Meinung | Republikaner können sich nicht der Ukraine-Fantasie hingeben

Hoffen wir also auf jeden Fall auf einen Deal. Das Geheimnis für ein mögliches Abkommen besteht jedoch darin, die Ukraine nicht im Stich zu lassen und zu hoffen, dass Wladimir Putin – gerade als er beginnt, Gewinne zu erzielen – aus der Güte seines Herzens beschließt, sich umsichtig und bescheiden zurückzuziehen, weil die Dominanz der Ukraine nicht der Fall war. Es ist ihm doch nicht so wichtig.

Das ist offensichtlich eine Fantasie. Der einzige Weg, wie es letztendlich zu einem (fehlerhaften, unbefriedigenden und wahrscheinlich vorübergehenden) Handel kommen wird, ist, wenn Putin erkennt, dass er keine Hoffnung hat, aus dem Krieg herauszuholen, was er will. Da sich wahrscheinlich eine große russische Offensive abzeichnet, sind wir noch weit von diesem Punkt entfernt. Die einzige Möglichkeit, näher heranzukommen, besteht darin, dass die Ukrainer auf dem Schlachtfeld erfolgreich sind und sich angesichts eines wiederhergestellten russischen Angriffs nicht zurückziehen.

Die Ukraine hat kein angeborenes Recht auf unsere Unterstützung, und wir sollten uns nicht über unsere Fähigkeit täuschen, Prinzipien oder Abstraktionen in der Ukraine (Demokratie, die sogenannte regelbasierte Weltordnung usw.) zu verteidigen.

Wir sollten die Ukraine auf der Grundlage einer kaltäugigen Berechnung unseres Interesses unterstützen – wir sollten Russland aufhalten wollen, bevor es versucht ist, ein NATO-Land in einem weitaus gefährlicheren Abenteuer zu schikanieren oder sich einen Teil davon zu schnappen; zu sehen, wie Russlands bösartiger Einfluss in Europa eher abnimmt als zunimmt; um ein Signal an China zu senden, dass der Westen zusammenhalten und sich gegen die territoriale Vergrößerung wehren wird; und den Bemühungen der de facto russisch-chinesisch-iranischen Allianz zu widerstehen, die westliche Macht zu untergraben.

Alles in allem ist die Ukraine nicht der Angreifer in diesem Krieg; er ist Opfer eines unprovozierten, kalkulierten Akts brutaler Aggression.

Putin könnte morgen aufhören zu kämpfen, und die Ukrainer wären damit zufrieden, ihre souveränen Grenzen wiederherzustellen.

Die Ukrainer könnten morgen aufhören zu kämpfen, und Putin würde, seinem ursprünglichen Plan folgend, die Regierung stürzen und ein Marionettenregime einsetzen – praktisch die souveräne Existenz der Ukraine auslöschen.

Es gibt eine Reihe von Einwänden und Argumenten, die populistische und realistische Gegner gegen die derzeitige Höhe der Hilfe für die Ukraine vorbringen.

Wir sind in einem Stellvertreterkrieg mit Russland gelandet. Wahr genug. Dies ist jedoch nicht die Situation, die wir gesucht haben. Es ist nicht so, als hätten wir Lettland dazu ermutigt, in Russland einzumarschieren, und dann damit begonnen, seine Streitkräfte verschwenderisch zu versorgen und auszubilden. Trotz unserer Warnungen und Versuche, sie abzuwehren, marschierten die Russen ein. Wir hätten uns da raushalten und den Kreml in der Ukraine seinen Willen durchsetzen lassen können, bevor wir uns seinem nächsten Ziel zuwenden. Andernfalls würden wir unweigerlich in einen Stellvertreterkrieg verwickelt werden.

Der Vorteil dieses Stellvertreterkrieges besteht darin, dass die Russen direkte Teilnehmer sind und einen hohen Preis zahlen, während unsere Rolle begrenzt und indirekt ist. Das bedeutet nicht, dass keine Risiken zu bewältigen sind, aber wir befinden uns in einer Rolle, die mit der der Russen während des Vietnamkriegs oder der USA während der sowjetischen Invasion in Afghanistan vergleichbar ist – wir unterstützen eine hochmotivierte indigene Kraft, die alles tut Kampf gegen einen erbitterten geopolitischen Gegner. Dies sollte eher als eine günstige Position betrachtet werden, als als eine, die uns eifrig dazu bringt, unsere Hände von der Angelegenheit zu waschen.

