Meinung: Sarah Huckabee Sanders ist neu verpackter Trumpismus

Die Republikaner kündigten am Donnerstag an, dass die Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, nächste Woche die Antwort der Partei auf die Rede zur Lage der Nation von Präsident Joe Biden überbringen wird. Sanders, die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses und Tochter des ehemaligen Gouverneurs von Arkansas, Mike Huckabee, ist Teil einer größeren Anstrengung der Republikaner, den Trumpismus auf eine Weise neu zu verpacken, die schmackhafter erscheint.

Sanders repräsentiert eine neue Generation von Republikanern, die begierig darauf sind, dieselbe Empörungsmaschinerie mit bekannten Gesprächsthemen über die Bedrohung durch Einwanderung, die Angriffe der sogenannten radikalen Linken auf die Bildung und eine Wirtschaft in Trümmern unter Biden zu bewaffnen – und gleichzeitig zu zeigen, dass sie ohne das Ich regieren können – Chaos und Tumult zu besiegen, die die Nation von 2017 bis 2021 erschütterten.

Die 40-Jährige bildet aufgrund ihres Alters und ihres Geschlechts sicherlich einen Kontrast zum 76-jährigen Ex-Präsidenten Donald Trump. Erwähnenswert ist auch ihre frühere Erfahrung in der Regierung von George W. Bush – eine Erfahrung, die sie mit dem republikanischen Establishment verbindet.

Aber Trump hat die Republikanische Partei nach seinem Bild neu gestaltet, und Sanders greift auf dasselbe Kulturkriegs-Spielbuch zurück, das er verwendet und Floridas Gouverneur Ron DeSantis poliert hat. Seit sie Anfang des Jahres als Gouverneurin vereidigt wurde, hat sie sich die kritische Rassentheorie im Unterricht und die Verwendung des Begriffs „Latinx“ in staatlichen Dokumenten zum Ziel gesetzt.

Nichts davon sollte überraschen. Sanders stand dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den umstrittensten Momenten zur Seite und verteidigte seine Politik der Familientrennung an der Grenze, wobei er darauf bestand, dass dies das Gesetz sei und der Präsident es lediglich durchsetze. Sie teilt auch Trumps Ressentiments mit Blick auf eine Welt, in der „alle gegen uns sind, alle auf uns herabsehen“, wie John Brummett, ein politischer Kolumnist in Arkansas, 2019 dem New Yorker sagte.

In Anlehnung an die Rhetorik von Trump und dem ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich – der Pionierarbeit für die Art von Smashmouth, Parteinahme ohne Leitplanken leistete, die die moderne GOP prägt – gab Sanders am Donnerstag bekannt, dass sie Teil einer neuen Gruppe von Führern in ihrer Partei sei, die „bereit“ seien unsere Freiheit gegen die radikale Linke zu verteidigen…“

Doch Sanders versprach in ihrer Gegenrede auch eine „optimistische Zukunftsvision“. Angesichts der Tatsache, dass Trumps Vision auf Angst, Hass und Beschwerden beruhte, könnte ihr Versuch einer Umbenennung die nächste Stufe in der Entwicklung der GOP sein.

Sanders‘ Starrolle sollte Trump eine Art Warnung senden, der diese Woche erfuhr, dass seine ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley voraussichtlich ihre Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 bekannt geben wird. Haley, die eine ernsthafte Bedrohung für Trump in den republikanischen Vorwahlen darstellen könnte, ist es in gewisser Weise das Gesicht der modernen GOP.

Als konservative Frau, die von Einwanderereltern geboren wurde, hat sie eine umfangreiche Bilanz als Gouverneurin von South Carolina. Obwohl sie viele der extremen Ansichten ihres ehemaligen Chefs vertritt und seine Entscheidung unterstützt, die USA von wichtigen internationalen Verpflichtungen wie beispielsweise dem Pariser Klimaabkommen zurückzuziehen, wird Haley wahrscheinlich ihre Kompetenz und Fähigkeit verkaufen, konservative Ziele durch traditionellere politische Maßnahmen zu fördern Prozesse.

