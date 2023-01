Meinung | George Santos geht nirgendwo hin

Wenn Santos die historischen Aufzeichnungen überprüft hat – und Sie können darauf wetten, dass er das getan hat – würde er zu Recht annehmen, dass der Kongress der beste Ort für ihn ist, um sich in den nächsten zwei Jahren zu entspannen. Und vielleicht darüber hinaus. Ende Dezember berichtete Olivia Beavers von POLITICO, Santos habe den New Yorker Parteiführern mitgeteilt, dass er 2024 keine Wiederwahl anstreben werde. Aber am vergangenen Freitag wehrte er Rücktrittsforderungen ab, indem er andeutete, er könne sich durch eine erneute Kandidatur rechtfertigen. Und warum sollte er nicht sitzen bleiben oder wieder laufen? Der Job bringt 174.000 Dollar im Jahr ein und mit fünf Jahren Bundesanstellung kommt eine schöne Rente. Außerdem erlaubt ihm ein Sitz im Haus, all diese Mitarbeiter herumzukommandieren. Und Frankierprivilegien nicht vergessen!

In normalen Zeiten würden Santos‘ krasse Lebenslaufinflation und andere Lügen ihm von allen Republikanern die kalte Schulter einbringen. Aber das sind keine normalen Zeiten. Angesichts der knappen Mehrheit der Partei zählt jede Stimme, auch die eines Lügners. Santos hat sich klugerweise so schnell wie möglich dem Sprecher Kevin McCarthy gestellt und bei allen 15 Stimmzetteln im Rednerrennen für ihn gestimmt, und seine Loyalität hat ihm zwei Sitze im Kongressausschuss eingebracht – Small Business und Science, Space und Technology. Santos soll zwar begehrte Finanz- und außenpolitische Aufträge haben, aber Kleinigkeit. Er kann in seinem Lebenslauf immer behaupten, dass er diese Ausschüsse bekommen hat. Solange sich die republikanische Führung darauf verlassen kann, dass Santos für die Parteilinie stimmt, bleibt er für sie ein Nettogesetzgeber.

Die Republikaner des Bundesstaates New York haben Santos denunziert, weil er sie schlecht aussehen lässt, aber das ist eine andere Sache im Repräsentantenhaus. Bisher haben nur eine Handvoll republikanischer Gesetzgeber seinen Rücktritt gefordert, denn wenn er zurücktreten würde, könnte sein Bezirk leicht demokratisch werden und die winzige republikanische Mehrheit verringern.

„Ich werde NICHT kündigen!“ Santos vor einer Woche getwittert. Dieser Ständer ist eher praktisch als prinzipientreu. Wie Ben Jacobs in Vox feststellte, könnte ihm das Umklammern seines Sitzes ein gewisses Verhandlungsspielraum verschaffen, falls und wenn Bundesanwälte anrufen. (Das Abfangen eines Plädoyers hat Vizepräsident Spiro Agnew 1973 die Gefängnisstrafe erspart.) Santos könnte sich vorstellen, dass ihm die Aufgabe seines Sitzes im Kongress nur einen schnelleren Sitz im Gefängnis einbringen würde. Die Frage, die derzeit nur Santos beantworten kann, ist, wie hoch seine strafrechtliche Haftung ist. Könnten seine Verbrechen so umfangreich und leicht beweisbar sein, dass das FBI sich weigern wird, ihm irgendeine Art von Deal anzubieten?

Kurzfristig bleiben wir bei Santos hängen. Im Kongress zu dienen ist der beste Job, den er je hatte. Die Republikaner brauchen ihn. Und Mitglieder des Kongresses können nicht abberufen werden. Aber auf lange Sicht ist er Toast.