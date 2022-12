Meinung: In jeder ukrainischen Küche eine Geheimwaffe gegen Putin

Anmerkung der Redaktion: Oleksandra Gaidai ist Leiterin der akademischen Programme am Ukrainischen Institut. Sie ist auch Geschichtsdozentin an der Ukraine National University of Kyiv-Mohyla Academy. Kristina Hook ist Ukraine-Russland-Spezialistin und Assistenzprofessorin für Konfliktmanagement an der School of Conflict Management, Peacebuilding and Development der Kennesaw State University. Sie ist eine ehemalige Fulbright-Stipendiatin in der Ukraine. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind ihre eigenen. Lesen Sie mehr Meinung auf CNN.





CNN

—



Nach langen Arbeitstagen in Büros in der Innenstadt von Kiew macht sich eine kleine Gruppe von Frauen auf den Weg in ihre Küche. Ihr Abendjob fängt gerade erst an.

Bevor die Nacht zu Ende ist, werden Platten mit Fleischbällchen, Fisch, traditionellen Salaten, Kohlrouladen, hausgemachten Apfelkuchen und Mohngebäck von den Arbeitsplatten überquellen.

Wenn sich Weihnachten nähert, erscheinen saisonale Leckereien wie „Kutia“, ein süßer Brei auf Weizenbasis – eines der 12 Gerichte, die traditionell auf jedem ukrainischen Tisch zu finden sind.

Aber diese nächtlichen Bankette sind Teil einer besonderen Mission. Sie werden in Kiews Militärkrankenhäusern liebevoll auf verwundete Soldaten vorbereitet.

Da Russlands fortgesetzte Bombardierung ukrainischer Städte Verwandte daran hindert, verwundete Angehörige zu besuchen, weben hausgemachte Mahlzeiten von Fremden neue Ersatzfamilienbande.

Dies wird das erste Weihnachtsfest der Ukraine seit der massiven Invasion Russlands im Februar sein. Und in diesen Monaten hat Moskau Lebensmittel gegen die Ukrainer als Waffe eingesetzt und damit eine dunkle historische Tradition wiederbelebt, die mindestens ein Jahrhundert zurückreicht.

Die Ziele in der ganzen Ukraine waren zahlreich. Bürger wurden erschossen, während sie in Tschernihiw an der Brotzeit warteten. In Mariupol wurde ein Wasserlastwagen angefahren. Und in Cherson wurden Farmen geplündert und zerstört.

Russische Streitkräfte haben verdorbenes Essen verwendet, um Widerstandskämpfer zu bestrafen, und Kriegsgefangene sind unterernährt aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt. Riesige Mengen an Getreide und Ausrüstung wurden gestohlen. Russische Landminen werden die ukrainische Landwirtschaft jahrelang stören.

Es ist ein altes Spielbuch für eine neue Ära. In das kollektive Gedächtnis des langen Kampfes der Ukraine um die Unabhängigkeit von Moskau ist die Unterdrückung durch Essen eingeprägt, einschließlich Geschichten, von denen einst angenommen wurde, dass sie nur zu den dunkelsten Seiten der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts gehören.

In dieser Zeit waren die Ukrainer aus verschiedenen Gründen mit Nahrungsmittelknappheit konfrontiert – schlechte Ernten, sowjetische Planungsunfähigkeit und die Verwüstung der beiden Weltkriege.

Der ukrainische Holodomor – „Tod durch Hunger“ – ging noch einen Schritt weiter. Der Holodomor war eine völkermörderische Hungersnot, die 1932 und 1933 vom sowjetischen Führer Joseph Stalin inszeniert wurde, eine rachsüchtige Antwort auf den ukrainischen Widerstand gegen die staatliche Kollektivierung von Ackerland.

In weniger als zwei Jahren kamen in der Ukraine mindestens 4 Millionen Menschen ums Leben. Überlebende wurden hart dafür bestraft, dass sie über diese Ereignisse sprachen oder ihrer ermordeten Angehörigen gedenkten, was ihr Trauma vertiefte.

In diesem November erhielt der 90. Jahrestag des Holodomor eine neue Resonanz. Weltführer, einschließlich US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyenwürdigte ihre Opfer – und bekräftigte ihr Engagement für die Ukrainer, die heute die russische Aggression niedermachen.

Seit Russland 2014 einen bewaffneten Konflikt gegen die Ukraine auslöste, haben sich die Ukrainer oft auf den Holodomor berufen, um die existenzielle Bedrohung ihrer Souveränität zu erklären.

Die Erinnerung an den Holodomor hat sowohl die Einstellung der Ukrainer gegenüber dem sowjetischen System als auch die kulturellen Vorstellungen von der Heiligkeit des Essens geprägt. Heute helfen Holodomor-Erinnerungen auch den Ukrainern, die harten Kriegsbedingungen zu überleben und sich gegen einen neuen Kreml-Aggressor zu wehren.

Obwohl es besonders in ukrainischen Dörfern üblich ist, neigen sogar Stadtbewohner dazu, Getreide, Öle und Zucker zu horten. Es gibt auch viele Familienrezepte zum Einmachen und Fermentieren von Gemüse, Obst und Kartoffeln.

Kleine Familiengehöfte für selbst angebaute Lebensmittel, „Datschas“ genannt, sind ein bekanntes Merkmal des modernen ukrainischen Lebens. Viele wurden im Laufe der Generationen liebevoll durch persönliche familiäre Berührungen verbessert – all dies trägt zur Verwüstung bei, wenn man sieht, wie ukrainische Dörfer von russischen Streitkräften zerstört werden.

