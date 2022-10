Meinung: Obama gibt den Demokraten eine perfekte Abschlussbotschaft

Anmerkung der Redaktion: Dean Obeidallah, ein ehemaliger Anwalt, ist Moderator der täglichen Sendung „The Dean Obeidallah Show“ von SiriusXM Radio und Kolumnist für The Daily Beast. Folge ihm @DeanObeidallah. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind seine eigenen. Aussicht mehr Meinung auf CNN.





Der frühere Präsident Barack Obama machte sich an diesem Wochenende auf den Weg, um demokratischen Kandidaten in den wichtigsten Schlachtfeldstaaten Michigan und Wisconsin zu helfen. Obama servierte den Wählern die perfekte Schlussfrage: „Wer wird für Ihre Freiheit kämpfen?“

Die Antwort ist eindeutig die Demokratische Partei, und der ehemalige Präsident übermittelte diese Botschaft, indem er auf Bedrohungen der reproduktiven Rechte und der gleichgeschlechtlichen Ehe durch einige Republikaner hinwies.

Die Wahlbeteiligung ist in den Midterms traditionell deutlich niedriger, daher ist es oberste Priorität, Ihre politische Basis zur Wahl zu bringen. Die Midterms 2018 hatten eine Rekordbeteiligung von 53 %, aber vergleichen Sie das mit den mehr als 66 %, die sich für die Präsidentschaftswahlen 2020 entschieden haben.

Etwas mehr als eine Woche vor dem Wahltag suchen demokratische Führer und Strategen nach dem effektivsten Weg, Wähler zu inspirieren, eine Stimme für ihre Kandidaten abzugeben. Einige haben argumentiert, dass sich die Demokraten auf die Wirtschaft konzentrieren sollten, die vielen Umfragen zufolge bei den Wählern ein Hauptanliegen ist.

Aber in einem leidenschaftlichen Plädoyer in meiner SiriusXM-Show letzte Woche forderte der immer unverblümte Rick Wilson, Mitbegründer des Lincoln Project Super PAC, die Demokraten auf, „die Wähler zu Tode zu erschrecken, was die Republikaner tun werden, weil was was sie tun werden, ist verdammt beängstigend.“

Beide Botschaften schwingen sicherlich mit. Aber das, was so viele Demokraten zu bewegen scheint – wie ich wiederholt von Zuhörern meiner Sendung gehört habe – ist das, was Obama am Samstag im Mittleren Westen sowie am Freitag in Georgia sagte: Die Demokraten kämpfen, um unsere Freiheiten vor Extremismus innerhalb der USA zu retten GOP.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat dieses Thema vor Monaten mit einer schlagzeilenträchtigen Anzeige hervorgehoben, in der die Republikaner, insbesondere der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zugeschlagen wurden.

In der am 4. Juli veröffentlichten Anzeige sagte Newsom den Wählern in Florida: „Die Freiheit wird in Ihrem Bundesstaat angegriffen.“ Er forderte Floridianer auf, „sich dem Kampf anzuschließen – oder sich uns in Kalifornien anzuschließen, wo wir immer noch an Freiheit glauben: Redefreiheit, Entscheidungsfreiheit, Freiheit von Hass und die Freiheit zu lieben.“ Newsom schloss seinen Appell mit den Worten: „Lass sie dir nicht die Freiheit nehmen.“

Als diese Anzeige zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, erhielt sie einen Tsunami des Lobes von Demokraten online und von meinen Zuhörern. Erst letzte Woche habe ich diese Anzeige in meiner Show wiederholt, und wieder reagierten die Zuhörer damit, wie mächtig sie es für möglich hielten, und forderten die Demokraten auf, es anzunehmen. Dann kamen Obamas Reden am Samstag, die genau das taten.

Obama flehte die Menge bei seinem ersten Halt in Michigan an: „Wer wird für Ihre Freiheit kämpfen? Ist es ein Haufen republikanischer Politiker und Richter, die meinen, sie sollten entscheiden, wann man eine Familie gründet oder wie viele Kinder man hat, wen man heiratet oder wen man liebt?“ Dann fügte er hinzu: „Oder sind es Führer wie (Michigan Democratic Gov.) Gretchen Whitmer, die glauben, dass die Freiheit, diese persönlichen Entscheidungen zu treffen, jedem Amerikaner gehört, nicht Politikern in Washington?“

Kurze Zeit später stellte Obama bei einer Kundgebung in Milwaukee diese Frage erneut, flankiert vom demokratischen Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, und der demokratischen US-Senatskandidatur Mandela Barnes: „Sind es republikanische Politiker und Richter, die glauben, sie sollten entscheiden, wann Sie anfangen? eine Familie oder wie viele Kinder du haben solltest, oder wen du heiratest oder wen du liebst?“ Obama fuhr fort: „Oder sind es demokratische Führer, die glauben, dass die Freiheit, diese intimsten persönlichen Entscheidungen zu treffen, jedem Amerikaner gehört, nicht Politikern, meist Männern, die irgendwo in Washington sitzen?“

Der 44. Präsident formulierte es dann pointiert: „Das ist die Wahl bei dieser Wahl; das musst du entscheiden.“

Obama sprach die Herausforderungen der Inflation und der Wirtschaft an. Nachdem er den Schmerz anerkannt hatte, der durch steigende Preise verursacht wurde, bemerkte er: „Wer wird etwas dagegen tun? Die Republikaner haben einen großen Tag damit, Anzeigen zu schalten, in denen sie darüber sprechen, aber was ist ihre tatsächliche Lösung dafür?“

Obama wies darauf hin, dass die Inflation aufgrund der Probleme, die durch die Pandemie und den Krieg Russlands mit der Ukraine verursacht wurden, ein globales Problem sei – kein spezifisch amerikanisches. Es gibt keine einfache Lösung, denn wenn es eine gäbe, hätten die Führer jedes Landes die Inflation bereits reduziert.

Jüngste Umfragen zeigen, dass das Interesse der Wähler an dieser Wahl für eine Halbzeit am oberen Ende liegt. Aber die Demokraten müssen ihre Basis noch stärken. Zu sagen, dass Inflation Schmerzen verursacht, ohne eine Lösung anzubieten, bringt niemanden an die Urnen. Aber die Verdopplung auf Extremisten in der GOP, die für Ihre Freiheiten kommen, bewegt die Menschen.

Wenn demokratische Kandidaten auf der Suche nach einer Schlussbotschaft sind, die ihre Wähler belebt, sollten sie dem Beispiel von Obama folgen, der zweimal zum Präsidenten gewählt wurde.

Machen Sie den Wählern klar, dass die Demokraten für Ihre Freiheiten kämpfen werden. Schließlich ist die Inflation vorübergehend, aber der Verlust Ihrer Freiheit kann dauerhaft sein.