Meinung: Russland, Iran und andere Feinde der Freiheit | Kommentare | DW

Laut Dmitry Polyansky, dem stellvertretenden Leiter der russischen UN-Mission, ist klar, dass Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine keine iranischen Drohnen eingesetzt hat. Der Beweis, so Poljanski am Mittwoch, sei, dass auf den abgeschossenen Drohnen russische Schriftzeichen zu sehen seien.

Mit der Zeit wäre man erstaunt über die Naivität der Behauptungen, mit denen russische Diplomaten versuchen, die UN-Vollversammlung von ihrer Weltanschauung zu überzeugen. Doch dafür bleibt keine Zeit, denn auch der iranische Revolutionsführer Ali Khamenei sprach sich am Mittwoch öffentlich aus: Andere Staaten würden Irans Drohnentechnologie nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA endlich anerkennen. Bilder iranischer Drohnen gelten seit langem als Fälschung. „Jetzt sagen sie, iranische Drohnen seien gefährlich, warum verkauft ihr sie oder verschenkt sie an dieses oder jenes“, wurde er von der Nachrichtenagentur IRNA zitiert.

Das indirekte Eingeständnis dürfte Poljanski unangenehm sein, da der Einspruch gegen seine Behauptung von höchster iranischer Stelle stammte und unterstützt, was das ukrainische Militär nach gründlichen Ermittlungen erklärte: Die Komponenten der abgeschossenen Drohnen seien iranischen Ursprungs. Poljanski lehnte eine Untersuchung der Vereinten Nationen ab, die auch Russland entlasten könnte.

DW-Nahost-Expertin Kersten Knipp

Glaube an den totalitären Staat

Die militärische Unterstützung des Iran für Russland gegen die Ukraine ist nur konsequent. Beide Länder hatten sich bereits in Syrien auf die Seite von Präsident Baschar al-Assad gestellt, mit ihm gegen die dortige Protestbewegung gekämpft und eine demokratische Etablierung in dem seit Anfang der 1970er Jahre vom Assad-Clan regierten Land verhindert. Dieser Clan lässt nun unbeliebte Leute nach Lust und Laune in seinen Kerkern verschwinden. Dazu trug auch der zuletzt von Putin ernannte Oberbefehlshaber der Streitkräfte in der Ukraine, Sergei Surovikin, bei. Die in der Ukraine angewandte Taktik, ukrainische Städte – auch mit iranischen Drohnen – zu beschießen, hatte er zuvor in Syrien ausprobiert. Der Iran hat seinerseits eigene Truppen und Milizen, etwa der Terrororganisation Hisbollah, ins Land geschickt.

Worum es Chamenei und Putin geht, zeigte sich in Syrien und jetzt in der Ukraine: Beide sind Feinde und verachten die Meinungsfreiheit. Sie mögen sich in ihren jeweiligen Ideologien unterscheiden – der eine träumt vom Islamismus, der andere vom zaristisch-sowjetischen Absolutismus. Aber beide eint der Glaube an den totalitären Staat, die absolute Macht, die keinen Einwand duldet. Wie rücksichtslos sie ihren Traum verfolgen, zeigt sich dieser Tage, da sich auch die ohnehin schon gut besetzten iranischen und russischen Gefängnisse füllen: Sowohl in Teheran als auch in Moskau gilt Dissidenz als Verbrechen.

gewalttätige Diktaturen

Dank seiner militärischen Unterstützung reiht sich der Iran in die Riege derer ein, die Russland diplomatisch helfen, zum Beispiel letzte Woche, als die UN-Generalversammlung dafür stimmte, Russland wegen der illegalen Annexion zu verurteilen: Die 193 Mitgliedsstaaten sprachen sich nur vier gegen eine Verurteilung aus: Nicaragua, Nordkorea , Syrien und Weißrussland.

Unabhängig von ideologischen Unterschieden lässt sich schnell zusammenfassen, was die russischen Unterstützerstaaten gemeinsam haben: Sie alle sind makellose, gewalttätige Diktaturen. Ein Blick auf das „Press Freedom Rankings 2022“ der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen gibt Aufschluss: Drei der Unterstützerstaaten – Nordkorea, Syrien und Iran – liegen auf den letzten zehn der 180 Plätze. Nicaragua schafft es mit Platz 161 immer noch in die unteren 20, Russland – Platz 155 – bleibt knapp darüber, nur geschlagen von Weißrussland auf Platz 153.

Das ist die Welt, für die Russland, der Iran und ihre Partnerstaaten kämpfen. Ob in Europa, dem Nahen Osten, Asien oder Lateinamerika: Überall greift diese Achse Freiheitsrechte an, skrupellos, zynisch und brutal. Dank ihres entschlossenen Widerstands stehen diese Regime nun unter Druck. Um der Freiheit aller willen darf sie nicht nachlassen. Besser noch, er wächst.