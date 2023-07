Dennoch ist das ein ziemlich beeindruckendes Unternehmen. Die messerscharfe Erklärung von Occam für Trumps anhaltende Stärke ist, dass er ein guter Politiker ist, mehr als allgemein anerkannt wird.

Es gibt vieles, was Trump einzigartig macht, im Guten und größtenteils im Schlechten – die Verspottungen und Spitznamen, der Drang, seine eigene Realität zu schaffen, die gegen Fakten und Rationalität immun ist, die mangelnde Bereitschaft, grundlegende Normen zu respektieren, die wiederholten Trennungen von und die Denunziationen seiner eigenen Beamten , neben anderen Eigenheiten und Mängeln.

Das meiste davon schadet ihm, ganz zu schweigen von seiner Partei und seinem Land. Hätte Trump es geschafft, sich als Präsident etwas angemessener zu verhalten, wäre er heute wahrscheinlich noch im Amt. Die Entfremdung der Mitte der Wählerschaft hat ihn 2020 gekostet, und es wird eine große Belastung für seine Aussichten im Jahr 2024 sein, sollte er erneut die GOP-Nominierung gewinnen.

Die Verbundenheit eines erheblichen Teils der Republikaner mit Trump wird üblicherweise auf ihre irrationale Bindung zum ehemaligen Präsidenten zurückgeführt. Es besteht kein Zweifel, dass seine Basis fast alles, was er tut, gutheißen und manchmal widersprüchliche Begründungen für alles finden wird, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gerechtfertigt werden muss. Dies sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Trump der beste Politiker im Jahr 2016 war und möglicherweise auch der beste im Jahr 2024.

Hinter all den Qualitäten Trumps verbirgt sich ein Politiker mit vielen traditionellen Eigenschaften, die von Kandidaten und Amtsträgern seit langem gepflegt und geschätzt werden.

Ben Bradlee, der legendäre Chefredakteur von Die Washington Post, entließ einmal einen Bewerber, weil „nichts klappert, wenn er geht.“ Dieses Gefühl von Charisma und Autorität ist bei Politikern sogar noch wichtiger als bei Journalisten, und Trump, der inzwischen in drei verschiedenen Bereichen – Wirtschaft, Fernsehen und Politik – mitgewirkt hat, hat die Fähigkeit, einen Raum zu beherrschen, der weder gelehrt noch erlernt werden kann.

Seit jeher, und sicherlich seit dem Aufkommen der Massenmedien, ist es wichtig, ob ein Politiker eine persönliche Anziehungskraft hat und Aufmerksamkeit erregen kann. Es war kein Zufall, dass Ronald Reagan ein Filmstar war. Barack Obama war nie in der Unterhaltungsbranche tätig, aber die Republikaner bezeichneten ihn, einen sofortigen politischen Star mit einer äußerst treuen Anhängerschaft, abfällig als Berühmtheit.

Im Vergleich zu anderen Politikern ist Trump ein wenig so, wie Eddie Murphy Elvis Presley beschrieb, den Murphy für seine schiere „Präsenz“ bewundert. Wie Murphy es ausdrückte: „Als Elvis einen Raum betrat, war Elvis Presley im verdammten Raum.“

Der ehemalige Präsident Donald Trump posiert für ein Foto, als er Philadelphia am 30. Juni 2023 besucht. Trump ist ein Menschenmensch, dessen endloser Gesprächshunger die meisten Extrovertierten im Vergleich dazu zurückhaltend erscheinen lässt. | Matt Rourke/AP Foto

Darüber hinaus ist Trump ein Menschenmensch, dessen endloser Gesprächshunger die meisten Extrovertierten im Vergleich dazu zurückhaltend erscheinen lässt. Ob gut oder schlecht (ruft Nick Fuentes an), er redet mit jedem und war im Weißen Haus bekanntermaßen telefonisch erreichbar.

Darüber hinaus ist es für mich als langjähriger Clubbesitzer eine berufliche Verpflichtung, Menschen zu bewirten und zu unterhalten. Er ist durchaus in der Lage, gnädig zu sein, wenn er möchte. Das bedeutet, dass er das Talent eines guten Politikers hat, jemanden zu beruhigen und den Eindruck zu erwecken, dass er für ihn wichtig ist, bevor es zum Hauptereignis kommt – Trump selbst natürlich und was auch immer er will.

