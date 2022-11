Meinung: Sarah Palin hat die Schlacht verloren, aber den Krieg gewonnen

Anmerkung der Redaktion: Julian Zelizer, Politikanalyst bei CNN, ist Professor für Geschichte und öffentliche Angelegenheiten an der Princeton University. Er ist Autor und Herausgeber von 24 Büchern, darunter „The Presidency of Donald J. Trump: A First Historical Assessment“. Folgen Sie ihm auf Twitter @Julianzelizer. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Weitere Meinungen zu CNN anzeigen.





Die Ergebnisse sind da: Die Demokratin Mary Peltola hat die ehemalige Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin in ihrem Hausrennen besiegt, eine Niederlage, die das Ende von Palins politischer Karriere bedeuten könnte. Die Tatsache, dass ein Demokrat in Alaska gewonnen hat, einem Bundesstaat, der seit der erdrutschartigen Niederlage von Präsident Lyndon Johnson gegen Senator Barry Goldwater im Jahr 1964 bei jeder Präsidentschaftswahl republikanisch geworden ist, wird den Ältesten der GOP-Partei nicht gefallen.

Aber Palins politisches Vermächtnis wird Bestand haben. Der ehemalige Gouverneur von Alaska war eine Schlüsselfigur bei der Verbreitung eines neuen Stils republikanischer Politik, der traditionelle Leitplanken ignorierte. Ihre Art von konservativem Populismus bewaffnete die soziale und kulturelle Empörung und mobilisierte die amerikanische Arbeiterklasse.

Kurz gesagt, Palin beherrschte den Trumpismus, lange bevor Donald Trump jemals das Weiße Haus betrat.

Die wenigen Monate des damaligen Gouverneurs von Alaska als Präsidentschaftskandidat von Senator John McCain im Jahr 2008 waren Zeit genug, um eine Vorlage zu schaffen, die seitdem in der konservativen Wahlkampfpolitik verwendet wird. Bei der Erstellung des aktuellen Drehbuchs hat Palin großzügig Anleihen bei der Smashmouth-Partei des ehemaligen Sprechers Newt Gingrich gemacht. Aber sie brachte seine kämpferische, ätzende Herangehensweise auf eine ganz neue Ebene.

Viele etablierte Republikaner waren zunächst von Palin begeistert. Sie hofften, dass eine dynamische Gouverneurin McCains schwächelnder Kampagne neue Energie geben würde. Während ihrer Rede auf dem Parteitag hat Palin, ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Wasilla in Alaska, ihre demokratischen Gegner Barack Obama und Joe Biden wegen ihrer elitären Tendenz, auf Arbeiteramerikaner „herabzuschauen“, einen Schlag versetzt.

„Ich schätze, ein Bürgermeister einer Kleinstadt ist so etwas wie ein Gemeindeorganisator, außer dass man tatsächlich Verantwortung trägt“, sagte Palin und beleidigte damit Obama, der, bevor er US-Senator für Illinois wurde, im Basisaktivismus arbeitete.

Ihre kompromisslose Kampagne war eine Meisterklasse für jüngere Republikaner, wie man „hingeht“, ohne jemals etwas zurückzuziehen. Sie fing an, eine neue Art von Präsenz bei Wahlkampfveranstaltungen zu gewinnen, wo Menschen Schilder hochhielten, die Obamas ethnischen Hintergrund in Frage stellten, und ihn beschuldigten, ein Terrorist zu sein, auf Schildern, die rassistische Bilder verwendeten.

Während des Wahlkampfs genoss Palin einige Zeit als elektrisierendste Figur ihrer Partei und überschattete McCain. Aber die Dinge drehten sich schnell. Während einer Reihe von Interviews stellte sie sich in entscheidenden Fragen als erstaunlich uninformiert heraus. Sie wurde gnadenlos verspottet für ihre Behauptung, dass es möglich sei, Russland von Alaska aus zu sehen. Fernsehzuschauer waren verblüfft darüber, dass sie nicht einmal eine einzige Zeitung oder Zeitschrift nennen konnte, die sie regelmäßig las.

