötet deine Frau, vergewaltigt deine Tochter, nimmt den zweiten Stock, öffnet dann die Tür zum zweiten Stock und sagt: ‚Okay, komm her. Lassen Sie uns verhandeln.‘ Was wäre Ihre Reaktion?“

Die Realität ist, dass ein Waffenstillstand wenig wirklichen Wert hat, unabhängig davon, ob er mit Verhandlungen verbunden ist oder nicht. Ein Waffenstillstand verschafft Russland, das militärisch zunehmend mit dem Rücken zur Wand steht, dringend benötigte Luft zum Atmen.

„Es würde den Russen nicht nur Zeit geben, sich neu zu formieren und aufzurüsten, es würde vor allem den Druck auf ihre Streitkräfte im Moment verringern“, sagte mir General Mick Ryan, ein Mitarbeiter des Zentrums für strategische und internationale Studien, in einem E-Mail-Austausch. „Sie haben es neun Monate lang schwer gemacht. Ihre Kräfte sind erschöpft.“

Diese Meinung wurde letzten Monat von Jeremy Fleming, Leiter der streng geheimen britischen Spionageagentur GCHQ, geäußert. „Wir wissen – und die russischen Kommandanten vor Ort wissen – dass ihre Vorräte und Munition zur Neige gehen“, sagte Fleming.

Seither haben sich die Verhältnisse für die Russen nicht gebessert. Am Montag hat das britische Verteidigungsministerium, das einige der aktuellsten und genauesten Informationen über das russische Militär in der Ukraine liefert, gemeldet dass „sowohl die Verteidigungs- als auch die Offensivfähigkeit Russlands weiterhin durch einen schwerwiegenden Mangel an Munition und qualifiziertem Personal behindert werden.“

Und die französische Zeitung Le Monde hat eine umfassende Analyse mit Bodenvideos und Satellitenbildern durchgeführt, die zeigen, dass „Russlands Waffen- und Munitionsvorräte durch gezielte ukrainische Angriffe stark beschädigt wurden“.

Die Bilder zeigten, dass „seit Ende März 2022 insgesamt mindestens 52 russische Munitionsdepots vom ukrainischen Militär getroffen wurden“. Es ist ein guter Teil der 100 bis 200 russischen Depots, von denen Analysten glauben, dass sie sich laut dem Bericht an der ukrainischen Front befinden.

Das Problem ist, dass die Russen diese Bedrohung weitgehend erkannt haben. „Die Russen haben sich anscheinend an die Anwesenheit von HIMARs angepasst [American-supplied artillery] auf dem Schlachtfeld, indem sie ihre großen Munitionsdepots wieder aus der Reichweite ziehen“, sagte mir Chris Dougherty, Senior Fellow des Verteidigungsprogramms und Co-Leiter des Gaming Lab am Center for New American Security in Washington, in einem Interview.

Das ist „im Grunde jeder große Kommandoposten oder jede Munitionsdeponie, die sie über die 80-Kilometer-Reichweite zurückgezogen haben“, erklärte er. Und in vielen Fällen direkt innerhalb des russischen Territoriums – das die Ukraine Washington versichert hat, dass sie es nicht mit von den USA gelieferten Raketensystemen angreifen würde.

Dougherty und viele andere Experten glauben jedoch, dass der Westen das Ausmaß der ukrainischen Fähigkeiten erhöhen muss, Waffenstillstand hin oder her.

„Sonst wird Russland einfach abwarten“, sagte Dougherty. Jetzt, nachdem sie in der Herbstoffensive der Ukraine zurückgedrängt wurden, „haben sie eine kleinere Front“ zu verteidigen.

Und, fügte er hinzu, die Russen seien „bereit, mit mobilisierten Soldaten und Artilleriegeschossen zu handeln“. Die Russen erwarten, dass „im Laufe der Zeit die NATO und die westlichen Verbündeten und die Ukrainer nicht bereit sein werden, diese Geschäfte weiter zu machen. Und schließlich wird es sie dazu bringen, zu verhandeln. Das, davon bin ich überzeugt, ist Putins Wette“, sagte Dougherty.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass sich jede Art von Waffenstillstand mit Putin außerhalb von Verhandlungen als bedeutungslos erweisen würde. Wie Poroschenko bemerkte: „Aus meiner persönlichen Erfahrung in der Kommunikation mit Putin: Punkt Nummer eins, bitte vertrauen Sie Putin nicht.“ Sicherlich nicht an irgendeiner Vereinbarung festhalten, wenn sie nicht zu seinem endgültigen Ziel passt, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen.

Die Realität ist, dass die USA und das westliche Bündnis genauso weit in die Zukunft blicken müssen wie Putin und seine Nachfolger im Kreml. Die Schlüsselfrage hier ist: Wie lange wird das Engagement für den Kampf andauern?

Die Russen denken, beobachtet Dougherty: „Wir können die Front stabilisieren und warten auf die Ukrainer. Wir warten auf die NATO, wir warten auf die Vereinigten Staaten.“

Aber irgendwann werden sie diesen Krieg auch satt haben, fügte er hinzu. Und die russische Denkweise könnte lauten: „Wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollten. Aber wir werden einen großen Teil des Donbass haben und werden das an Russland annektieren und wir werden die Krim behalten. Und ich denke, das ist im Moment ihre Wette.“

Gleichzeitig würde ein Waffenstillstand es dem Westen auch ermöglichen, sich schnell erschöpfende Arsenale, die durch in die Ukraine geschicktes Material geleert wurden, wieder aufzubauen und sogar das zu verbessern, was geliefert wurde.

Aber sollte der Krieg in Monaten oder Jahren wieder aufgenommen werden, stellt sich wirklich die Frage, ob die USA und ihre Verbündeten bereit wären, zu einem Konflikt zurückzukehren, von dem sich viele zu wünschen beginnen, er wäre bereits beendet.