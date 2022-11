Meinung | Trump ist eine Pleite für Republikaner

Biden wurde zum Präsidenten gewählt, um Normalität aus dem Chaos zu bringen, und er hat es nicht geschafft. Aber die Republikaner scheiterten an der Aufgabe, selbst normal auszusehen, mit Anfängern, schlecht vorbereiteten Kandidaten, die in hochkarätigen Rennen manchmal zu verschwörerischem Denken verpflichtet sind, und dem Zirkusdirektor von allem, einer unbeständigen Kraft, die dazu neigt, Unsicherheit und Konflikte zu genießen.

Trump hat seinen Teil dazu beigetragen, die Vorwahlen im Senat so tückisch und möglicherweise schmerzhaft zu machen, dass Kandidaten der ersten Reihe – amtierende Senatoren, populäre Gouverneure – draußen blieben. Warum sollten sie die Demütigung und das Psychodrama riskieren? Dann legte Trump ziemlich zuverlässig seinen Daumen auf die Skala für die riskantesten und fehlerhaftesten Kandidaten, die tatsächlich kandidierten, weil sie bereit waren, am meisten zu tun, um sich vor ihm niederzuwerfen, oder sie waren Prominente, oder beides.

Die Partei hätte ihre Kandidaten fast per Los ziehen können und nicht schlechter, vielleicht sogar besser abschneiden können, weil einige der attraktiveren Kandidaten gewonnen hätten.

Lackmustests haben ihre Rolle in der Politik. Sie etablieren eine Orthodoxie in einer politischen Partei, und sobald eine Partei einheitlich eine Position vertreten hat, steigen die Chancen, dass sie schließlich in Gesetzgebung oder Exekutivmaßnahmen umgesetzt wird, dramatisch.

Aber es gibt keinen Grund, an Trumps reißerische Fantasien über die Wahlen 2020 zu glauben – oder bereit zu sein, sie zu akzeptieren – als Eintrittspreis für den Gewinn einer GOP-Nominierung für ein Bundesamt.

Je leidenschaftlicher und aufrichtiger ein Kandidat Trumps Ansicht vertritt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es ihm oder ihr an Attraktivität im Mainstream mangelt.

Dies erklärt die symbiotische Beziehung zwischen Demokraten und Trump in dieser Hauptsaison. Demokraten bevorzugten und unterstützten MAGA-Kandidaten, weil sie (zu Recht) glaubten, dass sie leicht zu schlagen seien; Trump unterstützte sie, weil sie sich seinen Obsessionen anschlossen und sein Ego beruhigten.

In Zukunft könnte die GOP zweimal darüber nachdenken, Kandidaten zu nominieren, die die Demokraten unbedingt als Gegner haben wollen. Es ist wahr, dass die Demokraten 2016 fälschlicherweise die gleiche Berechnung über Trump angestellt haben, aber das bedeutet nicht, dass die Republikaner die gleichen widersprüchlichen Ergebnisse mit, sagen wir, einem Don Bolduc oder John Gibbs erzielen werden.

Trumps Empfehlungen hatten alle Merkmale seines üblichen unberechenbaren und transparent kalkulierenden Stils.

Er billigte aus Rache und aus Angst, ausgeschlossen zu werden. Er befürwortete und nicht befürwortete, basierend auf der Stellung in den Umfragen. Er stimmte am Ende verschmitzt zu, als klar war, dass einer seiner Gegner gewinnen würde.

Der rote Faden durch die Vermerke und vieles mehr war die Verfolgung seiner eigenwilligen persönlichen Interessen.

Welches Ziel der Partei wurde vorangebracht, indem sie Kandidaten hatte, die sich Trumps „Stop the Steal“-Evangelium verschrieben hatten?

Wie hat es der Partei geholfen, dass Trump einen ihrer Kandidaten, den Republikaner Joe O’Dea aus Colorado, angriff, der versuchte, einen blauen Staat wettbewerbsfähig zu machen? Oder um den Minderheitsführer im Senat und seine Frau zu beleidigen?

Wem hat es geholfen, dass Trump in den Tagen vor der Wahl seine potenzielle Präsidentschaftskandidatur neckte?

In welcher Welt war es für Trump hilfreich oder angemessen, in den Tagen vor der Wahl einen spöttischen Spitznamen für einen aufgehenden Stern in der Partei zu erfinden und ihm dann mit schädlichen Enthüllungen zu drohen?

In all diesen Fällen dachte Trump natürlich nur an sich selbst. Die Republikaner haben seinen Egoismus in dem Glauben überwunden, dass Trump der einzigartige Wahlretter der GOP ist, eine Ansicht, die zweifelhaft war, als er auf seiner Höhe war und jetzt weniger überzeugend ist.

