Meinung: Warum Dusty Bakers Sieg so süß war

Anmerkung der Redaktion: Terence Moore ist ein nationaler Sportkolumnist und -kommentator aus Atlanta.





Vor der World Series 2022 habe ich eine SMS an jemanden geschickt, über den ich 45 Jahre lang als Sportjournalist berichtet habe, zuerst als Spieler der Major League Baseball, dann als Trainer und Manager. Im Laufe der Jahre hat sich die Beziehung zu einer Freundschaft entwickelt.

Mein Text lautete: „Go Astros! Ich werde bei der World Series nicht physisch dabei sein, aber ich werde Dusty Baker mental und spirituell anfeuern, zusammen mit all den anderen richtig denkenden Leuten.“

Die Antwort? „Danke mein Bruder. Staubig.“

Nein Danke Sie, Staubig. Du bist eine Ikone, mit deinem allgegenwärtigen Zahnstocher im Mund und Armbändern an beiden Armen, die Charisma nur durch Atmen ausstrahlen.

Mit Ihrem 4:1-Sieg Ihrer Astros am Samstagabend im Minute Maid Park in Houston beendeten Sie diese World Series in Spiel 6 gegen die Philadelphia Phillies und zeigten denjenigen, die im Laufe der Jahre (und Jahre und Jahre) mit Widrigkeiten konfrontiert waren, dass die Antwort Beharrlichkeit ist .

Und Sie haben bewiesen, dass ein Team gewinnen kann, das von einem Anführer mit positiver Einstellung und Sinn für Humor geführt wird – und vielleicht mit der Hilfe eines großartigen Bullpen, einer großartigen Verteidigung und eines Schlagmanns wie Jordan Alvarez, der die Felder auf die andere Seite des Solars schlägt System.

Tatsächlich reiste Alvarez‘ dreifacher Homer im sechsten Inning nur 450 Fuß über die riesige Struktur hinter dem Mittelfeldzaun, die als „Batter’s Eye“ bezeichnet wird. Das brachte die Astros von einem 0:1-Rückstand auf eine 3:1-Führung auf dem Weg zu Bakers erster Weltmeisterschaft in seiner 25. Saison als Manager der Major League.

Kein Manager in der Geschichte des Baseballs hatte so viele reguläre Saisonspiele (2.093) seiner Karriere gewonnen wie dieser 73-jährige ewige Optimist, aber bis zum Sieg am Samstag hatte Baker noch nie einen World Series-Ring verdient.

Er ist der einzige Manager, der fünf verschiedene Teams nach dem Gewinn von Divisionstiteln in die Playoffs geführt hat: die San Francisco Giants, die Chicago Cubs, die Cincinnati Reds, die Washington Nationals und die Astros. Die meisten dieser von Baker geführten Teams beendeten ihre Nachsaison in einer Katastrophe. Am schlimmsten war 2002, als die Baker’s Giants in Spiel 6 der Best-of-Seven World Series gegen die Anaheim Angels mit 5:0 führten und in der 7. Runde den letzten Platz erreichten, aber irgendwie scheiterten die Giants daran, die Meisterschaft zu gewinnen.

Aber dieses Mal, als Baker mit anderen von der Astros-Organisation auf der Siegesbühne stand und die Fans immer noch vor Freude schrien, fragte jemand Baker über das PA-System, ob ihn die ganze Sache schon getroffen habe.

„Oh, es hat mich richtig getroffen“, sagte der älteste Manager, der jemals eine World Series gewonnen hat, und sein Gesicht strahlte mit seinem ansteckenden Lächeln. „Es hat mich getroffen, als der Ball, der (Alvarez) da draußen über dem Mond aufschlug. Da traf es mich.“

Baker ist ein frommer Christ, der sicherlich weiß, dass die Bibel voller Verse ist, die zur Geduld auffordern. Als er 1967 seinen ersten Vertrag in der Major League unterschrieb, um für die Atlanta Braves im Außenfeld zu spielen, wurde er inoffiziell vom zukünftigen Baseball Hall of Famer Hank Aaron adoptiert.

Unter anderem forderte Aaron Baker auf, regelmäßig in die Kirche zu gehen, richtig zu essen und niemals etwas zu tun, um sich als hochkarätiger Schwarzer in Verlegenheit zu bringen. Baker erzählte diese Geschichten im Vorwort meines Anfang dieses Jahres veröffentlichten Buches mit dem Titel „The Real Hank Aaron: An Intimate Look at the Life and Legacy of the Home Run King“.

Der verstorbene Aaron wäre stolz auf Baker, ebenso wie seine verstorbenen Eltern, Johnnie Baker Sr. und Christine Baker.

„Meine Mama und mein Papa haben mir Ausdauer beigebracht und dass man an sich selbst glauben muss“, sagte Baker nach dem Spiel zu Fox Sports.

2017 gewann der Astros seinen einzigen anderen Weltmeistertitel – eine Leistung, die von einem Skandal um Schilderdiebstahl getrübt wurde. Zwei Jahre später schlugen Beamte der Major League Baseball das Franchise mit einer Geldstrafe von 5 Millionen Dollar und beraubten sie der Draft-Picks. Die Astros versuchten in der Folge, ihr Front Office und ihr Clubhaus aufzuräumen. Als Teil dieser Bemühungen heuerten sie Baker an, der von seiner ersten Saison mit dem Astros in der American League Championship Series bis zu einem zweiten Platz in der letztjährigen World Series zu folgendem führte: Ein Ring, der nicht verdorben war.

Baker dachte an seine Unterstützer vor der World Series (einschließlich eines befreundeten Sportjournalisten) und sagte: „Überall, wo ich hingehe, waren Farbige und Menschen ohne Hautfarbe. Hey Mann. Wir sind alle eine Familie.“

Ja wir sind.

Habe Baker gerade eine weitere SMS geschickt: „Herzlichen Glückwunsch! Endlich!“