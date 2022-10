Meinung: Persönlich oder politisch, es ist an der Zeit, dass Hollande seine Angelegenheiten in Ordnung bringt

Anmerkung der Redaktion: Nina dos Santos ist Nachrichtensprecherin und Korrespondentin in London. Sie ist Moderatorin der zweimal täglich stattfindenden globalen Wirtschaftsshow World Business Today von CNN International. Folge ihr weiter Twitter.

Francois Hollande trug vor seinem Amtsantritt den Spitznamen „Flanby", schreibt Nina dos Santos Der französische Präsident ist nun in einen Skandal um sein Liebesleben verwickelt Aber wenn es eine Sache gibt, die Hollandes sanfte Seite in der Wirtschaft nicht willkommen ist, dann ist es die Wirtschaft, sagt dos Santos Hollande muss sich mit den Erwartungen an ihn und seiner Verantwortung auseinandersetzen, sagt sie





„Flanby“ oder „Milchpudding“ nannten die Franzosen Francois Hollande, bevor sie ihn zum Präsidenten wählten.

Kaum der Spitzname eines großen Verführers, oder?

Andererseits war Macht schon immer das ultimative Aphrodisiakum. Vor allem in Frankreich.

Nachdem Nicolas Sarkozy der erste französische Präsident war, der sich während seiner Amtszeit scheiden ließ und wieder heiratete, wurde Hollande in einen Skandal um sein eigenes Liebesleben verwickelt, inmitten von Vorwürfen heimlicher Rendezvous mit einer Schauspielerin in einer Wohnung nur einen Steinwurf vom Elysee-Palast entfernt – der Amtssitz teilt er sich mit Partnerin Valerie Trierweiler.

Wenn man bedenkt, dass die Spekulationen über das Privatleben des Präsidenten nur vor seinem Staatsbesuch in Washington im nächsten Monat aufheizen werden, lohnt es sich zu untersuchen, was die Aufregung für Hollandes Image im In- und Ausland bedeuten wird.

Studien des Pew Research Centre zeigen, dass nur 47 % der Franzosen eine Affäre für „moralisch inakzeptabel“ hielten, im Vergleich zu 76 % in Großbritannien, was bedeutet, dass der französische Staatschef zu Hause möglicherweise nicht zu streng beurteilt wird. Tatsächlich haben einige Umfragen gezeigt, dass seine Popularität sogar zugenommen hat – insbesondere bei verheirateten Französinnen.

Aber wenn es eine Sache gibt, die Hollandes weiche Seite nicht willkommen ist, dann ist es die Wirtschaft.

Wieso den? Denn ein schwacher Binnenmarkt verheißt nicht nur für Frankreich als zweitgrößten Markt der Region Unheil, sondern wäre für Europa eine Katastrophe.

Er ist mit dem Auftrag an die Macht gekommen, die Sparmaßnahmen zugunsten des Wachstums einzudämmen, hat aber nur wenig von dem erreicht, was er 2012 ursprünglich versprochen hatte.

Nach einer Flaute im Jahr 2013 dürfte Frankreichs BIP dieses Jahr bestenfalls anämisch sein.

Die Arbeitslosigkeit, die Hollande zu senken versprach, ist stetig auf knapp 11 % gestiegen, ein 16-Jahreshoch, was bedeutet, dass nach offiziellen Angaben mehr als drei Millionen Franzosen arbeitslos sind.

Unglaublich hohe Steuern von bis zu 75 % für Spitzenverdiener drohen einen Braindrain auszulösen und haben Unternehmen davon abgehalten, in einem Land zu investieren und einzustellen, das zunehmend als antikapitalistisch wahrgenommen wird.

Die Konsequenz? Sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor sind in Frankreich geschrumpft, trotz der grünen Triebe der Erholung anderswo – einschließlich der klammen Peripherie der Eurozone, die nur einen Bruchteil der französischen Industriebasis hat.

Unterdessen wurden Versuche, die Größe des Staates zu verkleinern, der mehr als die Hälfte der Produktion des Landes ausmacht und immer noch der größte und in einigen Fällen prestigeträchtigste Arbeitgeber ist, zaghaft.

Und trotz Hollandes Toben und Bellen scheint das Defizit dieses Jahr doch nicht auf 3 % gesenkt zu werden, wie es die EU-Vorschriften vorschreiben.

Auf seiner dritten Neujahrs-Pressekonferenz versprach Hollande, die Staatsausgaben weiter zu kürzen. Aber bei 50 Milliarden Euro verteilt auf zwei Jahre dürften die zusätzlichen Kürzungen nicht weit genug gehen.

Mit einem Wort, was Präsident Hollande wohl fehlt, ist Glaubwürdigkeit.

Die düsteren Prognosen und der Mangel an mutiger fiskalischer Vision haben Frankreich seine AAA-Krone genommen. Die Ratingagentur Standards & Poor’s erklärte diesen Schritt und sagte, sie glaube nicht, dass der heute geltende Policy-Mix dazu beitragen würde, die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Landes wesentlich zu verbessern.

Weshalb es überraschend wäre, wenn ein Präsident auch sein persönliches Profil aufs Spiel setzen würde.

In einer Zeit, in der Franzosen und Französinnen über die Zukunft ihres Landes im Unklaren sind, braucht niemand ein Staatsoberhaupt, das sich mehr für Romantik als für Reformen zu interessieren scheint.

Und während Frankreich für Ersteres berühmt sein mag, schreit seine Wirtschaft nach Letzterem.

Hollande dürfte die Geringschätzung kennen, die Sarkozys stürmischer Eheschließung entgegengebracht wurde, als er noch im Amt war, als die Krise in der Eurozone tobte.

Er ist bereits der unbeliebteste Präsident in der jüngeren französischen Geschichte – eine ziemliche Leistung für einen soliden Sozialisten, der immer das Gegenteil seines auffälligen und dreisten Vorgängers zu sein schien.

Andererseits war Hollande schon immer ein Kind der 68er und erinnerte an die glorreichen Studentenaufstände der Nation vor fast einem halben Jahrhundert – eine Ära, die durch Slogans wie „je mehr ich Liebe mache, desto mehr will ich eine Revolution machen … die Je mehr Revolution ich mache, desto mehr will ich Liebe machen.“

Manche sagen, die Schrift könnte für Hollande schon an der Wand stehen.

Sophie Pedder, Chefin des Pariser Büros des Magazins Economist, sagt, es sei schwer vorstellbar, dass der Präsident seine Autorität wiedererlange, selbst wenn er sein Kabinett umbilde und mutige Maßnahmen ergreife.

Andererseits meint sie, dass es angesichts der rekordniedrigen Unterstützung in den Umfragen genauso schwierig ist, zu erkennen, was er zu verlieren hat.

So oder so, da Europa dieses Jahr auf die Parlamentswahlen des Blocks zusteuert und die extreme Rechte ihm auf den Fersen ist, muss Francois Hollande sich mit den Erwartungen und Verantwortlichkeiten auseinandersetzen, die auf seinen Schultern lasten.

Andernfalls? Flanby bekommt vielleicht seine gerechten Desserts.

