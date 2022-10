Meinung | Hat Liz Truss endlich den Steuersenkungs-Zombie getötet?

Was bedeutet diese schwindelerregende Veranstaltungsreihe für amerikanische Möchtegern-Steuersenker? Republikanische Politiker ignorieren Ökonomen, die gegen Steuersenkungen argumentieren, weil es eine Politik ist, gegen die niemand in der republikanischen Koalition Einwände hat. Sogar einkommensschwache republikanische Wähler, die nicht viel von Steuersenkungen wie Steuersenkungen profitieren können, die dazu beigetragen haben, George W. Bush zum Präsidenten zu machen, dessen Politik am ehesten dem entsprach, was die amerikanische Öffentlichkeit, selbst die der Armen, wollte. Steuersenkungen waren auch die charakteristische inländische wirtschaftliche Errungenschaft der Präsidentschaft von Donald Trump.

Gleichzeitig kommt das britische Debakel zu einer Zeit, in der sich die amerikanische Rechte langsam von der Orthodoxie des freien Marktes entfernt. Die GOP nimmt einen populistischeren Ansatz an und ist bestrebt, als Partei der Arbeiterklasse angesehen zu werden, die den Handel kritisiert und Unternehmen „aufweckt“.

Zeigt das Schicksal von Truss, dass große Steuersenkungen, insbesondere für die Reichen, einfach keine glaubwürdige Option mehr sind? Haben die Märkte endlich verstanden, was Ökonomen sagen? Würde der nächste amerikanische Politiker, der große Steuersenkungen vorschlägt, das Schicksal von Truss treffen?

Truss senkt die Steuern in einer Zeit, in der die Zinssätze steigen, was die Sorgen der Anleger schürt. Als Trump die Steuern senkte, waren die Zinssätze niedriger. Andererseits lagen die Zinssätze unter George W. Bush auf einem ähnlichen Niveau, und sie waren deutlich höher, als Ronald Reagan die Steuern senkte, was darauf hindeutet, dass etwas anderes vor sich geht.

Die Wege der Finanzmärkte sind unergründlich, selbst für die Menschen, die diese Märkte bilden, aber es scheint große Unterschiede zwischen Großbritannien und den USA zu geben, die darauf hindeuten, dass die Vereinigten Staaten möglicherweise nicht mit einer ähnlichen Krise konfrontiert werden, wenn ihre Regierung das nächste Mal große Steuersenkungen vorschlägt .

Ein Faktor ist, dass es Großbritannien – auch unter Margaret Thatcher – nicht wirklich gelungen ist, die Steuern so zu senken, wie es frühere konservative US-Präsidenten taten. Thatcher ist Truss‘ Idol. Als sie 7 Jahre alt war, spielte Truss Thatcher in der Scheinwahl ihrer Schule. Während der Kampagne für die Führung dieses Sommers nahm Truss Thatchers Blusen mit Schleifen an und proklamierte wiederholt ihre Thatcher-Referenzen.

Aber als Thatcher 1979 ihr Amt antrat, betrugen die Steuern im Vereinigten Königreich etwa 30 Prozent des BIP, und als sie 1992 ihr Amt niederlegte, betrugen sie etwa 30 Prozent des BIP; Tatsächlich hatte Thatcher in ihrer ersten Amtszeit die Steuern erheblich erhöht und später wieder gesenkt. Tatsächlich hatte das Argument, dass Steuersenkungen automatisch Wirtschaftswachstum bringen würden, im Vereinigten Königreich damals nicht viel Glaubwürdigkeit erlangt, wie Thatchers Kanzler Geoffrey Howe später feststellte: „Mein Treasury-Team und ich sind nie – jedenfalls nie ernsthaft – einem Irrtum erlegen Interpretationen des Lafferismus, die einige US-Politiker bisher in die Irre geführt haben.“ Die Angebotsökonomie war nie ein großer Teil von Thatchers Wirtschaftspolitik, die sich stattdessen um Privatisierung und den Verkauf von Sozialwohnungen drehte. Truss‘ Versuche, ihren Steuersenkungswahnsinn als Thatcherismus auszugeben, zeigen nicht nur, dass Truss kein Verständnis von Ökonomie hatte, sondern auch, dass sie Thatcherismus nicht verstand.

