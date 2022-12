Meinung: In China bedeutet ein Klopfen an der Tür nicht mehr das, was es früher bedeutete

Anmerkung der Redaktion: Lars Hamer ist Chefredakteur des chinesischen Lifestyle-Magazins That’s. Er lebt seit 2018 in Guangzhou, China. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Folgen Sie ihm auf Twitter @LarsHamer1. Lesen Sie mehr Meinung auf CNN.



Es ist das Klopfen, das jeder Einwohner hier fürchtet. Am frühen Dienstagmorgen plötzlich lautes Klopfen an der Tür meiner Wohnung in der südchinesischen Stadt Guangzhou. Sofort überkam mich Angst; Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Schutzanzügen befahlen allen, nach unten zu gehen, weil ein Nachbar positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Ich hatte guten Grund, mir Sorgen zu machen. Erst vor einem Monat wurden ein befreundeter Lehrer von mir und seine Kollegen in eine zentrale Quarantäne geschickt, nachdem ein Schüler seiner Schule positiv auf Covid-19 getestet worden war. Ich befürchtete, dass mir dasselbe passieren würde.

Zu meiner Überraschung nichts dergleichen. Ich habe einen Covid-19-Test gemacht und das war es erstaunlicherweise. Bevor mein Ergebnis überhaupt bekannt war, konnte ich mein Haus verlassen und völlig uneingeschränkt meinem Tag nachgehen.

Wenn dies nur wenige Wochen zuvor passiert wäre, wäre ich, wie mein Freund, als „enger Kontakt“ abgestempelt worden und hätte mich daher dem schraubstockartigen Griff der Quarantäneeinrichtung nicht entziehen können.

Fast über Nacht hat sich Guangzhou, eine Stadt mit rund 15 Millionen Einwohnern, von einer Covid-19-Geisterstadt zurück in die geschäftige Metropole verwandelt, der ich zum ersten Mal begegnet bin, als ich vor fünf Jahren hierher gezogen bin.

Die chinesische Regierung hat die Anti-Null-Covid-Proteste, die nach einem Brand ausbrachen, bei dem im vergangenen Monat in einem Wohnblock in Urumqi mindestens 10 Menschen ums Leben kamen, nie offiziell anerkannt. Aber es ist schwer, die jüngste Überarbeitung der nationalen Pandemie-Reaktion nicht als subtiles Eingeständnis zu sehen, dass Fehler gemacht wurden.

Schauen Sie sich zum Beispiel die neue Maßnahme an, die das Sperren von Notausgängen im Falle eines Lockdowns verbietet. Jetzt können sich Infizierte zu Hause isolieren. Quarantäneeinrichtungen sollen bald der Vergangenheit angehören.

Es fühlt sich alles wie ein Licht am Ende eines sehr langen Tunnels an. Das Scannen von QR-Codes bei jedem Betreten eines Gebäudes, tägliche Tests und der ständige Gedanke, dass ich in eine Quarantäneeinrichtung geschickt werden könnte, weil ich ein „sekundärer enger Kontakt“ bin (in der Nähe von jemandem, der mit einem positiven Fall interagiert hat), haben alle dominiert den Großteil meiner Zeit in China.

Freunde und Familien, die sich monatelang nicht gesehen hatten, versammelten sich in Bars und Restaurants, und QR-Codes wurden von Wänden heruntergerissen; unsere Bewegungen nicht mehr verfolgt. Lars Hammer

Ich habe meine Familie in Sheffield, England, seit drei Jahren nicht mehr gesehen, und unzählige Freunde haben China verlassen, nachdem sie es satt hatten, durch Covid-förmige Reifen zu springen. In den letzten zwei Monaten hatte Guangzhou mit seinem „kompliziertesten Ausbruch aller Zeiten“ zu kämpfen, da die Übertragung des Virus trotz Sperrmaßnahmen fortgesetzt wurde.

Ich verbrachte die meisten Tage damit, bis spät in die Nacht zu arbeiten, weil es das Einzige war, was ich tun konnte; nicht lebensnotwendige Geschäfte hatten geschlossen, und Millionen von Menschen waren auf ihre Häuser beschränkt. Auch ich begann die Belastung zu spüren und überlegte, das Land zu verlassen.

Dann wurde diese Welt der Beschränkungen innerhalb weniger Tage buchstäblich abgebaut. Am 30. November wurden alle Covid-19-Testzentren geschlossen, die so lange unsere Bewegungen diktiert hatten. Bald darauf wurde bekannt gegeben, dass Sperrungen nur in „Risikogebieten“ erlaubt sein würden, sodass Unternehmen außerhalb dieser Gebiete wieder aufgenommen werden könnten. Außerdem wäre für die Einreise kein Covid-19-Test mehr erforderlich.

Es war ein Moment puren Unglaubens. Guangzhou hatte an diesem Tag fast 8.000 Fälle, ähnliche Zahlen wie die, die im April eine stadtweite Sperrung in Shanghai auslösten.

In den nächsten Tagen war das Guangzhou, in das ich 2018 kam, fast wieder normal. Die Straßen waren von Menschen gesäumt. Freunde und Familien, die sich monatelang nicht gesehen hatten, versammelten sich in Bars und Restaurants, und QR-Codes wurden von Wänden heruntergerissen; unsere Bewegungen nicht mehr verfolgt.

Auch mit der neuen Pandemiestrategie bleiben einige restriktive Maßnahmen bestehen. Aber es besteht kaum ein Zweifel, dass der Kampf gegen Covid-19 in eine neue Phase eingetreten ist.

Drei Jahre lang hat die chinesische Regierung ihren Bürgern beigebracht, das Virus zu fürchten und dass das Verstecken hinter Lockdowns der einzige Weg nach vorne ist. Jetzt, da das Land die Sperren rückgängig macht und aufhört, seine Bürger so streng zu testen, wird die Zahl der Infektionen mit ziemlicher Sicherheit ein beispielloses Niveau erreichen.

Staatliche Medien haben bereits damit begonnen, das Denken aller zu ändern, indem sie die Tödlichkeit der Omicron-Variante herunterspielen. Gleichzeitig ist eine große Initiative zur Impfung älterer Menschen im Gange.

Was aber, wenn Chinas Impfstoffe, deren Wirksamkeit in Frage gestellt wurde, und die vorgeschlagenen Medikamente nicht die gewünschte Wirkung erzielen? Was ist, wenn der wahrscheinliche Anstieg der Infektionen mit einem Anstieg der Todesfälle einhergeht? Einige fragen sich bereits, wie viele Covid-19-Todesprotestierende akzeptieren werden.

Sicher ist, dass China derzeit auf dem Weg ist, mit dem Virus zu leben, einen Weg, den der Rest der Welt vor zwei Jahren gegangen ist.