Sie nominieren FDR zum dritten Mal, nachdem er die ersten beiden Male gewonnen hat (und waschen, spülen und wiederholen). Sie machen eine romantische Ikone eines vielversprechenden jungen Anführers, der in seiner Blütezeit wie JFK niedergeschlagen wurde. Sie verehren die Präsidenten mit zwei Amtszeiten wie Ronald Reagan und Barack Obama, die auf Hochtouren gingen.

Es ist seltsam, sich einer politischen Figur ähnlich zu widmen, die kaum eine zufällige Präsidentschaftswahl gewonnen und dann ein gewinnbares Wiederwahlangebot verloren hat, bevor sie das Land durch einen verrückten Versuch reißt, das Ergebnis umzukehren, wobei die Episode in Sinnlosigkeit und Blutvergießen endet.

Die natürliche Reaktion einer Partei auf all dies sollte nicht lauten: „Bitte, versuchen wir das noch einmal und lassen Sie in der Zwischenzeit den ehemaligen Präsidenten zum wichtigsten Schiedsrichter unseres politischen Schicksals werden.“

Es ist kein Zufall, dass die beiden beeindruckendsten republikanischen Darsteller bei den Zwischenwahlen 2022, Brian Kemp und Ron DeSantis, beide Gouverneure waren, die eine Identität schmieden konnten, die sich von der nationalen Marke der Partei unterscheidet. Beide hatten als Führungskräfte die Möglichkeit, Kompetenz zu beweisen (und taten es auch). Sie sind beide harte Arbeiter und kluge Bediener. Und keiner beugte Trump ein Knie; Tatsächlich wurden sie von ihm angegriffen.

Es ist bezeichnend, dass Trump dem Hoffnungslosigkeitskandidaten Doug Mastriano, dem am 6. Januar in Pennsylvania anwesenden Gouverneurskandidaten, dessen schreckliche Leistung dazu beitrug, Mehmet Oz zu Fall zu bringen, wohlgesonnener gegenüberstand als zwei konservative Getreue, deren Wahl- und Regierungserfolg ein Tribut an die Partei sind.

Trump hat keine ideologischen Differenzen mit Kemp oder DeSantis; es ist nur so, dass sie sich ihm widersetzt haben, also müssen sie vernichtet werden. Kemp hat sich nach den Wahlen 2020 nicht seinem Willen gebeugt und dann seinen handverlesenen Herausforderer zerschmettert, und DeSantis könnte ihn für die Nominierung 2024 herausfordern.

(Wenn es Trump gelungen wäre, Kemp mit David Perdue in der Vorwahl Anfang dieses Jahres auszuschalten, hätte er möglicherweise die Wahl von Stacey Abrams zu seinem Lebenslauf hinzugefügt.)

Kemp und DeSantis zeigen beide, dass es nicht erforderlich ist, Kompromisse einzugehen oder einen kämpferischen Vorteil zu verlieren, um allgemein schmackhaft und allgemein normal zu sein. Dass Trump nicht in der Lage ist, dieses Gleichgewicht zu finden, bedeutet nicht, dass es nicht gefunden werden kann.

Trump begann mit dem Versprechen von Gewinnen und ist jetzt darauf spezialisiert, Verluste wegzuerklären. Er begann als erstaunlich frische Präsenz in der amerikanischen Politik, deren Handeln jetzt in ausgetretenen Pfaden verläuft. Anfangs konzentrierte er sich auf vernachlässigte Themen, die den Menschen am Herzen lagen, widmet sich jetzt aber übermäßig seiner Geschichte über 2020.

Gewählte Republikaner, die hoffen, in der Partei eine Zukunft zu haben, haben noch zu viel Angst, das zu sagen, was viele von ihnen privat denken. Sie werden keine Anti-Trump-Bemühungen anführen, sondern darauf warten, dass die Wähler ihnen die Erlaubnis geben, indem sie Trump insbesondere abkühlen. Es ist noch nicht passiert und wird es vielleicht auch jetzt nicht.

Die Wahl ist jedoch klarer in den Fokus gerückt. Es gibt die Art von Republikanismus, die Kemp und DeSantis repräsentieren, die eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorweisen können, und dann gibt es die von Trump, die erneut zu kurz kam. Wer weiß, was bis 2024 passieren wird und wie die genauen Umstände bei einer Parlamentswahl aussehen werden? Vielleicht wäre Trump stärker, als er jetzt aussieht, aber die Nominierung eines Kandidaten, den nur 35 Prozent der Menschen positiv sehen, wäre ein Risiko, das mit der Nominierung von Mehmet Oz, Herschel Walker oder Don Bolduc für den Senat vergleichbar wäre.

Und wie ist das ausgegangen?