Aber wird jede Art von republikanischer Umverpackungsbemühung funktionieren? Es bleibt abzuwarten, was Sanders in Sachen Optimismus auf Lager hat – eine Einstellung, die im Widerspruch zum Konservativismus zu stehen scheint. Was Kandidaten wie Haley betrifft, können die Wähler wahrscheinlich die gleichen alten Richtlinien und Ideen erkennen, selbst wenn sie von verschiedenen Kandidaten angepriesen werden.

Die Republikanische Partei ist in den letzten Jahrzehnten immer extremer geworden, nicht nur wegen der Funktionäre an der Spitze der Partei, sondern auch wegen der Themen, auf die sie sich konzentriert haben. Und Wechselwähler, die sonst von neuen republikanischen Gesichtern und harten Positionen zu Themen wie Kriminalität angezogen werden könnten, könnten immer noch durch den Radikalismus der grundlegenden republikanischen Agenda abgeschreckt werden, selbst wenn es weniger giftiges Tweeten und unkonventionelles politisches Theater gibt.

Darüber hinaus steht Sanders nächste Woche vor einer großen Aufgabe, da die Liste derjenigen, die auf die Lage der Nation reagieren, von einst vielversprechenden politischen Stars heimgesucht wird. Es ist ein hartes Stück, dem Oberbefehlshaber zu folgen, und diejenigen, die gewählt wurden, um die Oppositionspartei zu vertreten, schaffen es selten.

Seit 1966, als Senator Everett Dirksen aus Illinois und der Abgeordnete Gerald Ford aus Michigan eine relativ erfolgreiche gemeinsame Antwort an Präsident Lyndon Johnson lieferten, haben die Parteien versucht, einen Weg zu finden, um diese zum Funktionieren zu bringen. Aber das tun sie selten. Wer kann Senator Marco Rubio aus Florida im Jahr 2013 vergessen, der seine Karriere 30 Schritte nach hinten zu verschieben schien, als er mitten in der Rede nach einem Schluck Wasser griff, oder Bobby Jindal, Gouverneur von Louisiana, dessen uninspirierte Rede 2009 stattfand Komikerfutter für Monate? Auch die Demokraten hatten zu kämpfen, wobei die Gouverneurin von Kansas, Kathleen Sebelius, nach Präsident George W. Bush im Jahr 2008 eine verschlafene Antwort gab.

Ob die republikanischen Wähler wirklich einen Wechsel von Trump wollen, ist noch unklar. Trotz aller Gespräche in den Medien darüber, ob Trump einen Bürgerkrieg innerhalb der Partei beginnen und die GOP zu einer Transformation zwingen wird, um ihre Reichweite zu vergrößern, blieb die Parteiunterstützung für ihn nach dem Angriff vom 6. Januar 2021 relativ stark US-Kapitol. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass sein Einfluss auf die Partei schwächer werden könnte. Eine CNN/SSRS-Umfrage im Dezember ergab, dass 6 von 10 Republikanern und republikanisch orientierten Unabhängigen wollten, dass ihre Partei 2024 jemand anderen als Trump nominiert.

Letztendlich sind die Republikaner machthungrig und bestrebt, das Weiße Haus im Jahr 2024 zurückzuerobern. Viele von ihnen sind immer noch verbittert über den Ausgang der Wahlen von 2020 und frustriert darüber, dass Biden einen legislativen Erfolg und ein unerwartet gutes Zwischenwahlergebnis hatte. Wenn jemand wie Sanders argumentieren kann, dass der Trumpismus ein Rebranding braucht – und viele der gleichen Kernpositionen wie der ehemalige Präsident ohne das Chaos und die Ineffizienz vertritt, fügt er eine Prise Optimismus hinzu und zeigt, dass die GOP nicht nur eine Partei wütender weißer Männer ist – das könnte ein Fenster für eine neue Liste von Kandidaten öffnen, um in den Wettbewerb um die Nominierung 2024 einzusteigen.