Meinung: Warum Großbritannien dabei ist, (einen anderen) Premierminister zu bekommen, für den es nicht gestimmt hat

Anmerkung der Redaktion: Laura Beers ist Geschichtsprofessorin an der American University. Sie ist Autorin von „Your Britain: Media and the Making of the Labour Party“ und „Red Ellen: The Life of Ellen Wilkinson, Socialist, Feminist, Internationalist“. Die hier geäußerten Ansichten sind ausschließlich ihre. Lesen Sie mehr Meinung auf CNN.





Die britische Konservative Partei, die seit Dezember 2019 den Rücktritt zweier Premierminister überstanden hat, kann nicht weitere zwei Jahre an der Regierung bleiben, ohne Neuwahlen anzuberaumen.

Technisch gesehen könnten sie das. Aber das bedeutet nicht, dass sie es tun sollten.

Nach britischem Recht kann eine Partei, solange sie über eine parlamentarische Mehrheit verfügt, bis zu fünf Jahre an der Macht bleiben, bevor sie Neuwahlen anberaumt.

Und die Konservative Partei hat trotz einer Reihe von Niederlagen bei Nachwahlen in letzter Zeit immer noch eine funktionierende parlamentarische Mehrheit von 71, was bedeutet, dass die nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien möglicherweise erst im Januar 2025 stattfinden könnten.

Ein neuer Premierminister könnte derweil bereits am Montag und sicherlich bis Ende der Woche benannt werden. (Großbritanniens ehemaliger Finanzminister Rishi Sunak ist der Spitzenreiter, nachdem Boris Johnson dramatisch aus dem Rennen um den Vorsitzenden der Konservativen Partei ausgestiegen ist).

Seit der Ankündigung des Rücktritts von Liz Truss am Donnerstag berufen sich konservative Abgeordnete auf den Wortlaut des Gesetzes, um die scheinbare Entschlossenheit der Partei zu verteidigen, an der Macht zu bleiben, trotz des Beharrens der Oppositionsparteien und sogar einiger Tories, dass allgemeine Wahlen jetzt eine Moral seien. wenn nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Aber wie jeder Dreijährige weiß, gibt es zwei Bedeutungen von „Das kannst du nicht!“. Auf der einen Seite steht: „Das kannst du nicht, weil es eigentlich unmöglich ist.“ Es gibt auch: „Du kannst das nicht tun, weil es gewissenlos ist.“ Wenn einer meiner Söhne dem anderen auf den Kopf schlägt und ich rufe: „Das kannst du nicht!“ Beide Jungs verstehen, was ich meine.

Der zweimalige Führungswechsel im Laufe einer Wahlperiode ohne Rücksprache mit den britischen Wählern ist das politische Äquivalent dazu, Ihren Bruder zu schlagen, nur weil er Sie genervt hat. Du kannst es einfach nicht und erwartest, damit durchzukommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es wie im aktuellen politischen Moment seit den letzten Parlamentswahlen zu dramatischen Kehrtwendungen in der Parteipolitik gekommen ist.

Großbritannien ist mit Inflation, steigenden Kreditkosten und prognostizierten Defiziten in massivem Ausmaß konfrontiert, was wahrscheinlich entweder erhebliche Steuererhöhungen, Ausgabenkürzungen oder beides erfordern wird.

Die in den nächsten Monaten getroffenen politischen Entscheidungen werden Auswirkungen auf die kommenden Jahre haben. Es besteht ein politischer Imperativ für die Briten, ein Mitspracherecht darüber zu erhalten, wie ihre Führer die aktuelle Krise angehen sollen. Indem sie diesen Imperativ ignoriert, würde die Tory-Partei riskieren, das Vertrauen in den demokratischen Prozess Großbritanniens weiter zu untergraben, zu einer Zeit, in der die Demokratie weltweit erheblich bedroht ist.

In der aktuellen Situation ist es unhaltbar zu argumentieren, dass das Mandat, das die Öffentlichkeit Boris Johnson erteilt hat, und das Wahlprogramm der Konservativen von 2019 immer noch gelten. Dies gilt trotz der Tatsache, dass beide Sunak, der bereit zu sein scheint, der nächste Parteivorsitzende zu werden, in Johnsons Regierung dienten.

Es müsste wahr sein, selbst wenn Johnson als Premierminister zurückgekehrt wäre – eine unglaubliche politische Reinkarnation, die Johnson ernsthaft in Betracht zog, bevor er am Sonntag ankündigte, dass er trotz „sehr guter Chancen, dass ich bei der Wahl erfolgreich sein würde, nicht für die Führung kandidieren würde mit Mitgliedern der Konservativen Partei.“

Noch bevor Truss ihren Rücktritt ankündigte, hatten die britischen Oppositionsparteien nach ihrem katastrophalen „Mini-Budget“, der darauf folgenden Reihe von politischen Kehrtwendungen und ihrer Entscheidung, ihren neu ernannten Kanzler Kwasi Kwarteng zu entlassen, Parlamentswahlen gefordert .