Als Comedians sie verspotteten – in Saturday Night Live spielte Tina Fey Sarah Palin und fälschte sie manchmal mit Transkripten aus tatsächlichen Interviews – schlug Palin gegen das ein, was sie als „Lamestream-Medien“ bezeichnete, die keinen Kontakt zu echten Wählern hatten und gegen die Rechte voreingenommen waren.

Selbst als sie die eingehende Kritik ertragen musste, verstand Palin – wie jeder gute Gefolgsmann von Newt Gingrich –, dass es effektive Politik war, die schlimmsten Anklagen zu erheben, selbst wenn die Anschuldigungen von der Wahrheit abwichen.

Die Temperatur auf dem Wahlkampfpfad wurde so hoch, dass McCain in einem bemerkenswerten Moment das Bedürfnis verspürte, einen Unterstützer zu überprüfen, der den Verdacht äußerte, Obama sei „ein Araber“. Der Senator von Arizona korrigierte sie und sagte, sein demokratischer Gegner sei „ein anständiger Familienvater und Bürger, mit dem ich zufällig in grundlegenden Fragen Meinungsverschiedenheiten habe, und darum geht es in dieser Kampagne.“

McCain würde später bereuen, was aus seiner Kampagne geworden war. Der Gesetzgeber aus Arizona, der nach seiner Niederlage gegen Obama in den Senat zurückkehrte, starb ein Jahrzehnt später, im Jahr 2018, nachdem seine zentristische Politik von seiner Partei abgelehnt worden war. Aber in den Jahren seit ihrer Niederlage ist Palin auf der nationalen Bühne geblieben, eine Starspielerin in den konservativen Medien und im Reality-Fernsehen, was dazu beigetragen hat, ihre Stimme in der rechten Politik zu bewahren.

Tatsächlich hat Palin die Kunst perfektioniert, unbegründete Informationen aus sozialen Medien zu verbreiten und Mainstream-Kanäle zu umgehen, die strengere redaktionelle Standards einhalten. Sie beschuldigte Präsident Obama einst, durch seinen Affordable Care Act, das Gesundheitsgesetz, das seine charakteristische innenpolitische Errungenschaft war, „Todesgremien“ geschaffen zu haben.

Laut Steve Schmidt, der zu dieser Zeit ein prominenter republikanischer Wahlkampfberater von Präsident George W. Bush war, „sagte sie Dinge, die einfach nicht wahr sind, oder Dinge, die aus dem Internet aufgegriffen wurden. Und diese Auslöschung von Fakten und Fiktionen, von Wahrheiten und Lügen ist mittlerweile endemisch in der amerikanischen Politik.“

Palin war eine Schlüsselfigur, als die Tea Party 2010 Fuß fasste, indem sie Grundsatzkundgebungen abhielt und Kandidaten unterstützte, um den neuen Abtrünnigen Legitimität zu verleihen. Sie war eine der ersten Republikanerinnen von nationalem Ansehen, die gegen das republikanische Establishment wetterte, weil es die neue Generation von Konservativen ignorierte. „Die Bonzen in der Maschine“, warnte sie, „sie machen mich verrückt, weil sie zu feige sind, um die Tea-Party-Kandidaten zu unterstützen. Die Ideen der Tea-Party-Bewegung sind die amerikanischen Ideale, die uns wieder an die Arbeit bringen werden.“

Und sie war eine große Unterstützerin der Birther-Bewegung und lobte Trump dafür, dass er die falsche Infragestellung der Legitimität des ersten schwarzen Präsidenten der Nation aufgeworfen hatte. Als Trump – der größte aller Geburtshelfer – beschloss, für das Präsidentenamt zu kandidieren, stimmte Palin früh zu.

Wie Mary Trump, die Nichte, von der Trump entfremdet ist, argumentierte, trug Palins Auftritt im Rampenlicht dazu bei, den „Boden aufzuweichen“ für Politiker, die „offener extrem wie Donald“ waren.

Palin entfesselte einige außerordentlich giftige Elemente in der Körperschaft, und sie verschwanden nie. Die Tea Party trug sie auf dem Capitol Hill voran und Donald Trump brachte sie mit seiner Präsidentschaft auf die Weltbühne.

Nur die Zeit kann sagen, wie lange das Durchhaltevermögen der von Palin herbeigeführten toxischen Veränderungen sein wird. Aber man kann den Geist nicht wieder in die Flasche stecken.