Ein Grund dafür, dass er im Vergleich zum Rest des GOP-Bereichs so viele Unterstützungen erhalten hat, ist, dass er gerne um sie bittet und sich für sie einsetzt.

Ein Schlüssel zum politischen Branding ist die Wiederholung. Es kann manchmal schwierig sein, Erstkandidaten daran zu gewöhnen, sich zu wiederholen. Bei Trump war das noch nie ein Problem, denn er wiederholt sich ständig, manchmal mehrmals innerhalb weniger Sätze, ohne es überhaupt zu versuchen. Sie sagen, es sei die größte Kundgebung, die jemals jemand gesehen habe. Es war groß. Alles, worüber irgendjemand redet, ist, wie groß es war.

Auch wenn er in seinen sozialen Medien abseits steht und Menschen ohne wirklichen Nutzen angreift (Iowa-Gouverneur Kim Reynolds, seine frühere Pressesprecherin Kayleigh McEnany), ist er im Großen und Ganzen gnadenlos bei der Botschaft. Man muss ihm nur ein wenig Aufmerksamkeit schenken, um zu verstehen, dass er seiner Meinung nach in den Umfragen vorne liegt, zu Unrecht vom tiefen Staat ins Visier genommen wird und ein UNSCHULDIGER MANN ist.

Eine weitere Eigenschaft erfolgreicher politischer Führer ist Optimismus. In einer Krise kann ein gewisser düsterer Realismus angebracht sein, aber am Ende des Tunnels muss eine Vision von etwas Besserem vorhanden sein. Trumps harte Darstellung der Gegenwart – in der wir in seinen Erzählungen von sehr dummen Menschen zerstört werden – kann leicht dazu führen, dass seine übertriebene Unterstützung des Landes während seiner Zeit als Präsident übersehen wird, als alles das Größte und Beste aller Zeiten war , von der Wirtschaft bis zum Militär, und wird es wieder sein.

Als Geschäftsmann und Berühmtheit malte Trump immer in Superlativen, und das tut er auch heute noch. Wenn dies zu übertriebenen Versprechungen führt, ist das im Hinblick auf seine politische Attraktivität eher ein Merkmal als ein Fehler. Wie der große Zionist Theodor Herzl sagte: Es ist das Einfache und Fantastische, das die Menschen führt. Trump scheint dieses Sprichwort tief in seinen Knochen zu verstehen. Wir sollten eine Mauer bauen – einfach. Mexiko wird dafür bezahlen – fantastisch. Er wird den Ukraine-Krieg beenden – einfach. In 24 Stunden – fantastisch.

Schließlich ist Authentizität das Aushängeschild der Politik. Trump ist schlau, aber nicht übermäßig berechnend. Trump ist fast nicht ratsam, was seine Anwälte zu ihrem Bedauern feststellen mussten, und hat eine freie und einfache Qualität. Er wird sagen, was er will, insbesondere über seine Gegner, die im Gegensatz dazu alles, was sie über ihn sagen, sorgfältig durchdenken und sich oft einfach verstecken.

Im Allgemeinen geht Trump davon aus, dass das Schlimmste passieren könnte, und wenn es passiert, wird er einen Weg finden, es zu umgehen oder durchzustehen. Dies kann zu katastrophalen Folgen führen – die Wahl 2020 zu verlieren und sie zu leugnen; Er streitet sich mit der Regierung um Dokumente und wird dafür angeklagt – aber er scheint niemals von irgendwelchen Umständen überwältigt zu sein oder zu glauben, dass er irgendwo anders als an der Spitze enden kann.

Das alles bedeutet nicht, dass er eine Chance auf die Nominierung der Republikanischen Partei hat.

Am Ende des Tages könnten die Republikaner kaltäugig kalkulieren, dass sein Gepäck einfach zu groß ist, sonst könnte jemand anderes Feuer fangen. Es lässt sich auch nicht leugnen, dass er als Kandidat für die Parlamentswahlen oder erneut als Präsident der Vereinigten Staaten ein enormes Risiko darstellen würde. Nein, ich will nur sagen, dass ein Grund dafür, dass Trumps GOP-Gegner solche Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, darin besteht, dass der Spitzenkandidat gut in der Politik ist, und zwar auf eine seltsam normale Art und Weise.