Der andere Unterschied zwischen den USA und Großbritannien besteht darin, dass die USA möglicherweise einfach besser in der Lage sind, ihre hohen Schulden zu finanzieren – oder zumindest bisher waren. Bis zur Finanzkrise 2008 lag die Staatsverschuldung in den USA bei rund 100 Prozent des BIP, in Großbritannien jedoch nur bei 50 Prozent des BIP. Danach stieg die Verschuldung in beiden Ländern, war aber in den USA immer noch deutlich höher als in Großbritannien Erst in den letzten Jahren, seit der Pandemie, hat das Vereinigte Königreich begonnen, die Lücke zu schließen, wobei die gesamtstaatliche Verschuldung in beiden Ländern bei etwa 150 Prozent des BIP liegt. Es bedurfte jahrzehntelanger Experimente und wiederholter schrittweiser Erhöhungen des Defizits und der Schulden, um die USA an einen Punkt zu bringen, an dem die Anleger angesichts dieser Zahlen beruhigt sind.

Amerikanische Beamte untersuchen nervös, ob die USA nach der Katastrophe in Großbritannien mit ihren eigenen Turbulenzen konfrontiert werden könnten, und niemand weiß, was als nächstes passieren wird. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit legt jedoch nahe, dass ein Grund dafür, dass die Märkte so schlecht auf Truss‘ Politik reagierten, darin besteht, dass sich die Anleger nicht an die Vorstellung gewöhnt haben, dass das Vereinigte Königreich jetzt ein Land mit dauerhaft hoher Verschuldung ist, genau wie die USA

John Maynard Keynes hat uns gelehrt, dass Defizite und Schulden nicht unbedingt schlecht sind. In Amerika haben sowohl die Linke als auch die Rechte dies zu unterschiedlichen Zeiten und auf ihre eigene Weise wiederentdeckt. In den 1980er Jahren argumentierte die extreme Rechte in den USA, dass Defizite keine Rolle spielen, wenn die Wirtschaft schneller wächst als die Kosten für den Schuldendienst – und sie dachten, Steuersenkungen würden die Wirtschaft sehr schnell wachsen lassen. Ironischerweise argumentiert die extreme Linke, indem sie sich der „modernen Geldtheorie“ zuwendet, jetzt dasselbe – solange wir geliehenes Geld so verwenden, dass die Wirtschaft schneller wächst, können wir die Kosten finanzieren und müssen uns keine Gedanken über zu viel Kredit machen. Natürlich identifizieren sie unterschiedliche Strategien, um die Wirtschaft zum Wachsen zu bringen, aber die daraus resultierende Gleichgültigkeit gegenüber Defiziten und Schulden ist die gleiche. Weder die britische Rechte noch die britische Linke haben diese intellektuellen Revolutionen vollständig durchgemacht.

Es gibt einige grundlegende Gründe für diese Divergenz zwischen den beiden Ländern, einschließlich der unterschiedlichen Rolle, die die Vereinigten Staaten in der Weltwirtschaft spielen, aber unter dem Strich konnten die USA jahrzehntelang hohe Schulden aufrechterhalten, ohne die Märkte zu erschrecken. Das bedeutet, dass die Märkte in den USA möglicherweise nicht in Panik geraten, wenn ein amerikanischer Präsident das nächste Mal große Steuersenkungen versucht, wenn die Defizite schrittweise höher werden.

All dies gesagt, der Steuersenkungs-Zombie war in den USA am Ende, noch bevor all dies geschah. Die Hinwendung der GOP zum Trumpismus hat die Partei viel mehr darauf konzentriert, einen Kulturkrieg zu führen oder einfach die Abstimmung zu unterdrücken. Republikanische Politiker setzen nicht mehr wirklich auf Steuersenkungen, weil die Steuern vor allem für die Armen und die Mittelschicht so stark gesenkt wurden, dass Steuersenkungen nicht mehr so ​​beliebt sind. Der Steuersenkungs-Zombie war also schon vor Truss‘ Sturz fast tot.

Aber das denken die Protagonisten im Film natürlich immer.