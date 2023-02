Meinung: Hier ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Waffengewalt in Amerika

Anmerkung der Redaktion: Rosanna Smart ist Wirtschaftswissenschaftlerin bei der gemeinnützigen, überparteilichen RAND Corporation und Co-Leiterin deren Initiative „Gun Policy in America“, um die Auswirkungen der Waffenpolitik zu verstehen. Andrew R. Morral ist leitender Verhaltenswissenschaftler bei RAND; Co-Leiter der Initiative; und Direktor der National Collaborative on Gun Violence Research, einer privaten Philanthropie, die Forschung zur Prävention von Waffengewalt finanziert. Die in diesem Stück geäußerten Ansichten sind ihre eigenen. Weitere Meinungen zu CNN anzeigen.





CNN

—



Kaum im Januar hat Amerika in diesem Jahr bereits 63 Vorfälle erlebt, bei denen vier oder mehr Menschen erschossen wurden, und mehr als 4.200 Schusswaffentote.

Diese Statistiken stammen nicht aus offiziellen Regierungsquellen, sondern sind das Ergebnis von Informationen, die von einer kleinen gemeinnützigen Organisation, dem Gun Violence Archive, die hauptsächlich von einem einzelnen privaten Spender finanziert wird, zusammengestellt und öffentlich verbreitet wurden. Unsere Regierung sammelt keine offiziellen Daten über Massenerschießungen – und hat kein umfassendes Datenerfassungssystem, das nicht tödliche Schusswaffenverletzungen verfolgt – trotz intensiver öffentlicher Besorgnis über diese Ereignisse und die Richtung, in die sie sich entwickeln könnten.

Die Bundesregierung sammelt zwar Daten über Todesfälle durch Schusswaffen, obwohl noch keine vollständigen landesweiten Daten verfügbar sind, die eine Verbindung dazu herstellen, ob einzelne Todesfälle bei demselben Vorfall aufgetreten sind. Und endgültige Daten werden immer um etwa ein Jahr verzögert. Im Vergleich dazu hinken Bundesdaten zur Geflügelschlachtung im ganzen Land nur ein paar Wochen hinterher.

Darüber hinaus ist die Datenerhebung des Bundes zu anderen Aspekten von Waffenkriminalität und Gewalt miserabel.

Dies scheint eine ziemlich grundlegende Statistik zu sein, die wir kennen oder zumindest eine anständige Schätzung haben sollten. Wenn nur die Todesfälle durch Schusswaffen und nicht alle Verletzungen gemessen werden, kann die Prävalenz von Schusswaffengewalt um den Faktor zwei bis drei unterschätzt werden, was nur eine verzerrte Untergruppe von Schusswaffengewalt zeigt. Da Schusswaffenangriffe und Schüsse der Polizei häufig zu nicht tödlichen Verletzungen führen, verfolgen Bundesdatensysteme nur einen Teil dieser Vorfälle, die schwarze Amerikaner überproportional betreffen.

Der Aufbau eines Überwachungssystems für nicht tödliche Schusswaffenverletzungen wäre schwierig und teuer. 1994 finanzierten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Bemühungen zur Unterstützung eines solchen Systems in sieben Bundesstaaten, aber das Projekt endete nach nur drei Jahren, als der Kongress das Budget der CDC als Reaktion auf ihre Forschung zu Schusswaffengewalt kürzte. Es dauerte mehr als zwei Jahrzehnte, bis der Kongress Bundesmittel zur Erforschung von Waffengewalt genehmigte.

Jetzt wird ein zuvor unzuverlässiges Überwachungssystem für nicht tödliche Schusswaffenverletzungen neu gestaltet, mit dem Ziel, bis 2024 mäßig genaue nationale Schätzungen der Krankenhauseinweisungen wegen Schusswaffenverletzungen zu erstellen. Das ist ein Anfang, aber was wirklich benötigt wird, sind zuverlässige Schätzungen auf Landesebene, um zu verstehen, wie Gesetze und andere Präventionsbemühungen wirken sich auf Schusswaffengewalt aus.

Das Programm Firearm Injury Surveillance Through Emergency Rooms (FASTER), ein von der CDC im September 2020 gestartetes Pilotprojekt in 10 Bundesstaaten, wird testen, ob das National Syndromic Surveillance Program, das hilft, dringende Krisen wie die Covid-19-Pandemie und Opioid-Überdosierungen zu verfolgen, kann zur Überwachung von Schusswaffenverletzungen verwendet werden.

Die Bundesregierung könnte wichtige Beiträge zu den Bemühungen zur Prävention von Schusswaffenverletzungen leisten, indem sie sicherstellt, dass die Finanzierung für die Datenerhebung und -pflege durch FASTER oder ein anderes System aufrechterhalten wird, und einfache Mechanismen für Forscher schafft, um auf anonymisierte Daten auf individueller Ebene mit geografischen Indikatoren zuzugreifen.