Kulturelle Ideen rund um die Heiligkeit von Lebensmitteln haben auch zu enzyklopädischem Wissen über die Lebensmittelkonservierung geführt. Wie der frühere Präsident Viktor Juschtschenko der Co-Autorin Kristina Hook sagte, bewahrte seine Großmutter überschüssige Brotkrusten auf und lagerte sie auf dem Dachboden.

Es ist bezeichnend, dass in CNN-Aufnahmen aus einer kürzlich befreiten Stadt Cherson eine ukrainische Frau dem Journalisten eine Dose fermentierte Wassermelone überreichte und erklärte, wie sie sie gerettet hatte Familie. Das war alles Essen, das sie wochenlang hatten. An anderer Stelle sieht man befreite Ukrainer, die sich beeilen, ihren Soldaten Essen zu überreichen, um ihre Dankbarkeit zu zeigen.

Unter russischer Besatzung und in stark beschossenen Gebieten bestimmt die tägliche Suche nach Nahrung und Wasser die Gedanken und Zeitpläne der Ukrainer.

Ein ukrainischer Einwohner dachte über Zivilisten nach, die durch Beschuss getötet wurden, als sie sich zum Kochen nach draußen wagten: „Jedes Mal riskierst du dein Leben, um etwas essen zu können.“ Ein anderer sagte: „Der Morgen begann damit, dass es notwendig war, nach einigen zu ‚jagen‘ [basic] Essen … wir haben 40 Tage durchgehalten.“

Die Erinnerung an den Holodomor hat sowohl die Einstellung der Ukrainer gegenüber dem sowjetischen System als auch die kulturellen Vorstellungen von der Heiligkeit des Essens geprägt. Oleksandra Gaidai und Kristina Hook

Mit seiner langen Tradition als Agrarwirtschaft haben auch die mit dem bäuerlichen Leben verbundenen sozialen Rhythmen den Ukrainern geholfen, diese Angst und Isolation zu ertragen.

Hier ist das Teilen von Nahrung nicht nur entscheidend für das körperliche Überleben, sondern auch für die psychische Ausdauer. Als sie erzählte, wie Frauen Mehl teilen und Brot backen, meinte eine Kherson-Frau: „Nur die gegenseitige Unterstützung gibt Kraft, um die Besatzung zu überleben.“

Diese Geschichten erinnern an die Holodomor-Ära, als Familien, die sich gegenseitig halfen, durch die künstliche Hungersnot zu überleben, Generationenbande bildeten.

Für viele Ukrainer, die heutzutage unter Besatzung leben, wurde Essen auch zu einer Form des Widerstands, nachdem sie sich geweigert hatten, russische humanitäre Hilfe anzunehmen.

Selbst in Not gingen diese Bürger größere Risiken ein, indem sie sich unter Beschuss wagten, um primitive Gärten in Wohnblöcken anzulegen. Während sie ohne Wasser, Strom, medizinische Versorgung und Kommunikation lebten, verweigerten sie immer noch die von Russland bereitgestellte Nahrung.

Solche Ereignisse erinnern an die berühmten „Frauenunruhen“ der Holodomor-Ära, als Dorfbewohnerinnen Geschlechterstereotype nutzten, um heftig gegen die Kollektivierung unter dem eskalierenden stalinistischen Totalitarismus zu protestieren.

Doch trotz der historischen Erinnerungen, die das Durchhaltevermögen der Ukraine fördern, muss sich die Weltgemeinschaft der Realität stellen, dass sich diese dunklen Seiten der Geschichte erneut entfalten.

Stalins schreckliche Verbrechen während des Holodomor zeigen, wie schnell die Zivilbevölkerung von mörderischen Diktatoren verwüstet werden kann, wobei Millionen in etwas mehr als 18 Monaten ums Leben kommen.

Diese Statistik muss eine globale Reaktion auf das deutlich erzwingen artikuliert Russische Militärkampagne zur Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur, von der inzwischen 10 Millionen Menschen betroffen sind.

Während Russland daran arbeitet, den Ukrainern im bevorstehenden strengen Winter nicht nur Nahrung und Wasser, sondern auch Heizung und Strom vorzuenthalten, ist ein neuer Begriff aufgetaucht. „Kholodomor“oder „Töten durch Kälte“, ist auf tragische Weise in die ukrainische Alltagssprache eingegangen.

Die Ukrainer verstehen, dass diese Ferienzeit anders sein wird. Um die verbleibenden Stromreserven zu schonen, werden Weihnachtslichter verboten und Winterfeste abgesagt. Kinderbriefe an den Weihnachtsmann fordern jetzt Rüstungen für ihre Soldaten und Stromausfälle stören die Zubereitung vieler beliebter Feiertagsgerichte.

Doch das Essen auf dem ukrainischen Feiertagstisch – und die Jahrzehnte der Unterdrückung, des Überlebens und des Widerstands, die es widerspiegelt – bleibt bestehen und bewahrt das einzigartige kulinarische Erbe der Ukraine.

Die Ukrainer werden einen Weg finden, so viel Normalität wie möglich aufrechtzuerhalten. Schließlich haben Freiwillige seit der ersten Invasion Russlands im Jahr 2014 ihren von der UNESCO anerkannten Borschtsch oder Rübensuppe gefriergetrocknet und an die Ostfront verschifft.

Es muss eine globale Anstrengung unternommen werden, um nächstes Jahr in der Ukraine ein ganz anderes Weihnachtsfest zu gewährleisten.