Der Krieg ist teuer und zehrt an unseren Waffenbeständen. Auch dies ist wahr. In jeder Hinsicht sind die rund 30 Milliarden Dollar, die wir für die Ukraine ausgegeben haben, echtes Geld. Aber es ist etwas mehr als ein Drittel dessen, was Präsident Joe Biden für die neue IRS-Durchsetzung ausgibt, und etwa ein Fünftel der nicht ausgegebenen Mittel aus der Pandemiehilfe des Bundes. Es ist ein Bruchteil des Verteidigungshaushalts.

Der Abbau von Waffen hat zu Engpässen in den US-Lagerbeständen geführt, aber dies zeigt eher eine Schwachstelle auf, als dass sie eine schafft. Wenn wir überfordert wären, die Ukraine nur zu bewaffnen, würden wir schnell einen Bruchpunkt in einem direkten Konflikt mit China erreichen. Die Antwort ist nicht, mit der Unterstützung der Ukraine zu sparen, sondern unsere Verteidigungsindustriebasis auf eine Weise aufzubauen, die auf die eine oder andere Weise notwendig wäre.

Die NATO-Erweiterung provozierte die Russen. Selbst wenn dies wahr wäre, ändert es nichts am aktuellen Kalkül – der Westen stünde immer noch vor der Wahl, Russland die Ukraine zu einem Vasallen machen zu lassen oder den Ukrainern beim Widerstand zu helfen. Und die zugrunde liegende Behauptung ist zweifelhaft.

Jeder wusste, dass die Ukraine nicht so bald (oder wahrscheinlich jemals) tatsächlich der NATO beitreten würde, und Russland hatte rational nichts von dem Bündnis zu befürchten – als Russland 2014 zum ersten Mal in die Ukraine einmarschierte, hatten die USA es gebracht nach Hause alle seine Panzer aus Deutschland. Putin hat deutlich gemacht, dass es sein ideologisches und geopolitisches Ziel ist, eine Version des russischen Imperiums wiederherzustellen. Dies ist ein tief verwurzelter Ehrgeiz, der höchstwahrscheinlich derselbe sein würde, wenn die NATO nie erweitert worden wäre und alle baltischen und ost- und mitteleuropäischen Staaten neutral und vollständig entwaffnet wären – tatsächlich würde ein solcher Zustand Putin wahrscheinlich sogar ausgleichen entschlossener, seine Vision zu verwirklichen, weil es so viel einfacher wäre.

Putin verfolgt nur eine traditionelle russische Außenpolitik. Nun ja. Aber nur weil Russland Polen etwa hundert Jahre lang besetzt hielt oder während des Zweiten Weltkriegs verschiedene Nationen Europas verschlang und sie zu Satellitenstaaten machte, bedeutet das nicht, dass ähnliche Projekte heute irgendeine Legitimität hätten. Es ist sicher so, dass Russland immer darum bemüht war, den Zugang zum Schwarzen Meer zu sichern und aufrechtzuerhalten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass es bereits Ende der 1990er Jahre eine Vereinbarung mit der Ukraine gab, seine Schwarzmeerflotte in Sewastopol zu stationieren. Zu allem Überfluss eroberte Russland 2014 die gesamte Krim. Der Einmarsch in die Ukraine und der Versuch, Kiew einzunehmen, ist eine Übertreibung der Gans und es geht nicht um das Schwarze Meer, sondern um die Zerstörung eines Modells der (unvollkommenen) Demokratie an seiner Grenze.

Wenn die Argumente dafür, die Ukraine über Bord zu werfen und den Russen entgegenzukommen, schwach sind, ist das Argument für einen Deal – wie oben erwähnt – ziemlich stark. Das wird aber nicht passieren, wenn Putin noch Erfolge schnuppern kann. Obwohl Biden die Ukrainer unerschütterlich unterstützt hat, hat er ein Muster der Verzögerung bei der Bereitstellung der notwendigen Waffen etabliert, bevor er schließlich nachgab. Wir werden es vielleicht bedauern, ihnen im ersten Jahr, als sie die Möglichkeit hatten, die Russen noch weiter zurückzudrängen, nicht noch schneller noch mehr Material gegeben zu haben. Jetzt ist nicht klar, dass sie etwas Besseres tun können, als eine Pattsituation aufrechtzuerhalten, aber sie werden mehr Langstreckenartilleriefähigkeiten, Luftverteidigung und Drohnen benötigen, um sich weiterhin zu behaupten.

Sie abzuschneiden in der Hoffnung, Verhandlungen in Gang zu bringen, wäre Torheit und würde Putin nur nützen, der, wenn er seine Brüder hat, der Ukraine einen blutigen Frieden der Unterdrückung und Verwüstung bringen würde.