Leider verschlechtert sich die Datenqualität zu anderen Aspekten der Waffengewalt. Seit Jahrzehnten sammelt und verbreitet das FBI Informationen von örtlichen Strafverfolgungsbehörden zu schweren Übergriffen und Raubüberfällen mit Schusswaffen. Dieses System wurde 2021 eingestellt. Infolgedessen war die Bundesregierung in den letzten zwei Jahren nicht in der Lage, umfassende staatliche oder nationale Schätzungen zu wichtigen Kriminalitätstrends bereitzustellen.

Während ein detaillierteres (und theoretisch verbessertes) System das vorherige ersetzte, verlief die Einführung dieses FBI-Systems nicht reibungslos. Im Jahr 2021 sammelte das neue Datensystem des FBI Informationen über Straftaten von etwas mehr als 60 % der Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land, was zu Unsicherheit darüber führte, ob die Zahl der Morde im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 17 % gestiegen oder um 7 % gesunken war.

Dieser Zusammenbruch der Kriminalitätsdateninfrastruktur des Landes, selbst wenn er nur vorübergehend ist, könnte ein dringendes Problem für alle Bemühungen sein, proaktiv einzugreifen, um auf aufkommende Kriminalitätstrends zu reagieren.

Obwohl die Bundesregierung groß angelegte Umfragen unter Amerikanern verwendet, um Trends im Gesundheits- und Risikoverhalten zu verstehen – wie Konsum von Drogen und Alkohol, Verwendung von Sicherheitsgurten, Bewegungsgewohnheiten und sogar Sexualpraktiken –, stellen sich Fragen zum Besitz, zur Aufbewahrung und zum Gebrauch von Schusswaffen fehlen in den nationalen Versionen dieser Umfragen seit fast zwei Jahrzehnten.

Tatsächlich enthielt eine der wichtigsten Umfragen der CDC zum Gesundheitsverhalten Fragen zum Waffenbesitz, entfernte diese Frage jedoch nach 2004 aus dem Kernmodul. Infolgedessen müssen viele Studien über die Auswirkungen der Prävention von Waffengewalt, die Informationen über die staatlichen Waffenbesitzquoten benötigen, verwendet werden Daten, die fast 20 Jahre alt sind.

Auch wenn die in 50 Staaten der Regierung durchgeführte National Survey on Drug Use and Health Befragte im Alter von 12 bis 17 Jahren zum Verhalten beim Tragen von Handfeuerwaffen befragt, werden Erwachsenen keine derartigen Fragen gestellt, obwohl Beweise dafür vorliegen, dass die Richtlinien zum Tragen von Waffen mit Gewalt durch Schusswaffen in Verbindung gebracht werden.

Andere wichtige Fragen werden in diesen Umfragen ebenfalls ausgelassen, wie z. B. der Gebrauch von Verteidigungswaffen, Praktiken zur Aufbewahrung von Schusswaffen, sichere Handhabungspraktiken sowie Schulungs- und Sicherheitswahrnehmungen.

Die am wenigsten hängende Frucht zur Verbesserung unserer Datenerfassung könnte darin bestehen, gesetzliche Hindernisse zu beseitigen, die Forscher daran hindern, wichtige Daten zu verwenden, die die Bundesregierung bereits sammelt, wie z. B. Informationen über Waffen, die bei Verbrechen verwendet werden. Seit 2003 verbieten die Tiahrt-Änderungen dem US-Büro für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe, aufgeschlüsselte Daten über Waffenspuren von Verbrechen mit Forschern zu teilen.

Die Aufhebung dieser pauschalen Beschränkungen oder sogar die Bereitstellung detaillierterer aggregierter Statistiken über Waffenbesitzer, Quellen und frühere Transaktionen von Kriminellen könnten dazu beitragen, ein besseres Verständnis der Abzweigung von Schusswaffen von legalen auf illegale Märkte und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem „Strohkauf“ (Kauf einer Waffe) zu ermöglichen für jemanden, dem der Besitz gesetzlich verboten ist) und der Fluss von Schusswaffen zwischen Staaten mit unterschiedlichen Waffengesetzen.

Andere fehlende Daten aus Bundessammelbemühungen umfassen zuverlässige Informationen über Polizeischießereien, Massenerschießungen, legale Tötungsdelikte mit Schusswaffen, Schusswaffenverkäufe und viele andere derartige Daten.

Obwohl jeder eine Verringerung der Schusswaffengewalt in diesem Land wünscht, sind konkrete Vorschläge oft umstritten, manchmal weil es keine Daten gibt, die ihre Wirksamkeit belegen. Wenn diese Daten erhoben würden, wäre dies keine Entschuldigung mehr. Bessere Beweise für die Wirksamkeit verschiedener politischer oder kommunaler Interventionen können auf dem Zugang zu Daten beruhen, die derzeit nicht erhoben werden.

Die Bundesregierung verfügt über viele der erforderlichen Instrumente, um dies zu tun, und sie macht es bei einer Vielzahl anderer Probleme gut. Wenn Sie davor zurückschrecken, dieses Problem zu messen, kann es auch schwieriger werden, es zu beheben.