Nach der Rücktrittsankündigung von Truss wiederholte Labour-Führer Keir Starmer diese Forderungen und betonte, dass das britische Volk das Recht habe, sich über die Frage zu äußern, wer das Land führen solle.

„Die Tories können nicht auf ihr neuestes Durcheinander reagieren, indem sie ohne Zustimmung des britischen Volkes einfach wieder mit den Fingern klicken und die Leute an der Spitze durchmischen. Sie haben kein Mandat, das Land einem weiteren Experiment zu unterziehen; Großbritannien ist nicht ihr persönliches Lehen, um zu regieren, wie sie es wünschen“, sagte Starmer.

Ebenso behauptete Nicola Sturgeon, die Vorsitzende der Scottish National Party, dass es jetzt einen „demokratischen Imperativ“ gebe, allgemeine Wahlen abzuhalten, und der Vorsitzende der Liberalen Partei, Ed Davey, bestand darauf, dass die Konservativen eine „patriotische Pflicht“ hätten, „die zu geben Menschen ein Mitspracherecht“ über die künftige Ausrichtung des Landes.

Dass die britischen Oppositionsparteien Neuwahlen fordern, überrascht nicht. Die jüngste Meinungsumfrage zeigt, dass Labour über 30 Punkte vor den Tories liegt, dem größten Umfragevorsprung der Partei in der Geschichte. Wenn in den nächsten Monaten Wahlen ausgerufen würden, würde Labour mit ziemlicher Sicherheit eine komfortable Mehrheit gewinnen, unabhängig davon, ob Sunak oder jemand anderes an der Spitze der Konservativen Partei stünde.

Aber die Überzeugung, dass „die britische Öffentlichkeit ein angemessenes Mitspracherecht über die Zukunft des Landes verdient“, geht über die Reihen der Opposition hinaus. Eine am Donnerstag durchgeführte YouGov-Umfrage ergab, dass fast zwei Drittel der Briten glaubten, dass Truss‘ Nachfolger vorgezogene Neuwahlen anberaumen sollte.

Mit der Forderung nach vorgezogenen Parlamentswahlen nach zwei Führungswechseln haben die Oppositionsparteien die Geschichte auf ihrer Seite. Britische politische Parteien haben häufig einen einzigen Wechsel des Premierministers vorgenommen, ohne vorgezogene Neuwahlen auszurufen.

Gordon Brown löste Tony Blair im Juni 2007 ab und hielt fast drei Jahre lang keine Wahl ab. John Major löste Margaret Thatcher im November 1990 ab und rief für anderthalb Jahre keine Wahlen aus. Ähnlich wie Brown blieb Jim Callaghan, der Nachfolger von Harold Wilson, fast drei Jahre ohne Wahl.

Aber in jedem dieser Fälle waren die Männer, die das Amt übernahmen, langjährige und hochrangige Mitglieder der Regierungen ihrer Vorgänger gewesen und (mit Ausnahme von Majors Aufgabe der äußerst unpopulären Kopfsteuer) weitgehend das politische Programm dessen fortgesetzt ihr Vorgänger war gewählt worden.

In diesem Sinne glich ihr Aufstieg zum Premierminister eher der Erhebung zum Vizepräsidenten nach dem Tod eines Präsidenten in den Vereinigten Staaten – ein bedeutender Regierungswechsel, der sich jedoch im Rahmen der demokratischen Legitimität befand.

Im Gegensatz dazu war Winston Churchill der einzige Premierminister der Neuzeit, der nach zwei Führungswechseln regierte, ohne sich um ein neues Wahlmandat zu bemühen Britische Öffentlichkeit.

Vor Churchill müssen wir auf das Jahr 1828 zurückblicken, als der Herzog von Wellington die Nachfolge von Viscount Goderich antrat, der seinerseits George Canning nachfolgte (der nach 119 Tagen im Amt starb und fast zweihundert Jahre lang den Titel des Premierministers mit der kürzesten Amtszeit innehatte Jahre, bis Liz Truss kam.)

Die Tory Wellington blieb anderthalb Jahre im Amt, ohne Neuwahlen auszurufen. Aber Großbritannien war 1828 keine echte Demokratie. Weniger als 10 % der erwachsenen Männer konnten wählen, und mehrere Abgeordnete repräsentierten „faule Bezirke“, die effektiv von einer Handvoll wohlhabender Familien kontrolliert wurden. Der Begriff der demokratischen Rechenschaftspflicht existierte einfach nicht in der Art und Weise, wie er es jetzt tut.

Heute, im 21. Jahrhundert, mit dem allgemeinen Wahlrecht für Erwachsene, hat Starmer Recht, dass die Tories Großbritannien nicht als ihr persönliches Lehen behandeln können. Nach allem, was seit Johnsons Rücktritt im Juli passiert ist, müssen sie sich um ein neues Mandat bemühen, um an der Macht zu bleiben.

Nach all dem Chaos und der Dysfunktion verdient das britische Volk ein Mitspracherecht darüber, wer das Land regiert.